U Zoo-u Washingtona na svijet došlo zdravo mladunče pande

<p>Još je prerano procijeniti kojeg je spola mladunče, no zaposlenici zooa ističu da je ovo četvrta uspješna trudnoća Mei Xiang, 22-godišnje pande čiji su izgledi za porođaj zdravog mladunca zbog starije životne dobi bili vrlo mali.</p><p>Iz zoološkog vrta su početkom tjedna na internetskim stranicama s ponosom objavili fotografiju ultrazvuka fetusa.</p><p>Mei Xiang je u ožujku podvrgnuta umjetnoj oplodnji zamrznutom spermom nakon prethodnih više neuspjelih pokušaja oplodnje i unatoč završetku njezina reproduktivnog životnog ciklusa.</p><p>"Znali smo da su joj izgledi da trudnoću 'iznese' do kraja bili maleni. No željelli smo joj pružiti još jednu šansu kojom će pridonijeti opstanku svoje vrste", rekao je direktor zoološkog vrta u Washingtonu, Steve Monfort.</p><p>Zbog pandemije covida-19, stručnjaci zoološkog vrta čitavo su se vrijeme držali posebnih mjera da bi smanjili kontakt između životinje i ljudi tijekom postupka umjetne oplodnje i porođaja.</p><p>Kazao je i da je otac mladunčeta mužjak Tian Tian, ​​koji je u Washington stigao zajedno s Mei Xiang 2000. godine.</p><p>Tian Tian je otac još troje mladunaca koje je na svijet donijela Mei Xiang. U skladu s dogovorom između Pekinga i Washingtona sve troje je vraćeno u Kinu.</p><p>Prethodno mladunče Mei Xiang, Bei Bei, u Kinu je poslano u studenome prošle godine u sklopu posebnog programa, ključnog za ponovni povratak što većeg broja panda u divljinu.</p><p>Na popisu Međunarodnog saveza za zaštitu prirode (IUCN) velike pande su iz "ugroženih" premještene u kategoriju "osjetljivih" zahvaljujući pošumljavanju čiji je cilj proširiti staništa u kojima ta vrsta uspijeva preživjeti.</p><p>Procjenjuje se da ih danas u divljini živi oko 1800.</p>