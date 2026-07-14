Kendall Jenner na tekili vrti više od 55 milijuna dolara, Cameron Diaz na vinu više od 50 milijuna

U sektoru koji je desetljećima bio smatran da je za muškarce, one nisu više samo zaštitno lice, već osnivaju vlastite brendove, sudjeluju u svakom koraku proizvodnje i grade poslovne imperije. Od vina i tekile do votke i viskija, ove žene dokazuju da imaju istančan ukus ne samo za umjetnost, već i za biznis.

POGLEDAJ VIDEO: Budaševo: Marija Ivičić ili poznatija kao Marica Travarica proizvodii čajeve, razne ljekovite tinkture te med za potenciju

Pokretanje videa... 02:49 Budaševo: Marija Ivičić ili poznatija kao Marica Travarica proizvodii čajeve, razne ljekovite tinkture te med za potenciju | Video: 24sata/pixsell

Vinske priče s osobnim potpisom

Jedan od najautentičnijih primjera strasti pretočene u bocu je vinarija 'Two Wolves' pjevačice Alicije Moore, poznatije kao Pink. Nakon godina sanjarenja i učenja, preselila se s obitelji na vinograd u blizini Santa Barbare, gdje se u potpunosti posvetila poljoprivredi i vinarstvu. Orezivanje vinove loze smatra jednim od svojih najdražih poslova na svijetu i nije ju sram priznati da je u početku znala tek dovoljno "da bude opasna". Svoju strast i zaštitnički stav prema vinarstvu nedavno je izrazila i na društvenim mrežama, reagirajući na trendove koji upropaštavaju okus vina i sve njegove čari.

- Ovo su moja mišljenja i mogu biti okidač za one koji se ne mogu nositi s tuđim mišljenjima. Čitajte oprezno i ne zaboravite duboko disati... Slušajte, ja sam za brigu o sebi i uvijek sam otvorena za pronalaženje novih i boljih načina za to, poput brige o tome odakle dolazi vaša hrana, higijene spavanja, pravih dodataka prehrani, vježbanja, meditacije... Trend proglašavanja vina otrovom, stavljanja u istu kategoriju sa žestokim pićima i tvrdnjom da će čak i jedna čaša uzrokovati ozbiljnu štetu ili vas čak ubiti, jednostavno je smiješna. Ne, nisam liječnica – ali nisu ni većina tih lažnih stručnjaka na internetu koji lažu po cijeloj industriji marljivih ljudi koji to rade iz ljubavi prema poljoprivredi, brizi za zemlju i stvaranju umjetnosti za malu ili nikakvu nagradu. Želite biti trijezni? Je**** da. Podržavam to. Ali ljudi uzgajaju i proizvode vino već 8000 godina, i ako se prvo ne obrušite na Monsanto, pesticide, herbicide i sve druge otrove u vašoj hrani, nemojte se kačiti na moju mizernu, ali prekrasnu čašu vina. Živjeli, prijatelji!

Točne financijske brojke nisu dostupne jer je riječ o boutique premium vinariji. Ipak, Two Wolves Wine pozicionirao se kao luksuzni kalifornijski wine brand s limitiranim serijama koje se redovito rasprodaju

Svakako, pohvalno je da žena koja ima bogatu umjetničku karijeru, odlučila pokrenuti još jedan biznis koji je ujedno, ne mislimo samo u financijskom smislu, nego u svim mogućim aspektima, vrlo koristan za nju.

Glumica Sarah Jessica Parker u partnerstvu s novozelandskom vinarijom 'Invivo' stvorila je uspješan brend Invivo X, SJP. Njezin Sauvignon Blanc brzo je stekao naklonost kritike, a vino je uvršteno i na prestižnu listu sto najboljih svjetskih vina časopisa Wine Spectator. Invivo X, SJP jedno je od komercijalno najuspješnijih partnerstava novozelandske vinarije Invivo. Vina se prodaju globalno, a Sauvignon Blanc završio je i na listi Wine Spectatora među najboljim vinima svijeta.

