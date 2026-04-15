Ključ nije u jednoj dominantnoj boji nego u slojevitosti. Na velika vrata vraća se tamno drvo, i to prvenstveno u kuhinju, ali dobrodošli su i antikviteti koji dom pretvaraju u bezvremensku kapsulu
Trendovi u uređenju interijera: Ljubičasta, metal i tamno drvo dominiraju ovim proljećem
Ovog proljeća interijeri se udaljavaju od očekivanog i poznatog. Umjesto laganih pastelnih tonova i cvjetnih uzoraka, koji su godinama bili sinonim za sezonu, prostorima dominira zreliji, smireniji i dugotrajniji pristup uređenju. Proljeće 2026. ne traži brze promjene ni dekor koji traje nekoliko mjeseci nego traži estetiku koja je promišljena, osobna, ali i bezvremenska, onu koja se ne prilagođava trendovima koje ćemo "baciti" nego našem načinu života.
