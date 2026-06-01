Zlatna biljka dalmatinskog krša je u cvatu: Evo za što se koristi

Dok se ljeto polako približava, brojni dalmatinski krški predjeli dobivaju prepoznatljivu zlatnožutu boju. Razlog tome je cvatnja smilja, samonikle mediteranske biljke koja uspijeva ondje gdje mnoge druge vrste teško opstaju – na suhim, kamenitim i suncem okupanim terenima.

Smilje (Helichrysum italicum) stoljećima je dio prirodne i kulturne baštine jadranskog područja. Njegovi sitni žuti cvjetovi ne gube oblik ni nakon sušenja, zbog čega je biljka u mnogim krajevima poznata kao simbol dugovječnosti i postojanosti. Upravo ta osobina pridonijela je njezinoj popularnosti u svijetu prirodne kozmetike i aromaterapije.

Posljednjih desetljeća interes za smilje značajno je porastao, prvenstveno zbog eteričnog ulja koje se dobiva parnom destilacijom cvjetnih vrhova biljke. Za proizvodnju male količine ulja potrebne su velike količine svježe ubranog smilja, što objašnjava njegovu visoku tržišnu vrijednost.

Odlična je za kožu

Stručnjaci iz područja aromaterapije posebno cijene ulje smilja zbog njegovih regenerativnih i umirujućih svojstava. Često se koristi kao sastojak krema, seruma i drugih preparata namijenjenih njezi kože, osobito kod tretiranja ožiljaka, iritacija i znakova starenja. Mnogi proizvođači ističu da pomaže očuvati elastičnost kože te doprinosi njezinu svježijem i zdravijem izgledu.

Osim u kozmetici, smilje ima važno mjesto i u aromaterapijskim pripravcima. Njegov karakterističan, topao i pomalo zemljani miris često se koristi za opuštanje i stvaranje osjećaja ugode. Zbog toga se nalazi u brojnim mješavinama eteričnih ulja, mirisnim pripravcima i masažnim uljima.

Hrvatska, osobito područje Dalmacije, smatra se jednim od značajnijih europskih staništa ove biljke. Kombinacija velikog broja sunčanih dana, oskudnog tla i mediteranske klime stvara idealne uvjete za njezin rast. Upravo zbog toga domaće smilje uživa vrlo dobar ugled među proizvođačima prirodne kozmetike i eteričnih ulja.

Benefiti za organizam

Ulje smilja tradicionalno se koristi i za poticanje cirkulacije te smanjenje osjećaja težine u nogama, osobito kod problema s venama i kapilarama. Smatra se da može pomoći i u detoksikacijskim procesima organizma jer podržava rad limfnog sustava, što doprinosi boljem uklanjanju toksina iz tijela.

Čaj od smilja (napravljen od sušenih cvjetova) obično se pije za poticanje probave, blago djelovanje na jetru i žuč, te kao potpora organizmu kod nadutosti ili težine u želucu. Ima i blago umirujuće djelovanje, ali nije jako intenzivan kao neke druge ljekovite biljke.

Napomena: Čaj od smilja se ne pije u velikim količinama i ne preporučuje se dugotrajna svakodnevna konzumacija bez pauze, posebno kod trudnica, dojilja ili osoba s kroničnim bolestima.