U Hrvatskoj se pojavile rajčice sa salmonelom: Evo koji su simptomi i kako spriječiti zarazu

Vijest o cherry rajčicama zaraženim salmonelom koje su stigle u Istru i Primorje iznenadila je mnoge koji ovu bakteriju povezuju isključivo s mesom i jajima. Zbog toga se nameće pitanje kako je uopće moguće da se povrće zarazi i što možemo učiniti kako bismo zaštitili svoje zdravlje. U nastavku donosimo sve važne informacije o ovoj bolesti, njezinim simptomima i načinima liječenja.

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Kako rajčice mogu biti zaražene salmonelom

Državni inspektorat potvrdio je da su cherry rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile na hrvatskom tržištu. Nekoliko poslovnih subjekata s područja Istre i Primorja nabavilo ih je u Trstu. Riječ je o rajčicama uzgojenima na Siciliji, a talijanske su vlasti pokrenule istragu nakon više od stotinu prijavljenih slučajeva zaraze.

Iako se salmonela najčešće povezuje s namirnicama životinjskog podrijetla poput mesa peradi i jaja, kontaminacija voća i povrća itekako je moguća. Do zaraze može doći u različitim fazama, od samog uzgoja na polju pa sve do stola u našem domu. Stručnjaci objašnjavaju da su izvori zaraze često neočekivani.

Sumnja se da bi izvor kontaminacije spornih rajčica mogla biti voda za navodnjavanje, jer je u njoj također otkrivena bakterija salmonele. Uz vodu, problematično može biti i tlo ako se koristi nedovoljno obrađeno stajsko gnojivo. Do zaraze može doći i tijekom berbe, pakiranja ili transporta ako se ne poštuju stroge higijenske mjere.

Što je salmoneloza i koliko je opasna

Salmoneloza je zarazna bolest probavnog sustava uzrokovana bakterijama iz roda salmonela, a ljudi se najčešće zaraze kroz kontaminiranu vodu ili hranu. Zanimljivo je da rod ove bakterije sadrži preko dvije i pol tisuće različitih vrsta. Kada uđu u ljudski organizam, izazivaju vrlo neugodne probavne smetnje.

Većina zdravih odraslih osoba oporavi se od infekcije bez ikakvih težih posljedica, no bolest može biti opasna za određene skupine. U povećanom riziku od ozbiljnijih komplikacija su mala djeca, starije osobe, trudnice i osobe oslabljenog imuniteta. Kod njih je potreban dodatan oprez i pravovremena liječnička reakcija.

U najtežim slučajevima zaraze, salmonela može prodrijeti iz crijeva u krvotok i proširiti se na druge dijelove tijela. Takva stanja zahtijevaju hitno bolničko liječenje jer mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija koje ugrožavaju život. Srećom, takve su situacije rijetke, ali podsjećaju na važnost prevencije i brige o higijeni.

Simptomi zaraze i tijek oporavka

Prvi simptomi salmoneloze obično se javljaju u rasponu od osam do sedamdeset i dva sata nakon konzumacije zaražene hrane. Najčešći znakovi infekcije uključuju proljev, povišenu tjelesnu temperaturu, bolove i grčeve u trbuhu. Uz to se često javljaju mučnina, povraćanje i glavobolja.

Infekcija ne pokazuje kod svih zaraženih jednake simptome, a proljev može biti toliko učestao da izazove potpunu iscrpljenost. Sama bolest obično traje četiri do sedam dana. Čak i nakon što se simptomi smire, probavnom sustavu može trebati i do nekoliko mjeseci da se u potpunosti oporavi.

Liječenje se prvenstveno temelji na nadoknadi izgubljene tekućine i elektrolita kako bi se spriječila opasna dehidracija. Zbog toga je iznimno važno piti puno tekućine, poput negazirane vode i blagih čajeva, te jesti laganu hranu. Antibiotici se propisuju samo ako liječnik posumnja da je bakterija ušla u krvotok ili ako je riječ o težem obliku bolesti.

Kako spriječiti zarazu u vlastitom domu

Prevencija je ključna, a sve započinje strogim održavanjem higijene ruku i radnih površina u kuhinji. Ruke obavezno treba prati toplom vodom i sapunom prije i poslije rukovanja hranom, a osobito nakon korištenja toaleta. Voće i povrće, pogotovo ono koje se jede sirovo, mora se temeljito oprati pod mlazom vode.

Visoke temperature učinkovito uništavaju ovu bakteriju, pa je važno da hrana bude dobro termički obrađena. To se posebno odnosi na meso peradi i jaja, koja nipošto ne bi trebalo konzumirati sirova. Stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstva savjetuju da se takve namirnice nakon pripreme odmah konzumiraju.

Izbjegavanje križne kontaminacije još je jedan važan korak u zaštiti zdravlja ukućana. Za sirovo meso i povrće treba koristiti odvojene daske za rezanje i pribor. Također, kvarljive namirnice treba što brže pospremiti u hladnjak jer se na sobnoj temperaturi bakterije puno brže razmnožavaju.

*uz korištenje AI-ja