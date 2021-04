Oduvijek je u Hrvata tuna bila na posebnoj cijeni. Te velike ribe čiji primjerci ne tako rijeko narastu i do tri stotine kila nekad su se lovile na zapas. Cijelo bi jato uplivalo u kakvu uvalu, pa bi onda ribari brže bolje razapeli mrežu od jednog do drugog rta, pa je povlačili prema pličini gdje su je onda vadili kukama. Impresivan prizor tog završnog dijela lova ovjekovječen je u Babajinu filmu “Izgubljeni zavičaj”.

POGLEDAJTE VIDEO: Antiage prehrana

Na Hrvatskom primorju i Kvarnerskim otocima na više su mjesta bile postavljene “tunere”, malo solidnije ljestve sistemom sajli ukoso ovješene nad morem. To su bile osmatračnice s kojih je uvijek netko bio “dežuran” u promatranju uvale. Zbog turističkih razloga u Bakarcu, istočnom kraku velikog Bakarskog zaljeva, bilo ih je prije dvadesetak godina podignuto nekoliko kao podsjetnik na to davno ribarsko doba.

Lijepa uspomena na današnji ribarski život i ribarsku sreću kada bi ulov bio bogat, a onaj s tunom često je prelazio tonu, pa i desetke tona. Tune u zaljeve već odavno rijetko zalaze. Ribari tvrde da ribe imaju neko generacijsko pamćenje i da kad su ih iz godine u godinu lovili one su jednostavno upamtile da su zaljevi - opasno mjesto.

Sada se jata tuna mogu uloviti samo daleko od obale, a jako je popularan tako zvani “Big game fishing” gdje se tune love ribarskim štapom kao pojedinačni ulov. Kako je ribe sve manje u moru tako je i lov na tune jako ograničen i postoje striktne kvote o mogućem ulovu koje se propisuju za svaku godinu. Lovci na tune naravno tvrde da se tako pogoduje uvoznicima, jer se na svakoj ribarnici u nas svakodnevno može kupiti tuna, ali ona iz uvoza uglavnom poleđena.

U nas samo desetak ribara ima koncesiju za ulov tune štapom i oni smiju uloviti između 6 i 10 tona, dakle ukupno najviše stotinjak tona tune. Kvote imaju i ribari na plivaricama i koji imaju plivajuće parangale. Na ribarnicama dozvolu za prodavanje ove “divlje” tune ima jako malo trgovaca ribom. Recimo na zagrebačkom Dolcu može se kupiti samo na jednom štandu. Svaka tuna ima barkod i certifikat i točno se zna tko ju je gdje i kada ulovio.

No zato cvjeta biznis s uzgajanim tunama u “kavezima”. Kao mala tek par kila teška ona se lovi u vodama između Afrike i Malte, pa se živa tegli remorkerima u posebnim bazenima do jadranskih uzgajališta. Tu se pak dohranjuje, pa kad postigne kilažu od trideset do sto kila i uglavnom izvozi jer za naše tržište ima preveliku cijenu koja u zadnje vrijeme dostiže i do 130 kuna. No mora se znati da tuna ima i do 50 posto otpada kada se priprema za prodaju. Ta je tuna hranjena haringom, dakle uvoznom ribom koja stiže zaleđena u blokovima, sa Sjevernih mora. U počecima uzgoja u nas bila je “tovljena” isključivo srdelom i inćunom, no kako od haringe brže dobiva na kilaži i kako je cijena srdele i inćuna jako porasla, prešlo se u dohranjivanju samo na jeftinu haringu.

Pioniri uzgoja tune u nas su Kaljani i to oni koji su slavu stekli kao najbolji lovci na tune na Pacifiku, dakle naši “iseljeni” ribari. Oni su uložili kapital u naša prva “tovilišta tuna”, koja su danas u najvećem broju japanskih ribljih koncerna.