U vinskom svijetu ističe se i Cameron Diaz, koja je s Katherine Power pokrenula brend Avaline. Njihova misija je ponuditi organska i veganska vina proizvedena na transparentan način - što znači da su vina proizvedena od grožđa uzgojenog bez sintetičkih pesticida, herbicida i umjetnih gnojiva. Njihova paleta uključuje bijela, crvena, rosé i pjenušava vina, a brend je privukao potrošače koji traže "čistije" opcije. Vinski brend Avaline je tijekom 2025. nastavio snažno rasti. Forbes navodi da je riječ o jednom od najbrže rastućih vinskih brendova u SAD-u, uz gotovo 50-postotni godišnji rast, dok procjene tržišne vrijednosti danas prelaze 50 milijuna dolara.

Popis tu ne staje: australska pop ikona Kylie Minogue lansirala je iznimno uspješnu liniju prosecca i rosé vina, dok je pjevačica Fergie sa svojim ocem osnovala butik vinariju Ferguson Crest.

Zlatna groznica agave

Tržište tekile posljednjih je godina doživjelo pravu eksploziju, a u taj su se vlak uspješno ukrcale i brojne zvijezde. Eva Longoria jedna je od suosnivačica luksuznog brenda tekile 'Casa Del Sol', što u prijevodu znači 'Kuća Sunca'. Kao Amerikanka meksičkog korijena, Longoria je duboko uključena u viziju brenda koji slavi meksičko nasljeđe i osnažuje žene u industriji. Ono što Casa Del Sol izdvaja je jedinstven proces odležavanja u bačvama od francuskog hrasta, koje se inače koriste za konjak, što tekili daje specifičnu glatkoću i note vanilije. Casa Del Sol djeluje u premium tequila segmentu koji u 2025. globalno vrijedi više od 25 milijardi dolara.

Ogroman komercijalni uspjeh postigla je i manekenka Kendall Jenner sa svojim brendom 818 Tequila. Nazvan prema pozivnom broju njezina rodnog kvarta u Los Angelesu, brend je od samog lansiranja izazvao golemo zanimanje. Proizvodi se u Jaliscu u Meksiku i naglašava održivost kroz partnerstvo s organizacijom '1% for the Planet'.

Pjevačica Rita Ora kreativna je partnerica i dioničarka u brendu Próspero Tequila. Posebnost ovog brenda je suradnja s jednom od rijetkih žena majstora destilacije u Meksiku, Stellom Anguiano. Brend 818 Tequila u 2025. prema procjenama industrijskih analitičara ostvaruje više od 55 milijuna dolara godišnjeg prihoda, dok se vrijednost kompanije procjenjuje između 200 i 400 milijuna dolara. Forbes je još ranije objavio da je brend imao oko 25 milijuna dolara prodaje već 2022., a rast se nastavio i sljedećih godina.

Žestoka strana Hollywooda

Osim vina i tekile, slavne žene osvajaju i svijet žestokih pića. Glumica Kate Hudson stoji iza brenda King St. Vodka. Inspirirana sjećanjima na druženja u svom domu u njujorškoj ulici King Street, željela je stvoriti kvalitetnu votku bez glutena. Njezina votka, koja se destilira sedam puta, proizvodi se u Kaliforniji i koristi alkalnu vodu za postizanje iznimno čistog okusa (ima višu pH vrijednost od obične vode, što znači da je manje kisela).

Popis tu ne staje. Glazbena superzvijezda Beyoncé nedavno je ušla u svijet viskija s brendom SirDavis. Brend je posveta njezinom pradjedu, Davisu Hogueu, koji je u doba prohibicije proizvodio mjesečinu. SirDavis je američki viski koji spaja 51 posto raži i 49 posto ječmenog slada, stvarajući kompleksan, ali elegantan okus.

Posebno je zanimljiv slučaj glumice Blake Lively, koja je poznata po tome što ne pije alkohol. Ipak, lansirala je liniju koktela u limenci Betty Booze kao nastavak na svoj uspješni brend bezalkoholnih miksera Betty Buzz. Svoju je odluku objasnila na društvenim mrežama.

- Pijenje nije moja stvar. Ali okus, jest - napisala je Lively, naglasivši da su njezini kokteli napravljeni od pravog voća i kvalitetnog alkohola, bez nepotrebnih dodataka.

Prema financijskim procjenama objavljenima 2025., vrijednost poslovanja brenda Betty Buzz i Betty Booze procjenjuje se na oko 22 milijuna dolara.