U 77. godini života dr. Noelle Nelson otkriva tajnu vitalnosti kroz ples i redovitu tjelovježbu

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Dr. Noelle Nelson u 77. godini prkosi godinama plesom i tjelovježbom. Natječe se diljem svijeta i inspirira sve da pronađu svoju strast i ostanu aktivni zauvijek

U 77. godini života, dr. Noelle Nelson, klinička psihologinja i autorica knjige The Longevity Secret: How to Live Happy, Healthy & Vibrant Into Your 70s, 80s, 90s and Beyond, živi život kakav propovijeda — aktivan, ispunjen i prepun pokreta. Iako je kao dijete imala problema s baletom, danas ples i redovita tjelovježba čine temelj njezinog zdravlja i vitalnosti.

- Moja majka je odlučila da moja sestra i ja moramo ići na balet, pa sam plesala od šeste do šesnaeste godine. Bila sam nespretna i nimalo dobra u tome, učitelji su bili strogi, a stil staromodan. - prisjeća se dr. Nelson. Kad sam mogla, odustala sam i nekoliko godina nisam se uopće bavila nekom aktivnošću.

No, „ne raditi ništa“ nije bilo dugoročno rješenje. U dvadesetima je ponovno počela s baletom, a u tridesetima otkrila jazz ples koji joj je dao više slobode i užitka. Nakon što je plesna škola zatvorena, neko vrijeme nije imala strukturiranu aktivnost, ali se potom posvetila plesu na ledu od 47. do 54. godine. Ipak, problemi s kukovima natjerali su je da potraži nove izazove.

Ples kao strast i lijek za tijelo i um

Dr. Nelson se tada okrenula kvadratnom plesu, koji joj je pružao društvenu interakciju i kardiovaskularni trening, no nakon tri godine odlučila se vratiti baletu u 65. godini. U 70-ima započela je s tečajevima društvenog plesa, što ju je potpuno osvojilo.

- Na prvim satovima u plesnoj školi Arthur Murray plesala sam s instruktorom i bila u sedmom nebu. Bilo je fantastično i odmah sam se zaljubila - kaže.

U svojoj sedamdesetoj godini započela je i natjecateljsku karijeru u društvenim plesovima.

- Nisam se nikada prije natjecala, ali shvatila sam da se u plesu natječem samo sa sobom - uvijek želim biti bolja verzija sebe.

Njezina strast prema plesu odvela ju je na natjecanja diljem SAD-a i svijeta, uključujući zemlje poput Češke, Australije, Japana i Španjolske. Posebno joj je drago što se natjecanja održavaju u prijateljskoj atmosferi i da su sve uključivija — nedavno su uveli kategoriju za plesače starije od 80 godina, pa čak i za one u kolicima.

Dnevna rutina za vitalnost i zdravlje

Dr. Nelson trenira gotovo svakodnevno, ali s velikom dozom samosvijesti i prilagođavanja.

  • Jutarnje istezanje, yoga, pilates i lagani trening s utezima — 30 minuta svakog jutra, radi fleksibilnosti i mobilnosti.
  • Vježbe s elastičnim trakama i fizikalna terapija — pola sata dnevno za jačanje koljena ozlijeđenog u nesreći.
  • Baletni barre — 20 minuta dnevno za održavanje ravnoteže i fleksibilnosti.
  • Aerobni step — 10 minuta za podizanje otkucaja srca.
  • Trbušnjaci i planke — 15 minuta za jačanje središnjeg dijela tijela.
  • Društveni ples — četiri puta tjedno privatni satovi, a ostale dane vježba plesne rutine kod kuće i prilagođava prostor za ples.

- Vježbanje ne samo da mi održava tijelo u formi, već i jača pamćenje, smanjuje stres i pomaže mi da ostanem optimistična - kaže.

Savjeti za tjelovježbu u zrelijoj dobi

Za sve koji se pitaju kako ostati aktivni u 70-ima i dalje, dr. Nelson poručuje - pronađite ono što vas veseli.

- Ako ne uživate u nekoj aktivnosti, nećete je dugo raditi. Dajte priliku različitim vrstama vježbi; bilo da je to yoga, ples, pilates ili nešto drugo. Ako vam se sviđa, bit ćete motivirani nastaviti.

Ključ uspjeha je ustrajnost i prilagođavanje tijela s godinama.

- Kad prestanemo, treba nam puno duže da vratimo ono što smo izgubili. A osim toga, jednostavno je zabavno osjećati se dobro u svom tijelu.

Dr. Noelle Nelson živi primjerom svoje filozofije, pokazujući da godine nisu prepreka za radost, pokret i zdravlje. Njena priča o plesu i svakodnevnoj vježbi nadahnjuje mnoge da otkriju svoje „što“ i plešu sretno kroz život.

