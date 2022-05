U dobru, zlu - i smradu: Za vezu je dobro ako se ne sramite puštati vjetrove dok ste zajedno

Sigurno ste se nekada našli u situaciji poput razgovora za posao ili zabave, i odjednom ste bez upozorenja pustili vjetar. Osjetili ste sram, neugodu i poniženje zbog nečega što je u stvari ljudska tjelesna funkcija. Većinu vremena to ne radimo u javnosti ili kad smo ispred nekoga koga želimo impresionirati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svi, kada su na početku veze, ne žele ispuštati vjetrove pred novim partnerom. Možda izbjegavate hranu koja može biti okidač ili radite na tome da ne budete u blizini kada osjetite da morate ispustiti vjetar.

Međutim, puštanje vjetrova pred partnerom može biti velika prekretnica. Kada to učinite, nije da vas nije briga što misle o vama - samo vjerujete da vas neće osuđivati ​​za nešto što rade i oni sami.

No, jedno istraživanje iz 2015. pokazalo je da većina nas čeka između dva do šest mjeseci u vezi da bi ispustili vjetar (njih 29 posto), nije iznenađujuće da je to i vrijeme kada se razmjenjuju riječi 'volim te'.

Drugi najčešći odgovor bio je šest do dvanaest mjeseci (25,2 posto), a treći su oni koji su to učinili samo nekoliko tjedana nakon što su upoznali svoje partnere (22,4 posto). Ostali ispitanici rekli su da nikada ne bi namjerno dopustili da im to izmakne, prenosi YourTango.

Istina je da ispuštanje vjetra ima ključnu ulogu u stvaranju intimnosti u vezi jer se morate osjećati dovoljno ugodno da biste mogli to napraviti pred drugima. Osim toga, taj čin je i smiješan. Šale o vjetrovima su gotovo uvijek zabavne i odličan su način za razbijanje napete situacije. Također, to ujedno pokazuje da imate smisla za humor i može koristiti za stvaranje internih šala između vas i partnera.

A ako možete to opušteno učiniti pred osobom koju volite, a da vam nije nimalo neugodno, onda se oženite njome. Ako ste usred svađe i netko ispusti vjetar, gotovo je nemoguće ostati ljut. Također, ako se osjećate dovoljno sigurno u blizini partnera, onda je vaša veza jaka i izgrađena na prihvaćanju i istini jer kad nekoga volite, prihvaćate ga zbog svega što ga čini onim što jest, uključujući dobro i 'loše' (vjetrove).

Najčitaniji članci