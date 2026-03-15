KOJA JE TAJNA?

U Opatiji održan festival frizera i barbera - Otkrili u čemu je tajna kvalitetne frizure

Ovogodišnji 21. Hairstyle News festival okupio je ovog vikenda u opatijskom Centru Gervais više od 1800 frizera, barbera, edukatora i vlasnika salona iz deset europskih zemalja, koji razmjenjuju iskustva i predstavljaju trendove za iduće sezone

Na festivalu se traže odgovori na pitanja kakve će se frizure nositi iduće sezone, koje će boje dominirati salonima i kakav će stil obilježiti suvremeno frizerstvo.

Organizator ističu kako međunarodni i regionalni edukatori predstavljaju profesionalnoj publici kolekcije i tehnike, koje kasnije postaju dio salonskih trendova diljem Europe.

No, kažu, bez obzira na trendove, precizna geometrija ostaje temelj svake dobre frizure jer ona određuje ravnotežu oblika, pad kose i dugotrajnost frizure.

Nove trendove kroz svoje kolekcije i edukacije predstavljaju neka od najpoznatijih imena suvremenog frizerstva, primjerice Jean-Baptiste Mazella, jedan od vodećih europskih edukatora preciznog šišanja te Andrea Amighetti, istaknuto ime suvremenog barberinga, a svoje tehnike i kolekcije predstavljaju i mnoga domaća i regionalna imena.

Organizatori naglašavaju kako nastupi domaćih i međunarodnih edukatora donose spoj inspiracije, edukacije i profesionalnog iskustva, zbog čega Hairstyle News festival već godinama privlači različite generacije frizera, od učenika frizerskih škola i mladih talenata do iskusnih profesionalaca i vlasnika salona.

Neke od tema festivala su važnost komunikacije i odnosa u salonu kao temelj lojalnosti klijenata, korištenje društvenih mreža kao alata za izgradnju identiteta salona, razvoj frizerske profesije, liderstvu u salonu i uloga edukacije.
 

