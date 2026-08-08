U Opatiji 1984. godine trgovine su prvi put radile do 22 sata

Ljeto 1984. godine donijelo je brojne promjene na Jadranu. Dok su se turistička mjesta natjecala u kvaliteti usluge, Večernji list je kroz svoju tradicionalnu Patrolu obilazio obalu i bilježio dobre, ali i loše primjere ugostiteljske i turističke ponude.

Foto: arhiva VL

U broju od 10. kolovoza 1984. novinari su posebno pohvalili konobare u restoranu Zagrebu u Puli, blizu drevne Arene, ističući da se ondje već godinama njeguje gotovo zaboravljena navika - goste se dočekuje i ispraća s osmijehom. U tekstu pišu kako u tom restoranu rade isti konobari godinama, gosti ih poznaju po imenu, a mnogi se upravo zbog takve srdačne atmosfere uvijek iznova vraćaju.

U isto vrijeme, i na cijelom Kvarneru događala se mala turistička revolucija. Opatija je među prvima uvela praksu da trgovine tijekom sezone ostanu otvorene do 22 sata, pa su turisti napokon mogli i navečer kupiti sve što im zatreba - od kruha, mlijeka i pića pa do sireva, suvenira, ploča, razglednica, rukotvorina, torbica, sandala, čak i bundi. Danas se takvo radno vrijeme čini sasvim uobičajenim, no sredinom osamdesetih to je bio veliki iskorak u prilagodbi potrebama gostiju.

Večernjakova Patrola tih je dana zabilježila i bogati program otvaranja Splitskog ljeta, koji su prozvali Luda splitska noć i koja je 14. srpnja okupila građane i turiste uz glazbu, folklor, zabavne programe i otvorene trgovine. Kako pišu, Split je bio prepun života, a mnogi su gosti zaključili da je upravo taj grad "najveseliji na svijetu".

Danas, više od četiri desetljeća kasnije, ove arhivske crtice podsjećaju na vrijeme kad su se turistička mjesta ponosila osobnim pristupom gostima, konobarima koji su pamtili imena stalnih posjetitelja i trgovinama koje su produljenim radnim vremenom nastojale olakšati ljetovanje tisućama turista.