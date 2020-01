Visoko zagađenje u Zagrebu: Ugrožena djeca, stariji ljudi...

Zbog povišene vrijednosti lebdećih čestica u zraku (PM10) na mjernoj postaji koja “pokriva” novozagrebačka naselja Siget, Dugave i Jakuševac - Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” izdao je upozorenje.

U preventivnim preporukama za stanovnike Zagreba, i to prvenstveno osjetljive skupine kao što su djeca, trudnice, stariji ljudi, oboljeli od kroničnih bolesti dišnog ili srčano-krvožilnog sustava, ljudi narušenog imunološkog stanja te aktivni pušači, stoji kako bi trebali izbjegavati dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom.

U upozorenju stoji kako bi trebali izbjegavati boravak uz prometnice, izbjegavati vožnju automobilom, odnosno koristiti javni gradski prijevoz, dok se kroničnim bolesnicima savjetuje primjena propisanih lijekova te da se u slučaju pogoršanja ili produljenog trajanja simptoma povezanih s dišnim ili srčano-krvožilnim sustavom jave liječniku primarne zdravstvene zaštite. Također, savjetuje se izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnih česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i slično, kao i grijanje na kruta goriva.

U “I. osnovnoj školi Dugave” i OŠ “Fran Galović” udaljenima od mjerne postaje Zagreb-3 stotinjak metara, rekli su nam da djeca ovih dana i tako ne idu van jer je hladno, ali i da neće slati obavijesti roditeljima. Iz obližnjeg Dječjeg vrtića Tratinčica do zaključenja ovog broja nisu nam odgovorili na pitanje kako će zaštititi djecu.

Mamu Karolinu (30) susreli smo dok je dolazila po trogodišnju kćer u vrtić. Pitali smo ju je li čula o zagađenju, odnosno povećanoj razini mikročestica koje utječu na zdravlje.

- Danas smo tek saznali o zagađenju. Prije nekih sat vremena poslali su nam priopćenje iz vrtića o cijeloj situaciji. Kći i tako neće ići van dok to ne prođe, ići ćemo samo do vrtića i nazad. Ja sam trudna, ali zasada nisam osjetila ništa. Kći mi je rekla kako je u vrtiću s drugom djecom i danas bila vani, ali kratko - kaže i dodaje:

- Živimo na jednom djelu Dugava, a kad odemo na drugi, bliže Jakuševcu, tu se tek osjeti smrad od smetlišta.

Pogotovo kad je magla, kao i sad, čim otvoriš prozor, jednostavno cijeli stan nam smrdi, kaže Karolina.

Daniela (37) iz Dugava kaže da su iz vrtića Tratinčica, koji pohađa njena kći Gita (3), dobili upozorenje, ali na roditeljsku inicijativu.

- Čitali smo o zagađenju, pratimo Facebook grupu Dugave i Zagreb.info. Od vrtića smo dobili obavijest, no to su pokrenuli roditelji. Djeca izađu na 15-20 minuta van, i danas su bila, no svi bismo bili sretniji da uopće ne izlaze - kaže.

Zlatko (36) radi i često boravi u Novom Vinodolskom, pa nije upoznat sa situacijom. Izašao je prošetati psa. Kaže kako se smrad osjeti, no građani si na njega oguglali. Pita se je li to zagađenje od toplane ili smetlišta i kaže da ne namjerava odustati od trčanja po nasipu, unatoč upozorenjima.

Jedna starija gospođa kaže kako redovito šeta po dva sata vani, da ju smrad malo smeta, ali ne plaši se zagađenja.

- Podaci o mjerenjima onečišćenja zraka posljednjih dana koji se objavljuju na stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu ukazuju na to da su koncentracije lebdećih čestica PM10 povremeno bile povišene. Radi se o lebdećim česticama aerodinamičkog promjera manjeg od 10 mikrometara, koje mogu prodrijeti u gornje dišne puteve. No, te su povišene vrijednosti uobičajene u ovo doba godine, kao posljedica nepovoljnih meteoroloških uvjeta, slabe izmjene zraka u naseljima ali i povećanih emisija zbog grijanja, kaže dr. sc. Gordana Pehnec, dipl. ing. kemije, iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Dodaje kako su kućna ložišta jedan od glavnih uzroka onečišćenog zraka zimi u Zagrebu, pogotovo u kućanstvima koja kao gorivo koriste drvo (umjesto ekološki prihvatljivijeg plina), ili čak u pećima spaljuju i kućni otpad i razne druge predmete.

- Razine onečišćenja ove zime ne odstupaju značajnije od vrijednosti iz prethodnih godina. Općenito, zrak je u Zagrebu druge kategorije kvalitete, odnosno onečišćen s obzirom na lebdeće čestice PM10, kaže. No, Mirela Mikić Muha članica je radne skupine za provjeru kakvoće zraka u Novom Zagrebu Istok i iznalaženje rješenja i koja već godinu i pol dana prati ovu situaciju. Smatra da u pitanju nisu samo ložišta jer ih je malo na području Hrelića i Jakuševca, ispušni plinovi auta i toplana kojoj se svakako moraju provjeriti filteri, nego i zagađenju doprinose i zimski uvjeti, ali i domaće životinje koje se drže u okolnim domaćinstvima, kojih je evidentirano oko 1100, a ima ih bitno više. One pak doprinose povećanoj koncentraciji sumporovodika, koji je i sada visok. Ta domaćinstva, nastavlja, dobivaju naknadu za umanjenu kakvoću življenja, koja iznosi oko 6000 kuna godišnje po osobi, dok s druge strane nadležne institucije njih navode kao mogući uzrok zagađenja zbog ložišta.

