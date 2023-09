Trudnica šokirala priznanjem: Moj dečko mi ispunjava potrebe koje moj muž ne može ispuniti

Trudna Alexis Watts (28), iz Kalifornije tvrdi da izlaženje s više partnera čini njezin brak jačim, jer 'ljubomora' pomaže njoj i suprugu da više komuniciraju.

Alexis je upoznala supruga Christophera na svingerskoj zabavi nakon raspada njenog prvog braka. Osjećala je kao da joj je 'nešto nedostajalo' u njezinoj prvoj vezi, pa kad su se ona i Christopher (35) upoznali, dogovorili su se da će izlaziti s drugima.

Sada je par u braku četiri godine i čekaju četvrto dijete, međutim, Alexis također ima i dečka. S drugim muškarcem, čije ime krije, izlazi već dvije godine i kaže da joj to pomaže da bolje komunicira sa suprugom.

Alexis tvrdi da to jača njezinu vezu s Christopherom, budući da njezin dečko 'zadovoljava potrebe koje njezin muž ne može'. Što se tiče njenog supruga Christophera, on trenutno također izlazi s drugima, ali još nema dugoročnu partnericu, dok dečko od Alexis također ima drugu ženu.

Alexis je priznala da iako su ona i Christopher ponekad ljubomorni, ta ih je emocija dugoročno samo 'natjerala da rastu'.

- Uvijek sam osjećala kao da nešto nedostaje u mom prvom braku. Imala sam više za dati i borila sam se s poliamorijom. Počela sam svingati i tako upoznala svog drugog muža gdje smo razgovarali o poliamoriji i bilo je poput magije, jednostavno je imalo smisla - kaže Alexis.

S druge strane, njezin dečko ispunjava potrebe koje muž ne može.

- Na primjer, on je terapeut pa vodimo dublje razgovore. Zapravo, nismo bili intimni jako dugo jer je naša emocionalna veza bila tako jaka - objašnjava.

Alexis radi kao terapeutkinja za mentalno zdravlje, i želi da drugi znaju da poliamorija nije seks.

- Mnogi misle da je poliamorija vezana uz seks, ali nije, radi se o vezama i davanju više ljubavi. Ne hodamo okolo u crvenim štiklama i s ružem za usne pokušavajući uzeti vašeg partnera, radi se o obostranom pristanku - kaže ona.

Ljubomora koja se javlja u njihovim odnosima dugoročno ih je, prema njezinim riječima, samo natjerala da rastu kao par.

- Postajemo ljubomorni, ljudi smo i to je prirodna emocija. To ne mora biti gorka i obrambena emocija, važno je kako se nosite s njom. To je učinilo da rastemo zajedno jer smo naučili kako komunicirati. Bitno je prepoznati što vas čini ljubomornim i što trebate od svog partnera. Prilično je terapeutski - pojašnjava.

Par kaže da će im obitelj uvijek biti na prvom mjestu te da ne planiraju djecu s drugim partnerima, iako se slažu da mogu imati 'ženu' u svom domu s kojom oboje izlaze.

Dečko od Alexis je oženjen, a i on i njegova žena druže se s djecom od Alexis.

- Moj dečko je uključen u živote moje djece, ali nije odgovoran za njih, on je više poput zabavnog ujaka. Čak i njegova žena voli moju djecu i pomaže nam da ih čuvamo, toliko je uzbuđena kad ih dovedem. Oni još nemaju djecu, ali kad budu, pomoći ćemo im koliko i oni nama. Mi smo poput velike obitelji pa dodatna potpora koju donosi poliamorija olakšava sve - objasnila je Alexis.

Ona često pokušava koristiti društvene medije kako bi educirala druge o svom neobičnom načinu života.

- Dobivam puno komentara i pitanja o načinu života. Neki osuđuju, ali to je zato što ne razumiju što je poliamorija - rekla je.

Uvijek svima odgovara ljubazno i potiče ih da postavljaju pitanja na pristojan način, piše Daily Mail.