U ovu knjigu možete sakriti svu mudrost koja vam je na odmoru potrebna, pa - uživati pomalo

Pripreme za godišnji odmor obično uključuju i pretragu naslova novih knjiga koje niste stigli pročitati tijekom godine, te time da knjige na kraju zauzmu i pola kofera. Većinu njih možda ćete i pročitati, no nerijetko se dogodi da pola knjiga niste stigli ni otvoriti, jer je na odredištu bilo zanimljivije šetati, razgledavati ili družiti se s dragim ljudima, nego sjediti u hladu s knjigom.

No, pronašli smo knjigu koju obavezno trebate ponijeti na odmor i sigurno ćete ju otvoriti svaki dan, oduševljeni pričom koja - osvježava grlo. Knjigu s rupom, u koju savršeno stane čuturica!

Na stranicama Etsy Shopa, na kojem možete pronaći otkačene poklone, u ponudi je i 'knjiga s rupom', u kojoj se sigurno može sakriti čuturica s alkoholom, koja će vam tako uvijek biti pri ruci, dok drugi misle da crpite mudrost iz dobre literature.

Cijena ove knjige je oko 415 kuna, no ako ju naručujete putem weba, tome treba dodati i takse, tako da se slobodno možete pretvarati da čitate neko doista raritetno izdanje.

Svakako 'must have' za trenutke opuštanja, čak i na plaži, no imajte na umu: Knjigu nije preporučljivo 'čitati' baš na direktnom suncu, niti na plus 40, kao ni prije skoka u more, pogotovo ne na plaži na kojoj ne postoji - spasilačka služba. No, njen sadržaj mogao bi vam dobro 'sjesti' u fotelji u hladu.