- To je netočno. Mi plaćamo gradske službe da otkriju uzroke zagađenja! Slala sam prošli tjedan dopise okolišnoj inspekciji i Gradu da izdaju upozorenje, jer su povišene vrijednosti već od 1. siječnja - zaključuje Mikić Muha.

Toksikolog Plavšić: Uzroci su promet i grijanje

Dobro je da je izdano upozorenje građanima da se pripaze zbog lošije kvalitete zraka i svima bih preporučio da se toga drže. Oni koji ne moraju izlaziti neka ostanu kod kuće i zatvore prozore, jer zagađenja iz zraka kroz zatvorene prozore ne mogući u stanove. Ako morate izlaziti, važno je ne izlagati se većim tjelesnim naporima, jer u tom slučaju tijelo troši više kisika i više zraka udišemo, kaže toksikolog dr. Franjo Plavšić, komentirajući upozorenja i preporuke koje je, zbog lošije kvalitete zraka u ponedjeljak objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo 'dr. Andrija Štampar'. Dodaje kako se po dostupnim informacijama upozorenje o lošoj kvaliteti zraka odnosi, prije svega, na naselja na jugu Zagreba, te Pulu, dok se u Desiniću bilježi vrlo loša kvaliteta zraka.

- Teško je decidirano reći što je tome uzrok u Zagrebu, no najveći zagađivač zraka definitivno su promet i industrija koja troši naftne derivate. Uzrok zagađenja mogu biti i plinovi koje emitira Toplana, a tijekom zime, to mogu biti i kućanstva koja se griju na drva, kaže. Naime, sagorijevanjem drva u pećima u zrak se otpuštaju čestice koje su štetne, pojašnjava.

- Nema sumnje u to da jedan od uzroka zagađenja zraka u južnim zagrebačkim naseljima može biti blizina odlagališta otpada, ako postoji nekakvo tinjanje smeća, no o tome još nema dovoljno istraživanja i dovoljno dokaza, kaže. Na pretpostavku nekih građana da bi uzrok zagađenja na tom području mogle biti i svinjogojske farme oko Jakuševca kaže kako bi one prije mogle biti uzrok smrada, no ne i onečišćenja.

- Na takvim farmama nema čestica koje lete zrakom, osim ako na nekoj od njih ne proizvode bioplin, pojašnjava Plavšić.

- Nemam saznanja o tome da se na mjernim postajama Zagreb 2 i Zagreb 3 veća onečišćenja bilježe dulje vrijeme, a moguće je da je u zadnjim danima pogoršanju kvalitete zraka pridonijela magla i visoka vlaga u zraku te činjenica da uopće nema vjetra. No, za Pulu i Desinić teško mi je pretpostaviti što je razlog. Naime, Pula je inače vrlo vjetrovit grad, a i Desinić je na sličnom području, pa je vjerojatno u pitanju neki utjecaj lokalne prirode, dodaje. Teško je reći može li to biti industrija, budući da je u Puli gotovo više nema, ili je, možda, u pitanju pojačan promet.

Iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u utorak nisu stigli pripremiti odgovor o procjenama mogućih uzroka onečišćenja zraka u Puli i Desiniću i najavili su ga za danas, dok u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije kažu kako se na Kaštijunu kontinuirano prati kvaliteta zraka, sukladno rješenjima i zakonskim obavezama korisnika prostora, a mjerenja obavlja ovlaštena institucija (Ekonerg Zagreb). Zavod je informiran o mjerenjima i bio bi obaviješten u slučaju alarmantne situacije, kažu. Iako je područje Pule na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu označeno jednakom, crvenom bojom, što pokazuje da je onečišćenje zraka.

Vezano za informacije koje su dostupne na stranicama HAOP-a, moramo pojasniti da se na stranicama objavljuju sirovi, nevalidirani podaci i oznaka indeksa zagađenja zraka koja se računa prema trenutnim vrijednostima, kako je objašnjeno na stranici. Citiramo neke informacije koje mislimo da su važne kada se tumači prikazani indeks za neku postaju. Indeks prikazuje kratkoročno stanje kvalitete zraka. Ne prikazuje dugoročno (godišnje) stanje kvalitete zraka koje se značajno može razlikovati od kratkoročnog. Koristeći podatke o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji pristižu u realnom vremenu (kašnjenje podataka 3-4 sata), indeks se računa svakog sata za svaku od otprilike 50 mjernih postaja koje se nalaze diljem Hrvatske, poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo IŽ. Nadalje, tvrde da se podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji pristižu u realnom vremenu nisu službeni podaci ispitnih laboratorija i naknadno se mogu izmijeniti postupkom validacije.

Indeks kvalitete zraka ne služi ocjeni onečišćenosti (sukladnosti s okolišnim ciljevima) koja se utvrđuje na godišnjoj razini, jednom godišnje za proteklu kalendarsku godinu, kaže voditelj laboratorija za ispitivanje kvalitete zraka Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Željko Stipić iz Zavoda.

