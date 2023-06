Roštilj se lako čisti s namirnicom koju svi sigurno imate kod kuće

Sunčani vikend savršen je za roštilj, no nakon toga nezaobilazan i mnogima mrski korak je njegovo čišćenje. No, tu je niz trikova koji će vam olakšati proces. Nakupljanje masnoće može uzrokovati požar, a i plodno je tlo za bakterije i klice.

Za čišćenje na ovaj način bitno je da je roštilj još topao. Uklonite prvo sve tragove hrane. Sljedeći korak je logičan - ulijte pola flaše piva na topli roštilj i izribajte novinama ili žičanom četkom. Vaš će roštilj začas zablistati.

Tu je još nekoliko trikova - roštilj možete očistiti parom, to vrijedi za one roštilje koje možete prekriti. Naime, kad se krene hladiti, prekrijte ga novinama koje ste natopili vodom i prekrijte. Ostavite zatvorenog oko pola sata i to je to.

Foto: Bernd Weissbrod/DPA

Možete ga čistiti i lukom - nataknite luk na vilicu dok je roštilj još vruć i pređite po svim dijelovima roštilja, to će skinuti sve komadiće hrane.

Možete uzeti i ocat u spreju - pomiješajte jednake dijelove octa i vode u bočici s raspršivačem. Raspršite otopinu na roštilj i ostavite 10 minuta. Ispraznite bocu, napunite samo octom, pošpricajte i zatim izribajte kako biste očistili roštilj i njegovu unutrašnjost. Nakon ovog sve će blistati.

Sredstvo za čišćenje kave je također pomoć. Pokušajte namočiti svoj roštilj i posuđe u kavu, kiselina prisutna u njoj odstranit će masnoće i prljavštinu.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

I soda bikarbona je odlična, jednostavno je posipajte po roštilju te s mokrom spužvom i ribalicom odstranite sve ostatke. Komade hrane koji su se zalijepili na roštilj lako je odstraniti s malo folije, vode i sapuna.

Ribanje izvana - nakon što unutrašnjost vašeg roštilja zablista, ne zaboravite dobro isprati vanjsku stranu. Vruća voda sa sapunicom sredit će posao.