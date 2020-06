Punjač za mobitel ugurao u penis

Tridesetogodišnjak liječnicima u Guwahatiju u Indiji nije rekao istinu o tome kako se punjač uopće našao u njegovom mokraćnom mjehuru, zbog čega su bespotrebno pretraživali tijelo kako bi ga pronašli

<p>Čovjek koji je 60 centimetara dug punjač za mobitel ugurao u penis radi seksualnog zadovoljstva pokušao je prevariti liječnike tvrdnjom da ga je progutao. To je liječnike navelo na pretrage bez cilja, sve dok ga nisu snimili rendgenom, na operacijskom stolu. Tad je postalo jasno da se žica nalazi u mokraćnom mjehuru 30-godišnjaka.</p><p>Začuđeni kirurg <strong>Walliul Islam</strong> kazao je da su puno prije operacijom mogli riješiti problem da im je čovjek rekao istinu.</p><h2>Neobičan fetiš</h2><p>- Pacijent nam je došao s jakim bolovima u trbuhu i rekao nam da je greškom 'konzumirao' kabel. Ispitali smo njegovu stolicu i obavili endoskopiju, ali nismo ga uspjeli pronaći. Kad smo ga operirali, u njegovom gastrointestinalnom traktu nije bilo ničega - kaže liječnik te dodaje da se kasnije ispostavilo da je čovjeku bilo neugodno jer inače ima naviku gurati kablove i druge predmete u penis radi seksualnog užitka. </p><p>- To je vrsta masturbacije koja se naziva uretralno sondiranje, što označava ubacivanje predmeta ili tekućine u mokraćnu cijev, rekao je kirurg, a prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/man-sticks-phone-charger-up-22149279">Mirror. </a> </p><p>- Čovjek je u bolnicu došao čak pet dana nakon što je umetnuo taj kabel u mokraćnu cijev. Više puta nam je rekao da ga je unio kroz usta i nikada ne bismo pomislili da odrasla osoba može lagati o nečem takvom, kaže kirurg te dodaje kako je pacijent inače lošeg duševnog zdravlja. </p><p>- Poznat nam je sličan slučaj muškaraca koji se upušta u uretralno sondiranje. Ali ovaj čovjek je otišao u krajnost pa je kabel dospio do mokraćnog mjehura - kaže liječnik te dodaje kako je operacija bila uspješna i pacijent se oporavlja. </p><p>- Sve se to događa na svijetu - zaključio je. </p>