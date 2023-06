Trikovi s mikrovalnom: Pomaže u guljenju češnjaka, omekšava smeđi šećer, dezinficira, štedi...

Većini služi za podgrijavanje ili eventualno odmrzavanje hrane, no mikrovalna pećnica može biti još korisnija od toga. Od onih jednostavnih do nešto složenijih primjena, Ron Scimek iz tvrtke za proizvodnju takvih pećnica objašnjava kad vam one mogu biti vrlo korisne.

1. Da se hrana ne ohladi

Ako ste naručili dostavu i iz nekog razloga je ne želite odmah jesti ili niste sve pojeli, naprosto cijelo pakiranje ostavite u mikrovalnu i zatvorite vrata. Taj zatvoren, izoliran i nepropustan prostor pomoći će izolirati hranu i održati je svježom, otprilike sat vremena. Za razliku od obične pećnice, mikrovalna je manja i bolje će održati toplinu.

2. Brza dezinfekcija

Trebate koristiti spužvicu za suđe koja djeluje prljavo no niste kupili drugu? U pomoć vam dolazi mikrovalna pećnica s brzom dezinfekcijom - tako da spužvu stavite u zdjelu vode s bijelim octom na jaku temperaturu otprilike minutu. Alternativa octu je sok od limuna, a spužvica će biti spremna za ponovno korištenje, piše Readers Digest.

3. Pomaže u guljenju češnjaka

Ako vam smeta intenzivan miris koji češnjak pri guljenju ostavlja na vašim rukama, jednostavno pustite da ga mikrovalna oguli umjesto vas, tako da cijelu glavicu stavite unutra na visoku temperaturu ne duže od 15 sekundi. Nakon toga češnjak će se puno lakše oguliti.

4. Dekristalizirajte med

Želite namazati med na šnitu kruha no on se kristalizirao i teško se razmazuje? Stručnjaci tvrtke Mix Repairs kažu da je najbrži i najlakši način da se med vrati izvornom obliku tako da ga stavite u mikrovalnu nekoliko sekundi neposredno prije upotrebe. Šećeri bi se trebali rastopiti i ponovno možete uživati u glatkom namazu ili zaslađivaču.

5. Omekšajte tvrdi smeđi šećer

Kad pečete kolače, pokušaj odvajanja manje količine stvrdnutog smeđeg šećera može biti vrlo iritantan, no rješenje je jednostavno - navlažite papirnati ručnik i njime prekrijte zdjelu, a zatim nju stavite u mikrovalnu na najnižu temperaturu na nekoliko sekundi te će se šećer nakon toga lako odvajati vilicom.

6. Sterilizirajte zemlju

Baš kao što možete dezinficirati svoje posuđe, tako možete i 'očistiti' svoju zemlju za biljke. Stavite 400 g zemlje na ravnu posudu i stavite je u mikrovalnu na minutu i 30 sekundi na srednju temperaturu. Zašto biste to radili? Sterilizacija tla može ubiti štetne bakterije, patogene, pa čak i insekte ili ličinke koji će jesti vaše biljke.

7. Za više soka od naranče

Ovaj trik navodno djeluje na sve agrume, a trebate staviti svoje voće u mikrovalnu na 10-30 sekundi (većem voću treba više vremena). Izvadite voće i ostavite da se ohladi oko minutu. Zatim, prepolovite voće na pola i ručnim sokovnikom iscijedite sve do zadnje kapi.

8. Ponovno zalijepite poštansku markicu

Ako ste kojim slučajem markicu zalijepili na krivu kuvertu, sve što trebate učiniti je samo dodati nekoliko kapi vode na marku, a zatim je staviti u mikrovalnu na nisku temperaturu nekih 20-ak sekundi i ona će se jednostavno odlijepiti.

9. Izrežite luk bez suza

Jednom kad odrežete krajeve glavice luka, stavite ga u mikrovalnu na grijanje nekih 30 sekundi. Pustite da se ohladi i zatim nasjeckajte bez suza.

10. Štedi novac

Korištenje mikrovalne pećnice za zagrijavanje i ponovno zagrijavanje hrane umjesto štednjaka ili pećnice zapravo vam može puno uštedjeti. Mikrovalne pećnice troše manje energije od štednjaka i stvaraju manje topline u okolnim područjima. Dakle, posebno u vrućim ljetnim mjesecima, kuhanje jednostavnih recepata u mikrovalnoj pećnici može vam pomoći umanjiti troškove, kaže Matthias Alleckna, energetski analitičar iz EnergyRates.ca.