Uklanja ČAK I PLJESNI

Trik s ručnikom i glačalom koji uklanja miris vlage iz odjeće

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Zimsko sušenje rublja u zatvorenom često uzrokuje neugodan miris, ali postoji jednostavan trik. Važno je da odjeća tijekom sušenja ne bude naslonjena preblizu zidu te da se stalak ne prenatrpa

Iako stalak za sušenje ili 'konjić' odrađuju posao, rublje nerijetko poprimi neugodan, vlažan i ustajao miris. Ipak, postoji brz i jednostavan trik koji taj problem može ukloniti u svega nekoliko sekundi, a potrebni su vam samo ručnik i glačalo.

Trik s glačalom i ručnikom

Na to upozorava Deyan Dimitrov, stručnjak za pranje rublja i direktor Laundryheapa. Kako objašnjava, ključ je u tome da se odjevni predmet kratko zagrije prije nego što se objesi na stalak.

- Svaki oprani komad položite na ravnu površinu, prekrijte ga čistim ručnikom i zatim kratko prijeđite glačalom preko površine, savjetuje Dimitrov.

Na taj se način uklanja dio vlage iz tkanine još prije sušenja, pa se odjeća brže osuši na stalku. Kao dodatna prednost, ova metoda ujedno smanjuje i lagane nabore na odjeći.

Stručnjaci ističu i druge načine kako spriječiti neugodan miris rublja. Važno je, primjerice, da odjeća tijekom sušenja ne bude naslonjena preblizu zidu te da se stalak ne prenatrpa.

Ako su komadi preblizu jedan drugome, zrak ne može slobodno cirkulirati, sušenje traje dulje, a vlažan miris lakše se zadržava.

Za one koji redovito suše rublje u zatvorenom prostoru, preporučuje se i ulaganje u odvlaživač zraka. Ti uređaji izvlače vlagu iz prostora, često imaju poseban program za sušenje rublja, a pritom pomažu i u borbi protiv plijesni, koja se najčešće javlja zbog zarobljene vlage u prostoriji.

Iskustva i savjeti s društvenih mreža

Savjete su podijelili i korisnici na Redditu, nakon što je jedan od njih zatražio pomoć jer, kako je napisao, “više ništa ne pomaže” protiv ustajalog mirisa rublja.

- Grijani stalak za sušenje i odvlaživač su najbolja kombinacija, napisao je jedan korisnik. Drugi savjetuje stalno premještanje i preklapanje odjeće na stalku tijekom sušenja, što se pokazalo učinkovitim zimi.

Neki preporučuju sušenje blizu otvorenog prozora uz uključeni ventilator, kako bi se poboljšala cirkulacija zraka. Drugi pak ističu važnost pravilnog vješanja odjeće, korištenja antibakterijskih sredstava za pranje te vrećica s odvlaživačem vlage postavljenih izravno na stalak.

- Perem sve na taj način: ručnike, posteljinu i odjeću – i uvijek lijepo mirišu, zaključuje jedna korisnica.

