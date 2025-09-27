"Trolovi me ismijavaju jer sam udana za muškarca upola mlađeg od sebe"

Tanya (44) i njezin suprug Josh upoznali su se kada je on imao tek 19 godina i to zahvaljujući njezinoj djeci. „Upoznali smo se preko moja dva najstarija sina“, ispričala je za Tanya. - Trolovi me zovu „groomericom“ jer sam u vezi s muškarcem upola mlađim od sebe i govore da sam očajna „kuguarka“, ali mi planiramo bebu - navela je.

Josh, danas 26-godišnjak, priznaje da je od prvog trenutka mislio kako je Tanya „zgodna“. Ona pak u početku nije dijelila to mišljenje, smatrala ga je „glasnim i napornim“.

Nakon što su oboje prošli prekide s prijašnjim partnerima, godinu dana kasnije započeli su vezu. No, početak nije bio idiličan. Josh priznaje da je imao „toksične“ navike, poput provjeravanja Tanyinog mobitela, zbog čega su se na kraju i razišli.

Danas tvrde da su snažniji nego ikad, ponovno su zajedno i pokušavaju dobiti dijete. Tanya, koja već ima četvero djece, otkrila je da je dobila liječničko odobrenje za postupak umjetne oplodnje, a par uskoro planira započeti IVF.

„Ona je duplo starija od mene, a ja je želim učiniti majkom“, rekao je Josh.

Ipak, priznaju da njihova ljubav ne prolazi bez osuda.

„Ljudi stalno osuđuju naš odnos. Govore mi: ‘Ovo izgleda kao očaj kuguarke’, ‘Je li to tvoja mama?’, ‘Sigurno ga plaća da ostane’, a često me nazivaju i groomericom“, kaže Tanya.

Na kritike odgovara: „Kad smo započeli vezu, on je imao 21, a ja 38 godina. U 21. godini smiješ piti alkohol, kockati, ići u rat za svoju zemlju, pa zašto ne bi mogao voljeti koga želiš?“

Njihova je priča postala viralna na YouTubeu i skupila više od 7.900 lajkova, a komentari su bili podijeljeni.

„Imaju razliku od 18 godina i sada, s njegovih 26, to i nije problem, ali činjenica da je ona počela flertati s njim kad je imao 19/20 je malo upitna“, napisao je jedan komentator.

Drugi je poručio: „Dob nije samo broj, ali ljubav je uvijek ljubav.“

„Njezin sin stariji je od njega“, primijetio je treći, dok je četvrti komentirao: „Mislim da je to super! Sretno vam oboma.“

„Ljubav dvoje ljudi je sve što trebaš“, zaključio je peti, dok je netko drugi dodao: „Dame, ne morate roditi dijete svakom muškarcu kojeg upoznate, molim vas, prestanite s tim.“, piše The Sun.