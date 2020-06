Tvrde da plivanje u hladnoj vodi pomaže liječiti bol od depresije

Iznenađujuće jednostavna terapija plivanjem u hladnoj vodi pokazala se vrlo učinkovitom u istraživanjima, pa liječnici i pacijenti vjeruju da će pomoći u liječenju depresije bez uporabe medikamenata

<p>Unazad nekoliko godina porastao je broj antidepresiva koje liječnici izdaju na recept, no pojedini psihijatri i pacijenti vjeruju kako postoje učinkoviti načini za liječenje depresije bez korištenja tih lijekova, piše <a href="https://bigthink.com/mind-brain/cold-water-swimming-treatment-depression?rebelltitem=3#rebelltitem3">Bigthink.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je 10 trikova za sreću</p><p>Studija koju su nedavno objavili u stručnom časopisu British Medical Journal navodi kako vrlo jednostavan tretman ima iznenađujuće pozitivne učinke, a riječ je o plivanju u hladnoj vodi. Ta je studija poslužila kao temelj emisije The Doctors Who Gave Up Drugs objavljenje na BBC-u, a opisuje kako je Sarah (24) otišla liječnicima samo s jednim ciljem. Željela je pobijediti depresiju bez korištenja lijekova koji su na nju imali vrlo negativan učinka i zbog njih se osjećala kao da je "kemijskoj magli".</p><p>Pod vodstvom dr. <strong>Chrisa van Tullekena</strong> koji je ujedno sudjelovao u istraživanju, Sarah je počela smanjivati antidepresive i plivati u vodi čija je temperatura bila oko 15 stupnjeva Celzijevih. Dr. Tulleken, koji i sam pliva u hladnoj vodi, opisao je način liječenja za BBC.</p><p>- Pod vodom osjećate intenzivnu mješavinu osjećaja pečenja i boli, a čak i nakon toliko godina vježbe, osjećate paniku. No to je jedino vrijeme kad se negativnost i tjeskoba u mojoj glavi utišaju. Nakon dvije minute kad se koža prilagodi temperaturi vode, osjećate se ugodnije i možete sporije disati. Čak i nakon kratkog plivanja osjećam se puna elana satima, a mirna sam danima - opisala je Sarah. Nakon četiri mjeseca takve terapije Sarah je izjavila da su simptomi depresije nestali i da je prestala uzimati lijekove.</p><h2>Kako hladna voda pomaže kod depresije</h2><p>- Ako se prilagodite hladnoj vodi, možete prilagoditi odgovor tijela i na dnevnu razinu stresa koju doživljavate u prometu, zbog ispita ili kad vas otpuste na poslu - kazao je dr. Tulleken.<br/> Ova teorija se bazira na ideji prijelazne prilagodbe koju se definira kao privremeni gubitak osjeta zbog stimulacije nastale uslijed izloženosti drugim stimulansima. Drugim riječima, prijelazna prilagodba vam omogućuje da dopustite djelovanje jednog stresora i nadomjestite djelovanje drugog.</p><p>No tek treba provesti daljnja istraživanja koja bi tu teoriju potvrdila, jer ostaje nejasno na koji točno način hladna voda pomaže kod depresije i jesu li učinci takve terapije dugoročni.</p><p>Depresija je među vodećim uzročnicima bolovanja u SAD-u, a zbog nje privreda svake godine trpi gubitke više od 1,5 bilijardi kuna. Oko 13 posto Amerikanaca uzima lijekove koje su im propisali liječnici, a mnogi od njih su itekako zainteresirani za nefarmakološko liječenje.</p><h2>Kako sigurno plivati u hladnoj vodi</h2><p>Plivanje u hladnoj vodi može biti iznimno opasno zbog drastične promjene temperature što vodi do ubrzanog disanja i pulsa. Outdoor Swimming Society nudi nekoliko savjeta koji bi vam mogli pomoći u tome, no svakako se savjetujte s liječnikom prije nego što iskušate bilo koju od tih metoda, posebice ako već imate kroničnih bolesti.</p><p><strong>1. Aklimatizacija</strong></p><p>Tijelo će se naviknuti na hladnoću, pa je važno nastaviti plivati unatoč početnoj neugodi.</p><p><strong>2. Sigurnost</strong></p><p>Otvorene vode mogu biti opasne, pa prije ulaska u vodu provjerite mjesto na kojem želite plivati. Pronađite dio gdje možete brzo ući u vodu i iz nje izaći. Nikad ne plivajte sami, uvijek povedite društvo.</p><p><strong>3. Oprema</strong></p><p>Uzmite kapu za plivanje, ili čak dvije, jer će to pomoći sačuvati tjelesnu temperaturu. Možete nositi i neoprenske rukavice, čizme, kupaći kostim ili masku - bilo što zbog čega ćete se osjećati ugodnije u vodi.</p><p><strong>4. Ronjenje</strong></p><p>Ne skačite i ne ronite osim ako se niste već priviknuli na hladnu vodu. Hladna voda uzrokuje šok za tijelo, a to može biti životno ugrožavajuće.</p><p><strong>5. Granice</strong></p><p>Kako temperatura pada, smanjite vrijeme boravka u vodi. Zimi plivači u jednom plivanju obično provedu u vodi samo oko minutu do dvije.</p><p><strong>6. Zagrijavanje</strong></p><p>Ne tuširajte se vrućom vodom koja može potaknuti dodatne mehanizme rashlađivanja organizma. Umjesto toga, odjenite se u toplu odjeću, dobro umotajte dekom i popijte toplo piće.</p>