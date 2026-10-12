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nije bilo trovanja

Inspektorat se oglasio o rajčicama: 'Nabavljali su ih sezonski ugostiteljski objekti...'

Piše HINA,
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Inspektorat se oglasio o rajčicama: 'Nabavljali su ih sezonski ugostiteljski objekti...'
Ilustrativne fotografije cherry rajčica | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Državni inspektorat potvrdio je da su cherry rajčice iz Italije, u kojima je otkrivena salmonela, nabavljene od sezonskih ugostiteljskih objekata koji su trenutno zatvoreni, a do sada nije bilo prijava o trovanju.

Državni inspektorat izvijestio je u ponedjeljak da su cherry rajčice iz Italije, u kojima je otkrivena salmonela, u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni te nije bilo prijava potrošača o mogućem trovanju hranom u tim objektima. "Sanitarna inspekcija je provedenim inspekcijskim nadzorom utvrdila da su predmetne rajčice nabavljene u prvoj polovici rujna te da je riječ o ugostiteljskim objektima koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni", naveo je u odgovoru Hini Državni inspektorat.

Iznimno, u jednom poslovnom subjektu u kojem je provedena službena kontrola utvrđeno je da predmetni lot rajčica nije zaprimljen. Naime, nadzorom sljedivosti utvrđeno je da su iz poslovnice Metro u Italiji nabavljene rajčice drugog LOT-a, koje su u međuvremenu potrošene.

Također, sanitarna inspekcija u proteklom razdoblju nije zaprimila prijave potrošača koje bi upućivale na potencijalno trovanje hranom povezano s tim ugostiteljskim objektima.

POKRENUT INSPEKCIJSKI NADZOR Završile i na hrvatskom tržištu! U Italiji više od 100 zaraženih salmonelom zbog cherry rajčica
Završile i na hrvatskom tržištu! U Italiji više od 100 zaraženih salmonelom zbog cherry rajčica

Cherry rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio je ranije u ponedjeljak Državni inspektorat, dodajući da su inspekcijski nadzori u tijeku.

Sanitarna inspekcija zaprimila je putem europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) hitnu obavijest o prisutnosti bakterija Salmonella Typhimurium i Salmonella Strathcona u cherry rajčicama podrijetlom iz Italije.

Riječ je o rajčicama u kojima je salmonela otkrivena tijekom dodatnih uzorkovanja provedenih u sklopu istrage o 117 slučajeva salmoneloze u Italiji. Iz Državnog inspektorata ističu da sporne rajčice, prema dosad dostupnim informacijama, nisu bile izravno isporučivane u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti nabavili u Italiji.

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U Italiji je prema pisanju tamošnjih medija prijavljeno više od stotinu slučajeva salmoneloze koji se povezuju s konzumacijom cherry rajčica.

Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji, a sumnja se da bi izvor kontaminacije mogla biti voda za navodnjavanje jer je u njoj također otkrivena bakterija salmonele. Točne okolnosti zaraze i povezanost pojedinih serija rajčica s oboljelima još se istražuju.

Salmoneloza je crijevna infekcija koja najčešće izaziva proljev, povišenu temperaturu, bolove i grčeve u trbuhu, mučninu te povraćanje. Kod većine zdravih osoba prolazi bez težih posljedica, no ozbiljnije komplikacije moguće su kod male djece, starijih osoba i osoba oslabljenog imuniteta.

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