Psi i mačke imaju daleko bolji sluh od ljudi. Sad zamislite, ako vama zvuk pirotehničkih sredstava zna odzvanjati u glavi, kako je tek njima. Ta razina buke u njima stvara paničan strah, a tada osjećaju jak poriv za bježanjem, iako uglavnom ne znaju kuda idu i kamo će se skloniti.

Možda ste i sami primijetili da u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana jako puno pasa pobjegne vlasnicima, istrgnu se sa povodca, cvile, obavljaju nuždu u kući jer se boje izaći... Neki ljubimci su znali biti pod tolikom šokom da im je srce prestalo kucati, doživjeli su srčani udar i uginuli. Bilo je i slučajeva kada su psi i mačke iskakali kroz prozore ili balkone, ne mareći na kojem se katu nalaze.

Iako bi od iduće godine situacija trebala biti bolja zbog promjene zakona, još treba preživjeti ovih nekoliko dana.

Donosimo vam nekoliko savjete kako ljubimcu olakšati ovo blagdansko vrijeme:

Omotajte psa tkaninom

To je odličan način kako umiriti kućnog ljubimca i tako mu pomoći da sa što manje trauma preživi blagdane. Radi se o tome da mu se oko tijela zaveže komad tkanine na određeni način.

Stručnjaci kažu kako to djeluje umirujuće na psa kada se u njemu pojavi nagon za bijegom. Nazvali su to 'Thundershirt'. Možete za to koristiti i šal ili obično platno, ali i široki elastični zavoj koji je zapravo odličan izbor jer stvara lagani pritisak koji životinju umiruje.

Pogledajte kako to napraviti kod kuće širokim elastičnim zavojem:

Pokrijte ljubimca svojom jaknom

Zatvorite prozore i spustite rolete. Napravite psu mirnu oazu, stavite na pod dekicu i pokrijte ga nečime što ima miris po vama, možda jaknom ili vašom dekom - to će ga umiriti. Budite uz njega dok najgora buka pred ponoć prođe.

Ako vam kupaonica nema prozore, psu možete i tamo napraviti mirno utočište.

Pustite opuštajuću muziku i budite smireni

Iako vas doček Nove godine kod kuće može ponijeti toliko da zaboravite da se ne zabavljaju svi kao i vi, zapravo da vaš pas umire od straha, budite orijentirani na ljubimca.

Prije nego očekujete najgoru buku, pustite mu laganu muziku, nemojte divljati, urlati itd. već budite mirni i opušteni. Ta energija će se prenijeti na vašeg psa i bit će mu lakše.

Lijekovi za smirenje u krajnjoj nuždi

Ako već dobro poznajete svojeg psa i znate da je strah koji osjeća zbog petardi golem, posjetite veterinara i tražite ga neke tablete za smirenje - objasnite o čemu se radi.

Takvih preparata trebalo bi biti i u nekim trgovinama specijaliziranima za kućne ljubimce, ali u tom slučaju pitajte veterinara za savjet oko doziranja i mogućih nuspojava.

Suzdržite se od maženja životinje

Normalan je poriv zagrliti uplašenu životinju, podragati je, staviti je u krilo - no to je u slučaju straha od buke pogrešno.

Stručnjaci upozoravaju da se time zapravo daje podrška tom paničnom osjećaju straha od buke pa ljubimci, posebno psi, uče da je takvo ponašanje očekivano, poželjno i prihvatljivo.