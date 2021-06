Tijekom tog razdoblja Ash Nudd je turistima nudila informacije o sigurnosti i savjetovala ih kako se ponašati u divljini, a nerijetko je sudjelovala i u spašavanjima onih koji njezine savjete nisu primijenili.

Ash sada vodi blog Dirt In My Shoes u kojem dijeli svoja znanja i stručna iskustva. Za Insider priča kako su nacionalni parkovi popularna odredišta turista, pa je poželjno prije dolaska provjeriti je li vam potrebna prethodna rezervacija karata.

Nužno je znati i kako se ponašati u tim parkovima, pa govori o tri najčešće pogreške koje turisti čine.

1. Planirajte putovanje

Istraživanbje nacionalnog parka zahtijeva pripremu kao i svako drugo putovanje. Rendžeri će vam rado pružiti savjet ili upute, no ne mogu umjesto vas napisati cijeli plan putovanja.

- Mnogi dođu u park misleći da se ondje mogu zabaviti bez ikakvog planiranja. Znali su mi prilaziti i pitati me što da sada rade ili gdje da idu. Vrlo je važno pripremiti dobar plan za boravak u nacionalnom parku - savjetuje Nudd.

2. Približavanje divljim životinjama radi fotografiranja

Nacionalni park nije ZOO vrt i ljudi često zaboravljaju da su životinje koje žive u nacionalnom parku zapravo divlje životinje. Nudd se prisjetila kako je jedanput morala urgirati jer se čovjek previše približio ženki losa sa mladunčetom. Unatoč njezinim upozorenjima, čovjek ju je ignorirao i ona je primijetila da ženka postaje nervozna. Muškarac je preživio njezin napad, no svi su naučili lekciju.

- Mislim da svi žele na Instagramu imati fotografiju koju će i drugi pamtiti, no nije u redu riskirati svoj život ili živote divljih životinja radi te fotografije - ističe Nudd.

3. Ne lutajte mimo označenih staza

Mnogi misle da će se snaći ako odluče potražiti prečicu, pa umjesto označenom stazom do cilja doći kraćim putem kroz prirodu. No osim što traženje prečice oštećuje tlo koje postaje ugaženo, budućim posjetiteljima osnovna označena staza može postati slabo vidljiva.

- Možda se to čini kao sitnica, no kada bi to svi činili, uništili bismo pejzaž. Rijetko sam u parkovima viđala nekoga tko je činio ozbiljne prekršaje. Najčešće je to bila riječ o sitnicama koje su na kraju zbrajale, pogotovo ako imate milijune posjetitelja - zaključila je Ash.