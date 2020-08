Tvrtke pokušavaju ali formulu za laboratorijski napravljeno majčino mlijeko je teško dobiti

Formula za majčino mlijeko je jako napredovala, ali joj još uvijek nedostaje mnogo hranjivih sastojaka, a i utječe na okoliš. Nekoliko se tvrtki ipak nada da će pružiti alternativu

<p><strong>Stephanie King</strong> iz Herefordshirea u Velikoj Britaniji imala je čvrst plan o tome kako želi da prođe rođenje njene djece. Ali kad je došlo vrijeme da joj se blizanci rode u srpnju 2019. godine, planovi su se počeli mijenjati. Stanley, prvi blizanac, gotovo se rodio na parkiralištu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Elisabeth iz Amerike je spremila 147 litara mlijeka, ima hiperlaktaciju</p><p>- Došao je tako brzo da nisam uspjela dobiti ni plin ni zrak - tvrdi King. Ubrzo nakon toga, otkucaji srca njene druge blizanke, Sophije, pali su toliko dramatično da su liječnici poslali Stephanie na hitni carski rez. Obje su bebe bile u redu, ali ona nije. Jako je krvarila te izgubila 5 litara krvi. Kao da to nije bilo dovoljno, u maternici se razvila infekcija otpornu na antibiotike, koja joj se kasnije proširila na krv i pretvorila u sepsu. Uslijedila je upala pluća, a zatim joj se prsna šupljina napunila gnojem, što je zahtijevalo još dvije operacije. Bilo je to osam dugih tjedana prije nego što se King vratila kući. Na snažnim antibioticima i nadomjesnoj hormonskoj terapiji nije mogla dojiti blizance.</p><p>- Bilo je gotovo traumatičnije od onoga što sam prošla u bolnici - kaže King. Budući da je dugo dojila svog sina, znala je kakve prehrambene koristi pruža majčino mlijeko.</p><p>Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji majčino mlijeko je važan izvor hranjivih sastojaka i energije za novorođenčad, štiti od gastrointestinalnih infekcija i pomaže u smanjenju rizika od pretilosti, a poboljšava i IQ kasnije u životu, između ostalih dobrobiti. Za majke poput Stephanie, one koje ne mogu dojiti, ali još uvijek žele svojoj djeci pružiti majčino mlijeko, mogućnosti su ograničene. Banke mlijeka nisu dostupne u svakoj zemlji ili gradu, a tržišta na Facebooku, Craigslistu i drugim mrežnim platformama slabo su regulirana.</p><p><strong>Fengru Lin</strong> već dugo pokušava pronaći rješenje ovog problema. U siječnju 2019. godine, Lin je osnovala 'TurtleTree Labs', startup iz sjedišta u Singapuru koji pokušava laboratorijski proizvesti majčino mlijeko. Tvrtka proces započinje sa matičnim stanicama uzetim iz majčinog mlijeka donora, umnožava ih prije nego što ih stavi u tekućinu za rast u bioreaktoru sa šupljim vlaknima - 'zamislite divovsku čeličnu šalicu sa stotinama i tisućama malih perforiranih slamki', kaže Lin. Tamo se stanice diferenciraju u mliječne i počinju proizvoditi mlijeko. Lin kaže da cijeli proces traje tri tjedna, a mliječne stanice mlijeka mogu laktirati otprilike 200 dana.</p><p>To je tehnika koja se teoretski može koristiti za dobivanje mlijeka od bilo kojeg sisavca, sve dok su matične stanice dostupne. TurtleTree je već uspješno proizveo kravlje mlijeko u cjelovitom sastavu iz matičnih stanica svježeg kravljeg mlijeka. Sada se planira isto učiniti i s ljudskim mlijekom.</p><p>- Ne pokušavamo zamijeniti dojenje, već to u potpunosti zagovaramo - kaže Lin, koju je privukla ideja o pravljenju mlijeka iz stanica zbog strasti prema proizvodnji sira.</p><p>Više od 80 posto novih majki u SAD-u i Velikoj Britaniji započinje s dojenjem, ali samo polovica i trećina, to još uvijek čini i u dobi djeteta od šest mjeseci. Globalno, ta brojka iznosi 37 posto. Razlozi su različiti: neke se bore s dovoljnom količinom mlijeka, dok se druge moraju vratiti poslu gdje crpljenje i skladištenje mlijeka nije prikladno. Mnoge majke također smatraju da je izlučivanje mlijeka fizički bolno, uzrokuje im mastitis, izgrižene bradavice i druge neugodne učinke. Neke su majke na lijekovima ili na tretmanima koji ih čine nesigurnima za dojenje. A ponekad, bebe mogu biti prerano rođene ili preslabe da bi dojile.</p><p>Iako je adaptirana mliječna prehrana napredovala, osobito u posljednja dva desetljeća, još uvijek joj nedostaje mnogo hranjivih sastojaka koji se nalaze u majčinom mlijeku. I to je uglavnom zato što se većina formula za novorođenčad temelji na kravljem, a ne na ljudskom mlijeku.