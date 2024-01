Trik kako brzo izrezati jabuku

Na Instagram profilu Cooking Tales netko je pokazao kako izrezati jabuku brzo, a da komadi budu izrezani lijepo i podjednako.

Neke je ovaj način rezanja oduševio, posebno mlađu generaciju koja još brusi kulinarske vještine, no stariji nisu bili oduševljeni, jer je to nešto 'što svi znaju'.

Ovo su neki od komentara:

'Mi to tako radimo već 50 godina.'

'Otkad je rezanje jabuke postalo trik?'

'To se radilo tako i prije tvog rođenja.'

'Ja pojedem sve od jabuke osim peteljke, čak i sjemenke.'

'Riječ TRIK se u današnje vrijeme koristi za sve i svašta!'

Jabuke su odlične za zdravlje

Jabuke su bogate flavonoidnim polimerima i prepune su vlakana, što ih čini još jednom voćkom savršenom za održavanje vitke linije. Stručnjaci savjetuju da jabuke jedete s korom.

- Tako ćete u tijelo unijeti više vlakana i antioksidansa te postići i bolju kontrolu nad razinom šećera u krvi. To će pak smanjiti žudnju za hranom, posezanje za grickalicama i spriječiti prejedanje - objašnjava dr. Sharad Paul iz Novog Zelanda, autor knjige 'The Genetics of Health: Understand Your Genes for Better Health' (Genetika zdravlja: Razumjeti svoje gene za bolje zdravlje).

Utjecaj jabuka na zdravlje čovjeka poznat je, kaže, već stoljećima, već se prije više od 900 godina jabuka davala oboljelima za poboljšanje zdravlja crijeva, pluća i živčanog sustava.