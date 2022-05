Trikovi za jačanje seksualne želje i pomoć kod problema s erekcijom ili niskim libidom

Svakoga dana na jednome mjestu donosimo preporuke iz našeg digitalne free i PLUS+ ponude. Ovo su priče novinara 24sata iz Life&Style rubrike. Pretplati se na PLUS+ i čitaj sadržaj samo za tvoje oči.

Feferon koji ste umočili u šalicu tople čokolade, pa dali partneru da zagrize, kamenice na tanjuru za lagano uživanje uz razgovor i čašu, dvije crnog vina, ili malo anisa na kuhanim kruškama koje ste flambirali u konjaku - neki kažu da su to savršeni 'recepti' za to buđenje strasti i predivnu večer s partnerom.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Ako se pitate kako možete postati bolji ljubavnik, vjerojatno tražite savjete kako poboljšati svoj performans ​​u spavaćoj sobi. Međutim, biti dobar u seksu ne znači uvijek natjerati nekoga da dođe do vrhunca.

PROČITAJ VIŠE:

Erektilna disfunkcija i prerana ejakulacija dva su najčešća problema zbog kojih muškarci traže pomoć stručnjaka za seksualno zdravlje, dok su to kod žena prvenstveno smanjenje seksualne želje i anorgazmija (teškoće oko postizanja orgazma), te bolovi tijekom seksualnih odnosa. To se nije bitno promijenilo od osnutka prve Ambulante za seksualne smetnje u kojoj se pacijenti mogu liječiti temeljem uputnice, odnosno na trošak HZZO-a.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Mnogi parovi se uhvate u zamku rutine zbog čega im seksualni život polako izumire. Strast nestaje, a broj intimnih odnosa postaje sve rjeđi dok se to kod nekih ne svede na jednom godišnje, no i to bude osrednje. Važno je u vezi konstantno raspirivati strast, dodavati joj gorivo kako se plamen ne bi ugasio. Ako se i ugasi, moguće ge je zapaliti kad znate što radite.

PROČITAJ VIŠE:

Nemojte se zavaravati da nakon nekog vremena vama seks neće postati rutina. Na početku je ludo, a kasnije upadnete u zamku. Parovi koji su dugoročno sretni i zadovoljni seksom na vrijeme su počeli raditi na tome da im seks ne postane rutina. Važno je osvijestiti da se seks s godinama mijenja te valja uživati u različitim tipovima seksa od brzog i požudnog do kao i romantičnog, ali i seks slabijeg intenziteta.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Najčitaniji članci