Trikovi za ublažavanje osjećaja stresa: Opustit će vas vrlo brzo

<p>Zdrava hrana bogata vitaminima, puno vode, malo masaže i pokoja šalica čaja mogu biti ona mala promjena koja donosi velike rezultate – zdravlje i opuštenost u trenucima kad nam se čini da nema izlaza iz začarana kruga stresne svakodnevice.</p><p>Pet jednostavnih koraka koji vas neće koštati ništa, a mogu vam pomoći da ponovno prodišete u prenatrpanom dnevnom rasporedu, donosi mnogo dobrih posljedica koje su vrijedne truda da ih usvojimo. Prije svega, savjetuje dr. Oz, postavite zdravlje kao prioritet. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Lavanda je odlična za opuštanje:<br/> </p><p>Većina ljudi ne živi u suglasju sa svojim tijelom niti osluškuje svoj organizam kako bi osvijestili što im stres čini. Morate shvatiti svoje tijelo, um i duh kako biste mogli razumjeti kakvu vam štetu nanosi svakodnevna napetost. Posegnite zatim za hranom koja obiluje vitaminom C, poput limuna, naranče ili kivija.</p><p>Vitamin C omogućuje tijelu da se brže riješi hormona stresa, kortizola, koji povisuje šećer u krvi. Iako je koristan u rizičnim situacijama kad treba brzo reagirati, prisutnost kortizola onemogućuje normalno funkcioniranje probavnog sustava, reproduktivnih organa i rast. Vitamin C regulira kortizol i sprečava rast krvnog tlaka kao odgovor u stresnim situacijama.</p><p>Tada si možete pomoći i dodatkom prehrani od 3000 miligrama. Čini se da opušta već i sam predah uz šalicu čaja, a ako odaberete crni, dobit ćete dozu flavonoida koji će ublažiti učinak stresnih hormona na živčani sustav. No kako crni čaj sadrži i kofein, ne pijte ga više od šalice, dvije, kaže dr. Oz.</p><p>Treći korak dr. Oza uključuje zdrave grickalice. Uzmite šačicu pistacija jer će u trenucima stresa smanjiti njegove štetne učinke. Pistacije imaju najmanje kalorija i najmanje masti, a najviše vlakana među oraščićima. Puni su hranjivih tvari koje sprečavaju bolesti srca, snižavaju kolesterol i otkucaje srca te sprečavaju oštećivanje stanica. </p><p>Odlična je metoda za opuštanje masaža uha i čela. Stara kineska vještina akupresure poučava da možemo otjerati napetost i masiranjem ušne školjke. Pritisnite lagano palcem i kažiprstom ušnu resicu i masirajte je kao da je trljate između dva prsta. Nastavite jednako masirati ostatak uha odozdo prema ušnom vrhu, a potom prema dolje. Radite tako minutu do dvije.</p><p>I između obrva je akupresurna točka koju želite masirati za opuštanje. Ta je točka povezana s malom endokrinom žlijezdom odgovornom za proizvodnju melatonina. Započnite s laganim pritiskom točno između obrva, a zatim krenite prema sredini čela. Možete masirati i natrag-naprijed ili duž obrva. </p><p>Sve od preporučenih koraka dr. Oza možete obaviti u manje od pet minuta, a kako su masaže besplatne, možete ih obavljati više od jedanput na dan. Osim spomenutih koraka, dr. Oz napominje da, u slučaju da ste dulje izvrgnuti većem stresu, uvedete i još neke jednostavne metode u svakodnevni raspored.</p><p>Jedan od najučinkovitijih načina opuštanja je vježba disanja. Disanje ima dvostruku funkciju. Prva je dopremanje kisika krvotokom do svake stanice u tijelu, a druga je eliminacija štetnih produkata. Zato posebno u trenucima stresa treba udahnuti punim plućima, zadržati nekoliko sekundi, pa izdahnuti do kraja. Nakon nekoliko minuta disanja osjećat ćete se bolje. </p><h2>Nježan relaksirajući učinak skriva se u čaju od gloga</h2><p>Glog raste divlji u našim krajevima i umirujuće djeluje na kardiovaskularni sustav. Ima nježan relaksirajući učinak na krvožilni sustav u ljudi koji imaju visok tlak zbog hormona stresa. Sadrži zdrave biljne kemikalije flavonoide koji pomažu u održavanju zdravih krvnih žila. Može uravnotežiti kolesterol i trigliceride te jača srce. Uzima se kao čaj u kombinaciji s drugim smirujućim biljem poput kamilice, savjetuje Oz.</p><h2>Za miran san popijte šalicu Kristove krune</h2><p>Kristovu su krunu (Passiflora incarnata) prvi uzgojili Indijanci. Sadrži sastojke koji djeluju protiv tjeskobe. Neka su istraživanja pokazala da je jednako učinkovita kao lijekovi. Jedna se žlica sušenog bilja prelije šalicom kipuće vode. Neka odstoji oko 10 minuta. Pijte prije spavanja da se izazove miran san. Ne preporučuje se trudnicama i djeci. </p><h2>Jača imunitet, smiruje srce i regulira tlak</h2><p>Sibirski ginseng (Eleutherococcus) sadrži saponine koji poboljšavaju cirkulaciju krvi te mentalne i fizičke napore, ali i reguliraju količinu stresa. Pomaže imunološkom sustavu u borbi protiv virusa. Smanjuje otkucaje srca pod stresom i regulira tlak. Za najbolji učinak uzima se od šest do osam tjedana, pa slijedi dvotjedna pauza prije ponovnog pokretanja. </p>