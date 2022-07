TripAdvisor nagradio Plitvička jezera u kategoriji Top atrakcije

Američki turistički portal TripAdvisor nagradio je Plitvička jezera za Travellers' Choice - 'Best of the best' u kategoriji 'Top atrakcije' - Hrvatska, Europa i Top destinacije za ljubitelje prirode - Svijet, priopćio je u utorak Nacionalni Park.

- TripAdvisor prepoznao je Nacionalni park Plitvička jezera kao dobitnika nagrade Travellers' Choice 'Best of the Best' za 2022. za najbolje atrakcije gdje je zauzeo drugo mjesto od deset. Također, NP je dobitnik nagrade za najbolja odredišta za ljubitelje boravka u prirodi na svjetskoj razini, gdje je rangiran na 22. mjestu na listi od ukupno 25 lokacija - ističe se u priopćenju NP Plitvička jezera.

S ovim nagradama Nacionalni park Plitvička jezera nalazi se među jedan posto najboljih lokacija koje treba posjetiti u svijetu.

U godini velike konkurencije i promjenjivih prioriteta putnika, Nacionalni park Plitvička jezera nadmašio je očekivanja i hvaljen je kao jedan od favorita.

- Na temelju cijele godine recenzija TripAdvisora, Travellers’ Choice Awards odaju priznanja najboljima u putovanjima i priznanja mjestima koja su pružila najiznimnija iskustva - dodaju iz plitvičkog Nacionalnog parka.

- Čestitamo pobjednicima TripAdvisor Travellers’ Choice Best of the Best 2022. - rekla je Kanika Soni, glavna komercijalna direktorica u TripAdvisoru.

Nagrade Travellers’ Choice prepoznaju najbolje u turizmu i ugostiteljstvu, prema onima koji su najvažniji - gostima.

- Svrstati se među najbolje od najboljih uvijek je teško, ali nikad teže nego ove godine kada izlazimo iz pandemije. Bilo da se radi o korištenju nove tehnologije, provedbi sigurnosnih mjera ili zapošljavanju izvanrednog osoblja, impresionirana sam koracima koje ste poduzeli kako biste ispunili nove zahtjeve putnika. Sjajno ste se prilagodili nedaćama - izjavila je glavna komercijalna direktorica u TripAdvisoru.

Američki TripAdvisor turistički je internetski portal koje nudi individualne savjete za korisnike koji planiraju odmor. Stranica ima mjesečno više stotina milijuna posjetitelja i više od 435 milijuna korisnika.

Pruža informacije o više milijuna hotelskih i drugih smještaja, restorana, turističkih atrakcija te kulturnih znamenitosti iz cijelog svijeta na svojim stranicama.

