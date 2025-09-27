Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ONI SE VOLE

"Trolovi me ismijavaju jer sam udana za muškarca upola mlađeg od sebe"

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
"Trolovi me ismijavaju jer sam udana za muškarca upola mlađeg od sebe"
Foto: Youtube/Truly

Jedna je žena uzvratila kritičarima koji je nazivaju „kuguarkom“ i „groomericom“ jer je u vezi s muškarcem gotovo dvostruko mlađim od nje. No, oni su sretni i zaljubljeni te planiraju dijete

Tanya (44) i njezin suprug Josh upoznali su se kada je on imao tek 19 godina i to zahvaljujući njezinoj djeci. „Upoznali smo se preko moja dva najstarija sina“, ispričala je za Tanya. - Trolovi me zovu „groomericom“ jer sam u vezi s muškarcem upola mlađim od sebe i govore da sam očajna „kuguarka“, ali mi planiramo bebu - navela je. 

Foto: Youtube/Truly

Josh, danas 26-godišnjak, priznaje da je od prvog trenutka mislio kako je Tanya „zgodna“. Ona pak u početku nije dijelila to mišljenje, smatrala ga je „glasnim i napornim“.

Nakon što su oboje prošli prekide s prijašnjim partnerima, godinu dana kasnije započeli su vezu. No, početak nije bio idiličan. Josh priznaje da je imao „toksične“ navike, poput provjeravanja Tanyinog mobitela, zbog čega su se na kraju i razišli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' 01:00
Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' | Video: 24sata/pixsell

Danas tvrde da su snažniji nego ikad, ponovno su zajedno i pokušavaju dobiti dijete. Tanya, koja već ima četvero djece, otkrila je da je dobila liječničko odobrenje za postupak umjetne oplodnje, a par uskoro planira započeti IVF.

„Ona je duplo starija od mene, a ja je želim učiniti majkom“, rekao je Josh.

Ipak, priznaju da njihova ljubav ne prolazi bez osuda.

SUĐENJE ZA NAPAD U PREČKOM Javnost isključena zbog žrtava i obitelji: 'Filtriram informacije jer su roditelji u teškom stanju'
Javnost isključena zbog žrtava i obitelji: 'Filtriram informacije jer su roditelji u teškom stanju'

„Ljudi stalno osuđuju naš odnos. Govore mi: ‘Ovo izgleda kao očaj kuguarke’, ‘Je li to tvoja mama?’, ‘Sigurno ga plaća da ostane’, a često me nazivaju i groomericom“, kaže Tanya.

Na kritike odgovara: „Kad smo započeli vezu, on je imao 21, a ja 38 godina. U 21. godini smiješ piti alkohol, kockati, ići u rat za svoju zemlju, pa zašto ne bi mogao voljeti koga želiš?“

Foto: Youtube/Truly

Njihova je priča postala viralna na YouTubeu i skupila više od 7.900 lajkova, a komentari su bili podijeljeni.

„Imaju razliku od 18 godina i sada, s njegovih 26, to i nije problem, ali činjenica da je ona počela flertati s njim kad je imao 19/20 je malo upitna“, napisao je jedan komentator.

Drugi je poručio: „Dob nije samo broj, ali ljubav je uvijek ljubav.“

ŽIVOT S RODITELJIMA Kada mladi u Europi napuštaju roditeljski dom: Što mislite na kojem su mjestu Hrvati?
Kada mladi u Europi napuštaju roditeljski dom: Što mislite na kojem su mjestu Hrvati?

„Njezin sin stariji je od njega“, primijetio je treći, dok je četvrti komentirao: „Mislim da je to super! Sretno vam oboma.“

„Ljubav dvoje ljudi je sve što trebaš“, zaključio je peti, dok je netko drugi dodao: „Dame, ne morate roditi dijete svakom muškarcu kojeg upoznate, molim vas, prestanite s tim.“, piše The Sun.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je najgora hrana za mozak
DOBRO JE ZNATI

Ovo je najgora hrana za mozak

Možda se hranite šarenim bobičastim voćem, grickate orašaste plodove i jedete losos – sve su to odlični potezi ako vam je cilj očuvati zdravlje mozga. No postoji i hrana koja mozgu dosta šteti
Dnevni horoskop za subotu 27. rujna: Rak izbjegava izlaske, Vagu vesele male stvari...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za subotu 27. rujna: Rak izbjegava izlaske, Vagu vesele male stvari...

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 27. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Medicinska sestra: Umrla sam i vidjela pakao, bilo je gore nego što možete zamisliti
ŽIVOT POSLIJE SMRTI

Medicinska sestra: Umrla sam i vidjela pakao, bilo je gore nego što možete zamisliti

Bridgette Candace, inače medicinska sestra, tvrdi da je doživjela viziju pakla. Demoni su je mučili, a spasila se zazivajući Isusa. Sada širi svoju priču

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025