</p><p>- Oni sadrže uglavnom iste vrste molekula, ali u različitim omjerima. A razlika u tim razinama vrlo je fiziološki značajna - tvrdi <strong>Alan Kelly</strong>, prehrambeni znanstvenik iz Irske. Razina minerala u kravljem mlijeku znatno je viša, pa je tako i njegov sadržaj proteina (3,5 naspram 1 posto), dok je razina ugljikohidrata znatno niža (otprilike 4,5 prema 7 posto), tvrdi Kelly. Ono što je najvažnije, postoji skupina složenih ugljikohidrata koji su jedinstveni za ljudsko mlijeko.</p><p>- Sada je poznato da oligosaharidi igraju veliku ulogu u razvoju dojenčeta, na primjer u zaštiti od infekcija - kaže Kelly. Dojenačku formulu možete prilagoditi nekoj od ovih razlika, ali ne možete u potpunosti ponoviti izvornu stvar. A budući da formula koristi kravlje mlijeko kao polazni materijal, okolišni troškovi njegove proizvodnje također su znatni. Za proizvodnju samo jednog kilograma mlijeka u prahu potrebno je oko 4700 litara vode. Formula također često sadrži palmino ulje koje ima veliki otisak ugljika. Majčino mlijeko uzgojeno u laboratoriju može ublažiti neke od ovih problema.</p><p>Iako se i Biomilq (startup za proizvodnju majčinog mlijeka u laboratoriju) i TurtleTree laboratoriji (koji su svaki prikupili više od 3,5 milijuna dolara) nadaju da će na kraju proizvesti dostojno ljudsko mlijeko, postoje neke ključne razlike. Kao prvo, Biomilq izravno radi s epitelnim stanicama mliječne žlijezde, a ne s matičnim stanicama. Cilj mu je također izravno prodati mlijeko potrošačima, dok TurtleTree svoju tehnologiju planira licencirati velikim kompanijama s formulama.</p><p>Bilo koje mlijeko proizvedeno u laboratoriju neće moći dati imunološku korist koju daje izravno dojenje. Majčino mlijeko sadrži velike količine antitijela proizvedenih u krvi koja se potom prenose na dijete što im daje određenu zaštitu od bolesti.</p><p>- Majčino mlijeko je izuzetno složen biofluid - tvrdi <strong>Natalie Shenker</strong>, istraživačica majčinog mlijeka na Imperial Collegeu u Londonu. Ne samo da sadrži stotine proteina i više od 200 oligosaharida, on također sadrži mnoštvo hormona, masti i korisnih bakterija koje se stvaraju u tijelu i prenose u stanice mliječnih mlijeka. Te komponente, koje se ne mogu ponoviti u laboratoriju, ključne su za razvoj bubrežnih, staničnih membrana i imunološkog sustava, kaže Shenker. Osim toga, oni pomažu u održavanju konzistentne razine tekućine i elektrolita, među ostalim funkcijama.</p><p>Osim toga, majčino mlijeko je dinamična tvar koja odgovara bebinim promjenjivim potrebama.</p><p>- Slina može teći unatrag u mliječni kanal i biti signal majci. A neka istraživanja pokazuju kako antimikrobni proteini nastaju s novorođenčadskim bolestima - kaže istraživačica majčinog mlijeka <strong>Maryanne Perrin</strong> sa Sveučilišta u Sjevernoj Karolini. Shenker dodaje: ljudsko mlijeko 'prilagođeno je majčinoj i bebinoj genetici, okruženju u kojem žive, zemljopisnom položaju, sezoni, pa čak i temperaturi dana - to je ljudsko mlijeko'.</p><p>Na stranu biološke razlike, tu postoji i niz prepreka prije nego što laboratorijski uzgojeno mlijeko postane stvarnost. Kao prvo, tvrtke moraju pronaći način da smanje najskuplje aspekte proizvodnje (hranjive sastojke i medije za laktaciju) kako bi mlijeko bilo pristupačno. TurtleTree Labs trenutno optimizira proces laktacije u 5-litarskom bioreaktoru za koji se nadaju da će se linearno povećati na industrijske veličine od 1000 i 50.000 litara sljedeće godine. </p><p>Otkrivanje načina očuvanja konačnog proizvoda također će biti ključno, kaže Kelly. Pasterizacija, zamrzavanje ili dehidracija u prah mogu promijeniti neke sastojke mlijeka i 'poništiti neke od njegovih prednosti'. Testiranje sigurnosti je još jedna velika prepreka koju će kompanije morati savladati.</p><p>Dojenčad je ranjiva populacija pa je etički teško provoditi klinička ispitivanja kada se radi o tako mladoj djeci. A budući da je majčino mlijeko uzgojeno u neistraženim vodama, regulatorna tijela morat će smisliti kako to klasificirati, pa čak i stvoriti formalni standard za majčino mlijeko (koji trenutno ne postoji).</p><p>- Mislim da je istraživanje koje se odnosi na proizvodnju majčinog mlijeka u laboratoriju prekrasna perspektiva - kaže Stephanie King, koja je bila prisiljena oslanjati se na adaptiranu hranu za hranjenje svojih blizanaca u prvim tjednima, ali sada ih isključivo doji. - Da mi je u početku bilo ponuđeno donorsko mlijeko ili da je majčino mlijeko uzgojeno u laboratoriju u punom zamahu, tada bih prvo krenula s tim - zaključuje Stephanie, piše <a href="https://www.wired.com/story/scientists-want-to-ditch-formula-for-lab-grown-breast-milk/" target="_blank">Wired</a>.</p>