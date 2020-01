Ubija više nego rak: Bolest koja je uzročnik svake pete smrti

Stanje je alarmantno, izvijestili su znanstvenici koji su u novoj studiji Sveučilišta Washington došli do zaključka kako je sepsa jedan od vodećih uzroka smrtnosti danas te je odgovorna za svaku petu smrt, piše BBC.

Iako se većina slučajeva događa u siromašnijim i nerazvijenim zemljama, no i bogatije se nacije sve češće susreću sa slučajevima sepse.

Oživljavali su me sedam puta, dugo je bilo neizvjesno hoću li preživjeti, otkriva Patrick Kane BBC-u. On je gotovo umro od stanja koje u većini europskih država ubije više ljudi nego rak crijeva, grudi i prostate zajedno, no o njemu gotovo nitko ne govori.

Patrick je imao samo devet mjeseci kad je jednog jutra majka primijetila kako beba ne odgovara na podražaj i izgleda katatonično. Obiteljski je liječnik rekao da samo treba lijek za snižavanje temperature, no zabrinuta je majka ipak otišla s djetetom na hitnu.

Na putu do tamo stvari su se drastično pogoršale, a pri dolasku u bolnicu mali je Patrick imao višestruko otkazivanje organa.

"Proveo sam više od tri mjeseca u bolnici u Londonu, izgubio sam desnu nogu do odmah ispod koljena, lijevu ruku i prste na desnoj", priča Patrick.

Danas 19-godišnjak studira biokemiju na Sveučilištu Edinburgh, a ono što je imao bila je sepsa.

"Ili poznajete nekog tko je imao sepsu, ili nikad niste čuli za nju", rekao je Patrick.

Što je sepsa?

Sepsu aktiviraju infekcije, no zapravo označava problem s našim imunitetom. Započinje s infekcijom koja može biti uzrokovana bilo čime - od bakterijske infekcije do kontaminirane porezotine ili ugriza insekta. U normalnim uvjetima, imunološki sustav započinje borbu s infekcijom kako bi se spriječilo njeno širenje.

No, infekcija se počinje ubrzano širiti, a imunitet podivlja. Reakcija organizma je toliko burna i opsežna da postaje izrazito štetna. Ta reakcija predstavlja sindrom sustavnog upalnog odgovora (eng. systemic inflammatory response syndrome - skraćeno SIRS). SIRS je definiran poprilično krutim kriterijima, a većina ih je svima nama dobro poznata: visoka temperatura, povišen broj leukocita u krvnoj slici, ubrzan rad srca i ubrzano disanje. U slučaju kada uz SIRS postoje i znakovi jasne bakterijske infekcije ili još preciznije, ako se iz krvi izoliraju bakterije, tada se radi o sepsi. Dakle, sepsu može uzrokovati samo ozbiljna i snažna bakterijska upala, dok je sepsa uzrokovana gljivičnim i parazitarnim mikroorganizmima iznimno rijetka.

Najčešća ishodišta sepse su upale pluća i ozbiljne upale mokraćnih puteva, no doslovno svaka bakterijska infekcija može prijeći u sepsu. Sepsa je češća i kod starijih ljudi i male djece, kao i kod pacijenata s oštećenim imunološkim sustavom (kronični bolesnici) te onih koji uzimaju kortikosteroide koji potiskuju imunitet. Iako, sepsa može nastati i kao rezultat kirurškog zahvata, pri kojem je došlo do infekcije.

Simptomi

temperatura iznad 38.5 C ili ispod 35 C

malaksalost

više od 90 otkucaja srca u minuti

više od 20 udisaja u minuti

potvrđena infekcija

smanjeno mokrenje

promjena mentalnog statusa

otežano disanje

preskakanje srca

smanjen broj trombocita

bolovi u trbuhu

Prognoze

Bez liječenja, a ponekad čak i unatoč liječenju, sepsa se može pogoršati. tada dolazi do otkazivanja organa, najčešće bubrega i jetre. Najgora je eskalacija u septički šok, pri čemu krvni tlak padne ispod razine koja je nužna kako bi tijelo normalno funkcioniralo (obično se radi o tlaku ispod 90 milimetara žive). To stanje je smrtonosno u preko 50 posto bolesnika.

