‘U moj zagrebački salon žene hrle od 1969. godine do danas’

Svako jutro umijem lice, stavim hidratantnu podlogu i mrvicu tekućeg pudera koji skriva nepravilnosti. Navečer mlijekom očistim šminku, nanesem kremu i lice masiram pet minuta. Samo ako to radite konstantno, imat će učinka, objašnjava nam svoj mali ritual ljepote i tajnu njegovanog izgleda najpoznatija zagrebačka kozmetičarka Jasna Franković Kindij (76).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poznaju je čak tri generacije djevojaka i žena. U njezin kozmetički salon, JFK, koji je otvorila još davne 1969. na početku Radićeve, žene su 'hrlile' na depilaciju toplim voskom...

Žene se nisu htjele depilirati

- U samim začecima imali smo problema jer se nijedna žena nije htjela depilirati. Bila je normalna pojava da na trgu vidite ženu u haljini s dlakama na nogama. Mi bismo te žene ‘lovili’ i molili ih da dođu k nama depilirati se. Rekle bismo im: ‘Recite vi mužu da je on lijep kad zaraste u bradu’. U Europi je već odavno bio trend skidanja dlaka, a mi smo jedine na ovim prostorima znale tehniku - prisjeća se Jasna, koja se na otvaranje salona odlučila jer je i njezin otac bio obrtnik, pa je o samostalnom vođenju biznisa znala gotovo sve.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Depilacija voskom odjednom je postala prava revolucija jer se dotad jedino znalo za britvicu.

- Imali smo sedam ili osam ležaja, samo za depilaciju, i svi su bili popunjeni. Radili smo od 50 do 60 depilacija na dan. Žene su čekale u redovima. Prvi smo radili depilaciju voskom i radimo to još i danas jer smo zaključili da je to najbolja, najbrža i najefikasnija metoda - objašnjava Jasna.

Sjeća se i prve mušterije - bio je to vojnik koji je došao čistiti lice.

K njoj dolaze po savjete

- Mušterije su nam i stare i mlade. Baka koja je kao mlada dolazila k nama vodi unuku, a žene koje imaju djecu dolaze k meni po savjet, bilo životni ili zdravstveni, pa im često preporučujem i doktora. Imam cijelu knjižicu s ispisanim brojevima - smije se uvijek pozitivna Jasna. Uvijek je, kaže, imala novitete sa svjetskog tržišta, od elektroepilacije, aparata za celulit, mikroabraziju, mioskop...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Izdržati 50 godina kao poduzetnik velika je stvar. I dok su se nekad obrtnici smatrali neprijateljima naroda, sad je, čini se, puno lakše uspjeti. Samo treba biti uporan, fer i pošten. To je osnova ako želite dugo raditi posao koji volite i u njemu uspjeti. Ljudi prepoznaju poštenje i kvalitetu i poštuju tradiciju - govori Jasna.

Kozmetičarka Jasna Franković Kindij najviše je ponosna na to što su neke zaposlenice kod nje već 20 godina. Smatra da se ne može uspjeti bez zadovoljnih kozmetičarki, jer ako su one nezadovoljne, bit će nezadovoljni i klijenti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kao mlada obožavala je Johna Kennedyja i uvijek je govorila da se mora udati za nekoga tko nosi prezime na K. I tako je i njen salon, sad smješten u Vinogradskoj, dobio naziv po njenim inicijalima - JFK.

Bogato iskustvo rada vani

Završila je manekensku školu, a nakon toga u Beču i kozmetičku, pa je godinama radila vani, u Austriji i Njemačkoj - kao hostesa, manekenka, pa i voditeljica manjeg hotela u Švicarskoj. Odlično je vladala njemačkim.

- To iskustvo rada vani dalo mi je čvrstoću i naučilo me radnim navikama. Tamo sam znala raditi i po 12 sati. Zato mi nije bilo strano i za sebe raditi po cijele dane. Nikad nisam zahtijevala od drugih da rade ono što ni sama nisam. U to vrijeme radili smo deset sati dnevno, a da nismo stigli popiti ni čašu vode – priča kozmetičarka.

U poslu joj se ubrzo pridružio i suprug Boris (75).

- Znao je raditi od ujutro do navečer na toniranju mišića, iako je po struci građevinar. Danas više održava salon – priča Jasna, koja je s njim 35 godina u braku.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Njezina kći Nataša (35) polako preuzima posao. No ona još i danas radi gotovo bez prestanka.

- Ne želim više onaj tempo kojim sam radila, želim vremena za sebe. Sad sam pola dana u salonu. Djevojke su istrenirane i s punim povjerenjem ih ostavljam, ali uvijek sam dostupna za savjet - govori.

Pitali smo je i u čemu je tajna njenog mladolikog izgleda, osim kozmetičkih tretmana.

Stalno je u pokretu i - sretna

- Stalno sam u pokretu, zdravo se hranim i ne sunčam se. Najvažnije je da se voli ono što se radi. Idem zadovoljna spavati i budim se s osmijehom. Uz pozitivan stav zračit ćete iznutra - govori. Uvijek je kaže, morala biti “zrihtana”, a tome ju je naučila mama, koja je uvijek bila dotjerana. Savjetuje da se koži posveti barem pet minuta dnevno.

- Jedna od Božjih zapovijedi je - ‘skini make up s lica, makar je pet ujutro!’. Nije više dovoljno namazati se kremom, treba ponekad priuštiti koži stručni tretman jer nas uništavaju stres i loša prehrana. Koža više nije kakva je nekad bila. Gledam današnje cure i ne mogu se načuditi. Sve je prividno na mjestu, umjetni nokti, trepavice, puder, a ispod njega se naziru miteseri - priča Jasna.

Žao joj je što vidi kako kozmetička struka propada.

- Sve je ‘na van’, što veće usne ili trepavice, a koža se zanemaruje. Ali ona se mora održavati, jer što ste stariji, to vam je važnije kako izgledate - zaključuje.

JAVNOST OPET ŠOKIRANA: Kraljica ne dolazi na krštenje sina Meghan i Harryja?