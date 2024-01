U ovoj godini nađite hobi, jer to bistri um i diže samopouzdanje

Svi smo mi u jednom trenutku u životu došli do toga da izgubimo motivaciju i do osjećaja da se nemamo za što boriti. U takvim razdobljima malodušnosti koja su se ponavljala nisam mogla pronaći razlog da se izvučem iz kreveta, piše novinarka i spisateljica Jessica Freeman za portal Tinny Budha, no sve se promijenilo kad je - pronašla hobi.

- Smiješno je što sam na razgovoru za posao dobila pitanje koje mi je promijenilo život. Bila je to stresna situacija, a voditelj zapošljavanja učinio ju je još težom, kad me pogledao ravno u oči i upitao: “Što te motivira u životu?” Ne mogu se sjetiti odgovora. Sjećam se razornog osjećaja zbog pravog odgovora koji sam osjetila u sebi. Ništa, ništa me ne motivira. To je bila prekretnica. Puno meditacija nakon toga, shvatila sam odakle dolazi sva ta frustracija: Nisam imala nijednu stvar koja me činila sretnom. Zašto sam bila tako nepotpuna? Nisam mogla pronaći posao koji bi učinio da se osjećam korisno, a sva moja prijateljstva bila su površna - rekla je.

Poštedjet ću vas detalja mog procesa zaključivanja. Nisam čitala, nisam pisala, nisam pokušavala ništa naučiti, nisam imala nekog posebnog u životu, niti sam imala hobi. Hobi! Sama pomisao na to me natjerala da prasnem u smijeh. Nikada nisam imala hobi. U biti nisam imala što izgubiti, pa sam odlučila isprobati ovu ideju. Trebalo je samo izabrati hobi, a pronašla sam i različite razloge zašto mi je trebao hobi:

Pomaže potaknuti kreativnost

Trenutačno sam imala uredski posao i bila sam potpuni rob rutine. Trebala mi je ta aktivnost 'bijega' koja me ostavlja samu sa svojim mislima. Već sam meditirala svaki dan, ali to nisam mogla nazvati hobijem… to mi je više bila odgovornost. I da budem iskrena, to me činilo još jadnijom. Znala sam što mi treba i znala sam da nemam hrabrosti napustiti posao. Hobi kao što je vrtlarstvo, izrada nakita, slikanje, pletenje ili bilo što drugo vezano uz stvaranje, omogućilo bi mi da zadržim kontakt s unutarnjim umjetnikom.

Bistri um i tjera na razmišljanje

Nije bitno koji hobi izaberem. Moje ideje su uključivale čitanje, jogu, sviranje klavira, trčanje ili hodanje - sve te aktivnosti imaju meditativni učinak na misli. Cjelokupna svijest je usmjerena na ono što radimo i možemo isključiti svaku negativnu misao koja je prije bila prisutna. Na neki način, kada hobi spoji akciju i svjesnost, postaje meditacija u pokretu.

Većina hobija ima društveni aspekt

Daju nam priliku za interakciju s ljudima koji dijele naše interese, tako da razvijamo veze koje uopće nisu plitke. Odat ću vam tajnu: Imam odličnu komunikaciju s ljudima koje sam upoznala preko Goodreadsa. Možemo Skypati satima i nikad nam ne ponestane tema. Sve rasprave vezane uz aktivnost koju sam odabrala učinile su da se osjećam cijenjenom, kao dio nečeg većeg. To me vodi do sljedeće točke:

Podiže samopouzdanje i zadovoljstvo sobom

Kad sam shvatila da sam dobra u nečemu (osim dosadnog posla), počela sam cijeniti sebe više nego prije. Na neki način sam se individualizirala na neegocentričan način. Kad sam otvorila prvu stranicu Rata i mira, bila sam beznadno zastrašena. Kad sam ga završila čitati, osjećala sam se kao da mi se život promijenio. Ne zato što sam pročitala tako sjajnu knjigu, već zato što sam kroz nju dobila nove perspektive. Postoji jedna riječ koja prenosi takvo postignuće: Rast.

