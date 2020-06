Dodao je da od rastu\u0107e popularnosti na mre\u017ei, biv\u0161i nasilnici sada \u017eele biti njegov prijatelji, prenosi Daily Mail.

<p>Scott McGlynn (33) iz Walesa dobro zna što znači bullying u školi - iskusio ga je kao tinejdžer s težim oblikom akni zbog čega su mu se vršnjaci neprestano izrugivali. </p><p>Pogledajte video o prištićima:</p><p> </p><p>Danas je Scott uspješan influencer koji ima više od 130.000 pratitelja na Instagramu i poznat je po savjetovanju problema s kožom i ljepotom.</p><h2>Nekoć su ga vrijeđali, danas bi mu bili prijatelji </h2><p>Dodao je da od rastuće popularnosti na mreži, bivši nasilnici sada žele biti njegov prijatelji, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8388071/Man-bullied-school-called-pizza-face-gets-paid-work-skincare-brands.html">Daily Mail.</a></p><p>Scott, koji radi čak i kao model za neke proizvode, postao je opsjednut kozmetikom uslijed stalnih uvreda i problema sa samopouzdanjem koje je zbog toga pretrpio.</p><p>Kaže kako danas zarađuje i do 6000 funti (oko 50.000 kuna po postu).</p><p>- U školi sam puno pretrpio, što zbog akni, što zbog moje seksualne orijentacije. To mi je stvarno uništilo samopouzdanje, no izdigao sam se iz toga i osvetio na najbolji mogući način - ističe.</p><p>Zvali su ga 'pizza faca' i 'točkasti' te raznim drugim uvredama koje ni danas ne želi ponavljati, a nasilje je počelo kad je imao 12 godina. </p><p>- Tada nisam imao pristup internetu i nisam znao kako tražiti proizvode da popravim stanje svoje kože - rekao je Scott, koji je napustio školu sa 17 godina. </p><p>Tada je kupovao sve čudotvorne kreme koje su se reklamirale u časopisima i na televiziji, trošeći hrpu novca i naivno vjerujući kako će izliječiti njegove probleme. </p><p>S vremenom je shvatio kako ima osjetljivu kožu kojoj jake arome, sastojci i alkohol u kremama samo još više štete te je naučio istraživati svaki navedeni sastojak te kaže kako mu više odgovaraju jeftinije ljekarničke kreme od onih skupocjenih. </p><p>Scott, koji od tada surađuje s Bobbi Brownom, Boohoo Manom, Neutrogenom, IT Cosmetics-om i ASOS-om, priznaje da influenceri lažiraju svoj život online, a tajna njegova uspjeha je to što je autentičan i stvaran. Čak mu se i majka te njene prijateljice obraćaju zbog pitanja o njezi kože, na što je najviše ponosan.</p><p>Kaže kako su društvene mreže omogućile njegov uspjeh, jer je htio pomoći drugim ljudima te je davao iskrene recenzije proizvoda te bio vrlo otvoren.</p><p>- Danas imam tisuće pratitelja i malo pravih prijatelja, no više mi ni ne treba te sam posve zadovoljan sobom i svojim životom - zaključuje, dodajući kako ljudi koji su ga nekoć maltretirali sada ispituju članovi obitelji o njemu, no s njima se ne želi baviti.</p>