Trebamo li, kao Australci, djeci zabraniti TikTok, Facebook, X...

Gornji dom parlamenta Australije izglasao je zakon koji osobama mlađima od 16 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža. Društvene mreže koje se ne pridržavaju ove zabrane mogle bi plaćati kazne do 32,5 milijuna dolara.

Mjere su prvenstveno namijenjene ograničavanju pristupa platformama poput TikToka, Facebooka, Instagrama i nekadašnjeg Twittera, mreže koja se danas zove X. Australija je prva zemlja s takvim rješenjem na svijetu, iako se u mnogim zemljama govori o tome kako kontrola pristupa društvenim mrežama djeci ne bi smjela ostati samo na roditeljima.

- Nažalost, djeca danas na društvenim mrežama lako mogu doći do sadržaja koji nije primjeren njihovoj dobi, od nasilja do tema koje nisu za njihove godine. Danas više ne možemo ne razgovarati o negativnom utjecaju koji takav sadržaj ima, koji se odražava na više razina, posebno na kognitivnoj i ponašajnoj razini, a činjenica je da se kod mladih može primijetiti i sve veća sklonost prema agresivnosti te velike promjene u koncentraciji i pažnji. Zato sam, kad su u neke naše škole uvodili zabranu korištenja mobitela dok je dijete u školi, potpuno bila za takvu odluku - kaže psihoterapeutkinja Kristina Bajsić Županić iz Varaždina, koja se posebno usavršavala za rad s djecom.

Kad bi bilo mudrosti, takvu bi odluku trebalo donijeti u svim školama, kaže ona.

Vrlo je loše što su sadržaji s mreža dostupni djeci bez ikakve kontrole, pri čemu roditelji, nažalost, često imaju takvo radno vrijeme da ne stignu pratiti koliko djeca provode na internetu i koje sadržaje pregledavaju. Ta vrsta kontrole, dodaje, ne bi ni smjela ostati samo na roditeljima, pa bi - uz intervenciju škola, intervencija države svakako bila korisna.

No većina naših sugovornika u četvrtak se nije mogla složiti o tome treba li djeci potpuno zabraniti pristup društvenim mrežama, s obzirom na to da one u nekim slučajevima mogu i pozitivno utjecati. Tako nam profesor engleskog jezika u jednoj osnovnoj školi kaže kako je na njegov poticaj njegov razred stupio u kontakt s djecom u nekoliko europskih zemalja, pa se učenici dopisuju i stvaraju prijateljstva, a usput uče jezik.

Zato potpuna zabrana, kaže, možda treba vrijediti za one mlađe, a za djecu stariju od 12 godina veći teret trebao bi biti na vlasnicima tih platformi, koje bi općenito trebale uklanjati neprimjeren sadržaj i ograničavati ono što mladi mogu vidjeti. S obzirom na to da je to njima dodatni trošak, razni zuckerbergi vjerojatno bi rekli da su učinili dovoljno i da je konačna zaštita ipak na roditeljima.