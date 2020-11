U Japanu i Kini bolovanje, a u Indiji djevojčice propuste 20% nastave zbog menstruacije

Japan, Kina, Južna Koreja i neke provincije u Indiji imaju bolovanje za žene zbog menstrualnih bolova, no zbog društvene neugode se rijetko koristi

<p>Za Zapad neobično, ali četiri zemlje na istoku već godinama imaju bolovanje posebno namijenjeno za one dane u mjesecu. U tome prednjače Japan i Južna Koreja u kojima žene mogu otići na takvo bolovanje već 70 godina, no to se rijetko kad koristi, kako piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/20/business/period-leave-asia-intl-hnk-dst/index.html">CNN.</a></p><p> - To je jako privatna stvar, pogotovo u Japanu gdje je menstruacija i dalje tabu - govori Sachimi Mochizuki, Japanka koja radi već 20 godina. </p><p>Ovaj model bolovanja u Japanu je uveden 1947., a u Južnoj Koreji 1953., zbog zabrinutosti za zdravlje radnica. Prvenstveno je uveden zbog radnica u tvornicama i straha da će teški rad za vrijeme jakih bolova i manjak higijene u tvornicama uzrokovati posljedice pogubne za zdravlje žena.</p><p>Kasnije je to uvedeno u zakon za sve žene jer su studije pokazale da stresan posao samo pogoršava bolove i fizičko stanje radnica. Drugi razlog je taj što se sve bolje i brže dijagnosticiraju teškoće poput policističnih jajnika zbog čega su menstruacije izrazito bolne, a nije rijetka ni nesvjestica. Ispočetka je takvo bolovanje bilo često korišteno, no s vremenom je rata korištenja bolovanja zbog menstruacije pala na 0,9%. Japanske vlasti taj pad objašnjavaju time što je to bolovanje neplaćeno i činjenicom da se žene boje da će ispasti slabe i nepotrebne u tvrtki u kojoj rade. Iako je u Japanu kažnjivo diskriminirati na temelju roda i spola, žene i dalje trpe velike pritiske. </p><p> - Japan i Južna Koreja već imaju najveću razliku između plaća muškaraca i žena te najmanji broj žena na višim pozicijama. Žene se često susreću s pritiskom da daju otkaz ako zatrudne, a na bolovanje se u Japanu ne gleda blagonaklono - rekla je Yumiko Murakami, šefica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.</p><p>U Kinu i dijelove Indije ovo bolovanje je uvedeno nešto kasnije, no ni tamo se ne koristi često zbog kulturoloških razloga. U nekim dijelovima Indije žene ne smiju ni kuhati hranu ni dirati ukućane ukoliko imaju menstruaciju, a 20% djevojčica ne ide u školu. U dijelovima Kine se menstruacija smatra slabosti i spada pod tabu teme. </p><p> - Kad žene kupuju uloške ili tampone, uobičajeno je da ih prodavači stavljaju u smeđe papirnate vrećice kako se ne bi vidjelo da su to higijenski proizvodi za žene - objašnjava <strong>Murakami </strong>i dodaje:</p><p>- Ako ikome kažete da odlazite s posla zbog menstruacije, smatrat će vas slabijima od muškaraca. </p><p>S druge strane, bolovanje zbog menstruacije ne postoji u većini zapadnih zemalja, iako su čak tri ispitivanja pokazala potrebu za time. No to ostaje i dalje škakljiva tema jer s jedne strane se to smatra potrebnim kao i porodiljni, dok s druge strane predstavlja opasnost da se žene u radnom okružju označe kao manje sposobne nego muškarci. </p>