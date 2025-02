Trosatna dijeta: Može li se jesti sve i pritom gubiti kilograme?

Trosatna dijeta postala je popularna kao jednostavan plan mršavljenja koji obećava rezultate bez komplikacija. Ideja je jesti manje obroke svaka tri sata, čime bi organizam trebao povećati sagorijevanje masnoća. Ovaj pristup bazira se na tvrdnji da tijelo skladišti masnoće i čuva energiju ako ne jedemo dovoljno često, što bi moglo usporiti metabolizam. No, je li ovo doista efektivan način mršavljenja, ili samo još jedan neprovjereni trend?

Prema autoru dijete, prvi obrok treba pojesti unutar sat vremena od buđenja, a zatim jesti svakih tri sata do posljednjeg obroka, koji se mora pojesti najmanje tri sata prije spavanja. U prvih 14 dana, gubitak kilograma mogao bi biti i do 2,5 kg, a nakon toga – oko kilogram tjedno, bez gubitka mišićnog tkiva. Ono što je posebno atraktivno kod ove dijete je da možete jesti sve što volite – od ugljikohidrata i mesa do brze hrane i slatkiša – sve dok ostanete unutar dnevnih kalorijskih limita i pridržavate se pravila intervala između obroka.

Magistra nutricionizma Andrea Bilandžija, koja je detaljno opisala ovu dijetu, ističe kako nema potrebe za brojanjem kalorija niti kupovinom posebnih obroka. Umjesto toga, dijeta se temelji na jednostavnom vizualnom pristupu: Rubikova kocka za ugljikohidrate, špil karata za meso i druge bjelančevine, te poklopac boce za vodu i masti. Iako ideja zvuči praktično, stručnjaci upozoravaju na moguće nedostatke ove dijete, osobito za osobe s određenim zdravstvenim uvjetima.

Ipak, postoji oprez

Dok trosatna dijeta može donijeti gubitak težine, dr.sc. Gorana Mirošević, specijalistica interne medicine i subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije, upozorava da dijeta nije pogodna za osobe koje boluju od šećerne bolesti tip 2. Naime, osobe s ovom bolešću ne smiju unositi koncentrirane ugljikohidrate, što bi moglo dovesti do problema u regulaciji šećera u krvi.

Jelovnik za jedan dan

Trosatna dijeta nudi raznovrsne obroke koji se mogu prilagoditi prema osobnim preferencijama. Evo kako bi mogao izgledati jelovnik za jedan dan:

Doručak (7h): Jogurt s jabukom i orasima

Užina (10h): 2 šalice mrkve

Ručak (13h): Salata od plodova mora s mangom, rajčicom, lukom i slanutkom

Užina (15h): Banana

Večera (18h): Piletina u Teriyaki umaku

Desert (nakon večere ili 3 sata prije spavanja): Jagode s čokoladom

Iako trosatna dijeta može izgledati privlačno zbog svoje jednostavnosti i slobode u izboru hrane, važno je biti oprezan. Iako obećava brz gubitak kilograma, potrebno je uzeti u obzir i osobne zdravstvene uvjete. Dijeta nije pogodna za sve, a stručnjaci preporučuju konzultacije s liječnikom ili nutricionistom prije nego što se odlučite na ovakav plan prehrane. Uvijek je bolje odabrati dugoročno održive i zdrave metode mršavljenja koje neće ugroziti vaše zdravlje.