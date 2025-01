Trening rutina Jennifer Aniston pomaže ženama u menopauzi

Znanstvenici Sveučilišta u Exeteru odlučili su ispitati može li Pvolve, program vježbi s otporom koji se izvodi kod kuće, poboljšati snagu, ravnotežu i sastav tijela. Također su željeli procijeniti jesu li poboljšanja utjecala i na menopauzu.

Jennifer Aniston (55) započela je Pvolve program vježbanja kod kuće 2021., a zatim se pridružila tvrtki 2023. Nova studija, objavljena u časopisu Medicine and Science in Sports and Exercise, uspoređivala je umjereno aktivne žene u dobi od 40 do 60 godina. U istraživanju je sudjelovalo sedamdeset žena u jugozapadnoj Engleskoj koje nisu uzimale hormonsku nadomjesnu terapiju (HNL).

Bile su podijeljene u dvije grupe, od kojih se 45 prijavilo na Pvolve na 12 tjedana, a od 25 je zatraženo 150 minuta umjerene tjelovježbe tjedno. Prije početka treninga i ponovno na kraju 12-tjednog razdoblja obavljena su različita mjerenja za testiranje snage i kondicije.

Studija, koju je financirao Pvolve, otkrila je da su one koje su sudjelovale u režimu vježbanja vidjele 19-postotno povećanje funkcije kukova i snage donjeg dijela tijela u usporedbi s onima u standardnom programu vježbanja. Fleksibilnost donjeg dijela tijela poboljšala se za 21 posto u skupini Pvolve, u usporedbi sa skupinom koja je sudjelovala u standardnim vježbama. Također su vidjeli 10-postotno povećanje ravnoteže i stabilnosti.

Čini se da program Pvolve treninga i uobičajena vježba imaju isti povoljan učinak na snagu ramena, otkrili su autori. Žene koje su sudjelovale u programu Pvolve također su zabilježile povećanje mišićne mase bez povećanja ukupne tjelesne mase. Poboljšanja su bila usporediva među ženama koje su bile u fazi prije, peri i postmenopauze.

Smatra se da promjene u tijelu tijekom menopauze ubrzavaju smanjenje mišićne mase, snage i stabilnosti povezano sa starenjem, rekli su istraživači.

- Ovo je prva studija koja je pokazala da pad spolnih hormona i povećanje dobi tijekom prijelaza u menopauzu ne utječe na snagu i ravnotežu donjih udova (kukova) uz program vježbi s otporom u žena koje ne uzimaju nadomjesne hormone - zaključili su autori.

Profesor Francis Stephens s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Exeteru, koji je vodio istraživanje, rekao je: “Žene često vide pad mišićne snage i ravnoteže neposredno prije, tijekom i nakon menopauze".

- To u konačnici povećava rizik od padova i prijeloma kasnije u životu, osobito kuka, zbog čega je tako važno pronaći način da žene zadrže tu snagu i ravnotežu kako stare. Sjajna stvar kod ovih jednostavnih vježbi otpora je to što se lako mogu izvoditi kod kuće, a sada smo pokazali da su učinkovite u poboljšanju snage i ravnoteže kod žena tijekom i nakon menopauze. Čini se da su se neki pokazatelji ravnoteže u većoj mjeri povećali kod žena u postmenopauzi, što sugerira da ove vježbe nemaju smanjenu učinkovitost pri prijelazu u menopauzu - dodao je.

Predsjednica Pvolve Julie Cartwright rekla je: “Žene prolaze kroz ogromne fizičke promjene tijekom prijelaza u menopauzu, a ovo istraživanje pokazuje da Pvolve metoda može poslužiti kao intervencija, pomažući ženama da žive bolje i da se osjećaju bolje tijekom cijelog života”.