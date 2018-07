Trljanje je zabranjeno: Ne diraj oko - prijete jako opasne upale!

Ispod noktiju se skriva čak dva puta više bakterija nego na bilo kojem drugom dijelu ruke. Klasično pranje ruku sapunom ne može ukloniti sve bakterije, pa diranje lica i očiju može imati opasne posljedice, upozorava dr. med. Ivica Cvetković.

Jedna od njih je virusni konjuktivitis, opasna zaraza koja je glavna posljedica trljanja očiju i loše higijene ruku.

- Oči su posebna priča. Sjećam se da se govorilo - ako te svrbe oči, slobodno ih smiješ počešati samo vlastitim laktom. Oči su vrlo osjetljive na infekciju (bilo virusnu ili bakterijsku) i nikako ih se ne smije dirati. Virusne bolesti očiju vrlo brzo se prenose i šire prljavim rukama ili nošenjem tuđih naočala - upozorava doktor Cvetković.

Nepravilno pranje ruku za posljedice ima i još neke virusne bolesti, poput hepatitisa A i meningitisa.

- Od malih nogu učimo da je pranje ruku važna spona prema zaštiti od crijevnih infekcija. I zaista, neke virusne bolesti, kao što su hepatitis A, virusni proljevi, kao i bakterijske bolesti (dizenterija), ali i paraziti, zapravo su posljedica nehigijene i nepranja ruku iza vršenja nužde - pojašnjava Cvetković i savjetuje da izbjegavamo stavljati ruke na usta.

- Između trećine i četvrtine bakterija u tijelu prenese se s prstiju na usta te tako dolazi do zaraženih crijeva i mučenja s proljevom, pa zato prste k sebi - kaže Cvetković.

Foto: Dreamstime

Prsti bi trebali biti što dalje od nosne šupljine jer naizgled banalna radnja sa sobom nosi katastrofalne posljedice, i to zbog bakterija koja se nalaze na rukama i pod noktima.

- ‘Kopanje’ nosa je prije svega nepristojno, ali važno je znati da nokti mogu vrlo lako stvoriti ranu u nosnoj šupljini. Tako dolazi do limfne drenaže, a put prema mozgu je otvoren, što znači da infekcije lako dolaze do mozga. Vrlo lako može doći do meningitisa i zato savjetujem svima da zaborave na ovu neugodnu radnju - kaže liječnik.

Cvetković upozorava da je diranje i stiskanje prištića također opasno.

- Diranje rukom po ranama, prištevima i slično je dvostruko opasno. Ne samo da se možemo zaraziti gnojem iz rane, nego i u ranu možemo unijeti prljavim rukama bakterije i ranu inficirati - pojašnjava.

Doktor kaže da je čistoća pola zdravlja te da se pranjem ruku najbolje branimo od infekcija.

- S druge strane, ne možemo živjeti u staklenom zvonu, svijet je prepun zaraza i ne smijemo zaboraviti da je druga polovica zdravlja kontakt s bakterijama koje jačaju naš obrambeni sustav. Kao i u svemu - i s higijenom treba biti racionalan - kaže doktor Cvetković. Upozorava i na razne bakterije koji prijete s površine mobilnih uređaja.

- Nekad se govorilo da je novac najprljaviji i da nakon svakog korištenja treba dobro oprati ruke. Danas je rame uz rame prljavštini novca upotreba mobilnih uređaja koji su, nažalost, uvijek s nama - i na radnome mjestu, na zahodu i u školi - upozorava liječnik.

Kao i s mobitelom, daljinski upravljač je stalno po rukama i brzo s njih pokupi bakterije. Jednom tjedno prebrišite ga s dezinfekcijskom maramicom ili običnom na koju ste stavili malo alkohola. Kako biste bili sigurni da vam je četkica za zube čista i zaštićena od bakterija u zraku, držite je u zatvorenom ormariću. Bilo bi dobro jednom tjedno četkicu umočiti u alkoholnu vodicu za ispiranje usta, a treba ju mijenjati svaka tri mjeseca. Jedan od načina da se borite protiv virusa i bakterija je paziti na temperaturu koja se koristi za pranje rublja. Najbolje ga je prati na visokoj temperaturi jer iako odjeća može izgledati čisto, na odjeći se i dalje mogu zadržati razne bakterije. Nažalost, dokazano je da mnoge bakterije mogu preživjeti i do temperature od 82 stupnja.

Pravilno pranje ruku u 5 koraka:

Foto: Dreamstime

1. Ruke za početak treba dobro namočiti vodom.

2. Dobro ih nasapunajte. Pažljivo protrljajte ruke jednu o drugu, zatim pažljivo istrljajte pojedine dijelove na svakoj ruci.

3. Cijeli proces pranja trebao bi trajati od 20 sekundi do pola minute.

4. Na kraju dobro isperite sapunicu s ruku. Zatvorite slavinu – ako ste u javnom prostoru ne dodirujte je rukom, nego papirom, pa papir bacite u koš.

5. Dobro osušite ruke papirnatim ručnikom – vlažne ruke idealno su stanište za bakterije.