Stres? Rješava ga kao od šale!

Znam koliko je život ponekad težak, ali shvaćam da je stres neodvojivi dio našeg postojanja. Međutim, kad su ljudi uronjeni u hobi, pronađu jednostavno olakšanje. To je kao da ulazite u sigurnu zonu gdje stres nema pristupa. Kad se nakon sesije čitanja vratim svojim svakodnevnim aktivnostima, više se ništa ne čini tako problematičnim.

Kako izabrati 'pravi' hobi?

Kad sam birala svoj hobi, znala sam da mi mora predstavljati izazov. Trebala sam odabrati nešto što mi se uvijek sviđalo. Čitanje je došlo kao prirodan odgovor na moju potragu. To je aktivnost koja postupno postaje sve izazovnija i omogućuje mi otkrivanje novih dimenzija svijeta koji nas okružuje. Od Huxleya preko Orwella do Eca, želim pročitati sve! To je ono što ovaj hobi čini tako motivirajućim: Što više napredujem, to su veći izazovi s kojima se moram suočiti.

S ove točke razumijem zašto sam se smijala svojoj spoznaji da mi treba hobi: Bila je to podsvjesna reakcija koju je pokrenuo moj strah od promjene i neuspjeha. Mogla bih naći milijune izgovora:

- Nemam dovoljno vremena za ovo.

- Nikad neću proći kroz Tolstoja.

- Previše sam zauzeta traženjem pravog posla.

- Nisam dovoljno pametna da se suočim s Proustom.

Na kraju dana, izgovori nisu važni. Shvatila sam da moram nešto poduzeti kako bi si život učinila boljim i upravo sam to učinila.

Sve je počelo popisom lektire koji je postajao sve opsežniji. No, stvari nisu stale na popisu knjiga koje sam pročitala. Ovaj mi je hobi pomogao da steknem prijateljstva, učinio me samopouzdanijom osobom i na kraju me doveo do unutarnjeg sklada.

Od hobija do realizacije: Obično ne pričam ljudima kako sam upoznala svog partnera. Uglavnom zato jer se bojim da je priča previše klišeizirana. No sad je pravi trenutak da to podijelim: Sreli smo se u knjižari, kupovali smo istu knjigu. Ironično, bio je to 'Never Let Me Go', Kazua Ishigura.

Pitao je može li me dodati za prijatelja na Goodreads, pa da podijelimo dojmove. Nakon prvih 100 stranica, napisala sam dojam: Doslovno osjećam kako mi se želudac spušta. Već sam shrvana. Odgovorio je i dogovorili smo se za kavu u roku od nekoliko sati. Sve je bilo toliko spontano da se i danas čudim kako na prvom 'dejtu' nisam imala nikakvu tremu. Bili smo ludo zaljubljeni od prvog trenutka kad smo se upoznali.

Ovo nas dovodi do lekcije: Pasivnost, inertnost, izgovori... to ne trebamo u životu. Ono što nam treba je aktivnost koja usmjerava naš um na nešto što nije stres. Hobi.

- Neću lagati, hobi zahtijeva predanost. To nije nešto što radite u slobodno vrijeme; to je nešto za što odvojite slobodno vrijeme. Prvo što sam napravila bio je akcijski plan. Nakon što sam napravila prvi korak, ništa me nije moglo zaustaviti. Hobi nam daje priliku da se otvorimo svijetu. Upoznajte nove ljude, pogledajte nova mjesta, naučite nove stvari i postanite hrabriji. Samo trebamo zgrabiti tu priliku i ostati spontani. Kad stvari postanu beznadne, podsjetim se da je preda mnom novi izazov čitanja. Hobi nije smetnja; to je podsjetnik da bez obzira na borbe u našim životima uvijek imamo iskru koja nam može uljepšati dane, kaže Freeman.

Postupnim koracima i svakodnevnim predavanjem hobiju po izboru, taj entuzijazam možemo prenijeti na svaku drugu aktivnost kojom se bavimo. Odjednom ćemo se početi osjećati potpunima, zaključuje.