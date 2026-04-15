Trojčeki otputovali u Tursku na transplantaciju kose: 'Ne može samo jedan imati dobru frizuru'

Jednojajčani trojčeki Alex, Mitchell i Sean Virzi (33) poznati su po svom britkom humoru i zajedničkim dogodovštinama koje dijele s više od 1,5 milijuna pratitelja na društvenim mrežama. Ova braća iz Kalifornije otputovala su nedavno u Istanbul na transplantaciju kose, a cijelo su iskustvo pretvorili u viralni sadržaj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Zdravko Mamić presadio kosu | Video: KanalRi

Njihova odluka nije bila samo estetske prirode, već i odraz dinamike koja ih definira. Kako su objasnili, kad ste jednojajčani trojčeki koji zajedno grade brend, čak i gubitak kose postaje zajednički projekt, piše People.

Odluka je morala biti zajednička

Sve je počelo kada je Sean primijetio da ubrzano gubi kosu. Suočen s izborom - ili popraviti situaciju ili obrijati glavu - pokrenuo je razgovor koji je brzo uključio i njegovu braću.

​- Ideja o Turskoj pojavila se jer sam prilično brzo počeo ćelavjeti i zaključio da je vrijeme da to popravim ili se obrijem. Mislim da mi braća ne bi dopustila da imam bolju kosu od njih, pa su se definitivno morali pridružiti - ispričao je Sean u šali.

Iako bi za većinu ljudi takva odluka bila osobna, za braću Virzi postala je grupna tema. Budući da su genetski identični, znali su da je samo pitanje vremena kada će se Alex i Mitchell suočiti s istim problemom.

Foto: Instagram

​- Znali smo da ćemo, budući da smo jednojajčani trojčeki, i mi uskoro početi gubiti kosu nakon što je to zadesilo Seana - priznaje Alex.

Njihov život, u kojem su poslovne i privatne obveze usko isprepletene, naviknuo ih je na zajedničko donošenje važnih odluka. Alex dodaje kako jednostavno moraju usklađivati svoje rasporede.

Foto: Instagram

​- Definitivno moramo biti na vrlo sličnom rasporedu pa puno velikih odluka donosimo zajedno. Navikli smo na to - objasnio je.

Prijelomna točka dogodila se kada je Mitchell primijetio, kako je slikovito opisao, 'groblje' svoje nekadašnje linije kose. Tada je putovanje u Tursku postalo neizbježno za svu trojicu.

Operacija i oporavak uz dozu humora

Foto: Instagram

Zahvat je obavljen 24. veljače 2026. godine u klinici Hair Center of Turkey u Istanbulu. Iako su se na internetu šalili na račun operacije, sama procedura bila je ozbiljna i za svakog je od njih trajala gotovo osam sati. No, pravi izazov uslijedio je tijekom oporavka.

​- Najteži dio oporavka je spavanje. Morate spavati pod kutom, s onim jastukom za putovanja, i paziti da nešto ne pokvarite - rekao je Alex.

Foto: Instagram

Mitchell je dodao da je, unatoč dugom danu, sam postupak prošao glatko, osoblje klinike bilo je profesionalno, a bol minimalna. Naravno, braća Virzi ne bi bila to što jesu da cijelo iskustvo nisu začinili humorom. Sean priznaje da se nisu baš 'naslanjali jedan na drugoga' za emocionalnu podršku, ali zajednički oporavak olakšao je neugodnosti. Snimka njihovog iskustva na TikToku je prikupila osam milijuna pregleda.

​- Lijepo je jer izgledaš malo grubo kad izađeš u javnost, pa je lakše kad su s tobom još dva tipa koja izgledaju kao Frankenstein - kaže Sean.

Više od estetskog zahvata

Foto: Instagram

Na kraju, transplantacija kose bila je samo dio priče. Cijelo je putovanje dodatno naglasilo neraskidivu vezu koju dijele, a svoje su lekcije podijelili i s drugima. Mitchell savjetuje da se s obitelji provodi što više vremena i da se ne zamara sitnicama. Alex, pak, nudi dozu realnosti.

​- Svađamo se doslovno svaki dan oko najglupljih stvari, ali na kraju, braću i obitelj ne možete zamijeniti. Oni su uvijek tu za vas - ističe.

Sean je, u svom stilu, dodao završni savjet.

​- Ali imajte i neke hobije ili vrijeme da pobjegnete od njih. Poludjeli bismo da nemamo prijatelje ili izlaske koji nas udalje jednoga od drugoga.

'Oprezno s presađivanjem u Turskoj'

Foto: Instagram

Iako se čini da kod transplantacije kose nema puno toga što može poći po zlu, izuzetno je važno da se zahvat obavlja u klinici koja ima odgovarajuće dozvole za to, odnosno čiji su liječnici članovi Međunarodnog udruženja liječnika koji se bave transplantacijom kose (International Society of Hair Restoration Surgery- ISHRS), na čijim se stranicama mogu pronaći imena liječnika sa licencom rekli su nam nedavno liječnici sa specijalizacijom iz estetske kirurgije.

U Hrvatskoj većina pacijenata presađivanje plaća između 2.300 € i 5.400 €. Manji zahvati (npr. popunjavanje zalizaka) mogu stajati oko 2.000 €, dok opsežnije procedure (preko 3.000 graftova) dosežu i do 7.500 €. Mnogi se odlučuju i za Tursku, gdje su paket aranžmani, koji uključuju smještaj i prijevoz, često povoljniji, s cijenama od 2.300 € do 4.200 € za maksimalan broj graftova. U susjednoj BiH cijene mogu biti i do dva puta niže nego u Hrvatskoj.

Svi koji se odluče na takav zahvat trebali bi voditi računa da uslugu traže kod liječnika medicine, a ne u klinikama u kojima te zahvate obavljaju "specijalisti za transplantaciju kose", jer je velika razlika u stručnosti. Također, treba paziti i na to u kojoj klinici se zahvat obavlja, posebno kad su u pitanju podružnice klinika u Turskoj, istaknuli su naši sugovornici.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

- U Turskoj je to godinama bilo zakonski slabo regulirano područje i imali ste klinike vrlo upitne kvalitete, nakon čijih su zahvata mnogi bili nezadovoljni, a nerijetko su se javljale i komplikacije. Nakon što su u Turskoj zakoni oko otvaranja klinka za transplantaciju kose pooštreni, te klinike otvaraju podružnice u zemljama u kojima to područje još nije dovoljno dobro regulirano, da bi mogle nastaviti s radom. Dobro je pripaziti da ne naleti baš na takvu kliniku - kažu liječnici s kojima smo razgovarali.

Ukratko, prije nego se odlučite na zahvat, dobro je provjeriti o kakvoj je klinici riječ, ima li višegodišnje iskustvo u transplantaciji kose i može li ponuditi iskustva dosadašnjih klijenata te provjeriti zapošljava li certificirane stručnjake koji obavljaju te zahvate.