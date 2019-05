U pakiranjima gotovih lazanja količinski ima soli za dva dana

Svjetsko tržište gotovih jela vrijedi milijarde, a zbog ubrzanog načina života popularnost im stalno raste. Tako su postala relativno popularna i u Hrvatskoj. Ovoga puta analizirali smo deklaracije šest gotovih lazanja.

Po tradicionalnoj recepturi, lazanje sadrže umak od mljevenog mesa te rajčice, tjesteninu, sir i bešamel. Kupovne lazanje ne razlikuju se previše, no dodaju im još neke sastojke, poput šećera te zgušnjivača, i to za bolji okus te izgled.

Crveno meso je ok, ali oprez

Lazanje sadrže najviše umaka od mesa, i to govedine te svinjetine. Lazanje s najviše mesa su lazanje Minute (30 posto), dok je najmanje mesa u Fleury Michon (18 posto). Svinjsko i goveđe meso spadaju u crveno meso s obzirom na to da boja tog mesa kuhanjem ne prelazi u bijelu, kao što je to, primjerice, s piletinom. Ovakvo meso ima pozitivne i negativne strane što se tiče utjecaja na zdravlje. Crveno meso bogato je visoko vrijednim bjelančevinama te vitaminima B skupine koji štite živčani sustav te sudjeluju u probavi hrane. Bogato je i mineralima, najviše željezom koje sudjeluje u prijenosu kisika kroz krvožilni sustav u organe. Smatra se kako meso starije životinje ima više vitamina. Pa tako, na primjer, goveđe meso ima više vitamina od telećeg.

Osim vitaminima, svinjsko meso bogato je i mastima. Prvenstveno su to zasićene masne kiseline kojih prosječan čovjek ne bi trebao jesti više od 20 do 25 grama na dan s obzirom na to da je pretjeran unos tih masti povezan s bolestima srca.

Osim mesa, u gotovim lazanjama je neizostavni umak od rajčice koji se radi od koncentrata ili kaše rajčice. Rajčica je bogata antioksidansom likopenom koji blagotvorno djeluje na zdravlje te ga najviše ima u koncentratu rajčice. Tjestenina je, naravno, nezaobilazni sastojak lazanja pa je tako nalazimo u svim našim jelima. Količine sira i bešamela razlikuju se od proizvoda do proizvoda, ali na pojedinim pakiranjima nisu naveli količinu.

Imaju šećera i mnogo soli

Sol se dodaje zbog okusa, teksture i kao konzervans. Od onih koje smo odabrali, ni jedne lazanje u sebi nemaju druge konzervanse. Prevelik unos soli povezuje se s povećanim rizikom od povišenog krvnog tlaka, a povišeni krvni tlak, ako se ne liječi, može dovesti do moždanog udara.

Zato se preporučuje da se na dan ne unosi više od šest grama soli. Lazanje, čije smo deklaracije proučili, imaju popriličnu količinu soli. Ako pojedemo samo pola porcije lazanja, pojest ćemo između četiri i pet grama soli, što je gotovo cijeli preporučeni unos za jedna dan. Najviše soli je u lazanjama S Budget, potom u Minute i K Classic. Najmanje je soli u Fleury Michon.

Osim soli, za bolji okus stavljaju i šećer u različitim oblicima, poput saharoze, dekstroze te maltodekstrina, koji vrlo brzo podiže razinu šećera u krvi. Polovina pakiranja naših lazanja sadrži oko dvije žličice šećera.

Neke od lazanja imaju zgušnjivače za bolju teksturu. Nisu opasni za zdravlje, ali u prekomjernim količinama mogu djelovati laksativno. Gotove lazanje ne treba jesti često, a nakon što ih pripremimo u pećnici, najbolje ih je odmah pojesti. No u hladnjaku se mogu čuvati dan ili dva, a potom podgrijane pojesti.