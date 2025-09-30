U ovoj odjeći učenici ne smiju na nastavu: 'Ako odjenu preuske tajice, lijepo im objasnimo'

U većini hrvatskih osnovnih škola, na poticaj županija koje su im osnivači zadnjih su godina usvojili ozbiljna pravila o ponašanju i odijevanju učenika, a u nekima se o tim pravilima razgovara s roditeljima, pokazuje primjer OŠ Odra, iz Zagreba, gdje je roditeljima na prvom roditeljskom sastanku povodom početka nastave održana prezentacija.

Osim što od učenika očekuju da u školu dolaze 10 minuta prije nastave i zabranili su korištenje mobitela, fotoaparata, pametnih telefona i drugih elektroničkih uređaja, u toj su školi propisali i vrlo jasna pravila o odijevanju: Čak i slikom su prikazali da nije dozvoljeno dolaziti na nastavu u majicama bez rukava, bez leđa ili u prekratkim majicama, kao ni majica na bretele i golih ramena. Zabranjene su kratke hlače ili suknje u kojima se vide bedra ili natkoljenice, poderana odjeća, kapuljače i kape te japanke i šlape.

Kratke hlačice i majice s golim ramenima i leđima nisu primjerena odjeća za školu, kažu školski pravilnici

Iako pravilnici u kojima se spominje pristojno odijevanje postoje u školama više od desetljeća, u nekim školama u zadnje vrijeme su se dorađivali, s konkretnijim pojašnjenjima. Promjene su najčešće krenule zbog zabrane korištenja mobitela, no u nekim školama su dodali pojašnjenja vezana uz pravila o odijevanju, kako ne bi bilo zabune, kažu nam ravnatelji.

- I mi smo promjenama pravila iz 2023.proširili pojašnjenja, iako je moj stav o tome malo benevolentniji, s obzirom da sam po struci pedagog i ne volim djeci nametati zabrane. Možda je baš moj stav bio presudan oko toga da ne 'mjerimo' trebaju li majice imati rukave ili ne i koje dužine odjeća mora biti, no nismo imali ni nekih neugodnih situacija oko toga. Dogodi se ponekad da primijetimo da učenice dođu u tajicama koje su preuske, ili majici visokog struka, no tada im skrenemo pažnju na to da to baš nije odjeća primjerena za školu i stvar se riješi - kaže prof. pedagogije i magistra ekonomije Aleksandra Smolić iz OŠ Srdoč u Rijeci.

Dodaje kako se zna dogoditi da primijete da djevojčice imaju malo duže nokte, lakirane u žarkim bojama, pa i o tome razgovaraju. U školi su, naime, dozvoljeni kraće podrezani nokti koji mogu bit lakirani nekom neutralnom bojom i uglavnom je zabranjena šminka.

- Ne dopuštamo ni bojanje kose ili pramenova kose u nekim žarkim bojama, što roditelji znaju. Imali smo slučaj da je mama to ipak dozvolila, pa je djevojka došla tako u školu, no dogovorili smo se da to neće ponoviti - kaže ravnateljica. Pomalo benevolentan stav pojašnjava vlastitim iskustvom: Njenu su kći kad je bila u drugom razredu osnovne škole upozorili da ne može dolaziti u školu u majici koja ima volane.

Suknja ili kratke hlače koji ne pokrivaju bedra također nisu dopušteni u školama

- Mislim da je to bilo malo pretjerano, jer djevojčica od 7,5 godina nije odjenula tu majicu da se po tome istakne, nego zato što sam joj i ja kod kuće potvrdila da je majica lijepa. Mogli su, možda, razgovarati sa mnom o tome - kaže. Inače, u toj školi osmašicama zadnja dva dana nastave toleriraju dolazak u kratkim hlačicama i majicama, kako bi se oprostili od škole bez zabrana, no to je, naravno, na nastavi zabranjeno.

Vrlo slična pravila 2023. godine usvojili su i u srednjoj školi Zlatar, gdje uz 'pristojnost' puno polažu i na to da poruke koje se ističu kroz nakit ili na odjeći ne smiju biti takve da vrijeđaju po bilo kojoj osnovi. U toj školi o pravilima odijevanja razgovaraju na prvom satu razredne zajednice, a ravnatelj Mladen Pavetić poručuje kako baš i nemaju većih problema s prekršiteljima. Do sada nije bilo primjera da bi dijete zbog toga kako je bilo odjeveno trebali poslati kući, sve se rješava dogovorom za ubuduće.

Zanimljivo da u hrvatskim školama u pravila nisu uvrstili ideju o zabrani dolaska u školu u trenirci, o čemu se upravo ovih dana razgovara u Češkoj, gdje u školama tek sada govore o uvođenju pravilnika o odijevanju, jer su kod devetogodišnjaka primijetili negativne pojave.

Trenirke 'prolaze' kao školska odjeća, no kapuljača na glavi - ne

- Kod nas je to riješeno kućnim redom, zabranjena je odjeća u kojoj su otkriveni veći dijelovi tijela, dakle prekratke majice, suknje i kratke hlače, no nismo išli na zabranu trenirki, jer je riječ o odjeći koja je nerijetko jeftinija i dostupnija i relativno ju je lako održavati, pa bismo time otežali situaciju roditeljima. Propisano je da djeca moraju imati posebnu majicu i hlačice za tjelesni i zdravstveni odgoj, tako da to što će doći u trenirki i nije problem - kaže i ravnatelj OŠ Botinec, Darko Štimac, u kojoj su također zabranili mobitele tijekom nastave. Kaže kako s djecom gotovo da i nema problema oko tih pravila, osim u slučaju kad neki roditelji misle da takve zabrane nisu dobre, no tada se razgovara s njima.