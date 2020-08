Volite li ljutu hranu? Razlozi zašto ju je dobro jesti svaki dan

Pola milijuna ljudi sudjelovalo je u višegodišnjem istraživanju međunarodnog tima znanstvenika. Pratili su koliko puta tjedno jedu ljutu hranu i kolika im je duljina života

<p>Čili, feferoni i kajenski papar su ljute papričice iz porodice Capsicum. Dobri su za poticanje probave, a sastojak kapsaicin zaslužan je i za smanjivanje osjećaja boli. Također, potiče stvaranje endogenih opijata tzv. endorfina u mozgu što vodi boljem raspoloženju i osjećaju ugode.</p><p>Naime, znanstvenici sa Sveučilišta Harvard došli su do zaključka kako taj sastojak u kombinaciji s tvari QX-314 koja se nalazi u lidokainu (lokalnom anestetiku) uspješno uklanja bol, a ne uzrokuje ukočenost mišića i omamljenost. Vjeruju kako kapsaicin potiče stvaranje endogenih opijata tzv. endorfina u mozgu što vodi boljem raspoloženju i osjećaju ugode.</p><p>Ljudi koji redovito jedu ljutu hranu imaju šansu živjeti deset do 14 posto duže od ostalih, tvrdi međunarodni tim znanstvenika. Vjeruju kako je za to zaslužan bioaktivni sastojak ljutih začina - kapsaicin, koji ima dobar učinak na zdravlje. Taj sastojak nalazi se u čiliju, feferonima i kajenskom papru. Što više kapsaicina sadrže, ljući im je okus.</p><p>Da bi potkrijepili svoje tvrdnje znanstvenici su trebali dobrovoljce koji će iskreno progovoriti o svojim prehrambenim navikama i zdravlju. Odgovarali su na pitanja koliko puta tjedno jedu ljutu hranu, koje ljute začine su stavljaju u nju i u kojem obliku (svježe papričice, sušene, umake itd.).</p><p>U anketi je sudjelovalo skoro pola milijuna ljudi u dobi između 30 i 79 godina, a provedena je između 2004. i 2008. godine. Nakon nešto više od sedam godina proučili su koliko anketiranih je umrlo - brojka je pokazala malo više od 20.000 njih.</p><p>Zaključili su kako za deset posto vremena duže žive ispitanici koji su rekli da jednom do dva puta tjedno jedu ljutu hranu od onih koju ju ne jedu, a 14 posto duže oni na čijem je tanjuru dva do sedam puta tjedno. Rezultati su bili jednaki i za muškarce i za žene. Ljuta hrana zaslužna je, kažu, za manji postotak obolijevanja od raka, srčanih bolesti te bolesti dišnog sustava, prenosi <a href="http://www.techly.com.au/2015/08/07/frequent-eating-spicy-food-linked-substantially-reduced-risk-death/" target="_blank">Techly</a>.</p>