Crikveničke djevojke mahnule uspješnoj sezoni, cjepiva smanjila broj oboljelih od ospica, a tisuće zagrebačkih mališana ostaje bez vrtića zbog papirologije
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Turisti nam donijeli rekordan priljev od milijardu dolara!
Čitanje članka: 2 min
- Do viđenja do iduće godine - glasio je naslov na prvoj stranici Večernjeg lista 24. rujna 1974. Grupa mladih djevojaka iz Crikvenice, odjevena u primorske narodne nošnje, simbolično je mahnula uspješnoj sezoni, a to je zabilježio i fotograf Večernjaka, sa željom da takva bude i sljedeća.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku