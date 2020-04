Ubrzajte puls i pojačajte strast u izolaciji uz igru 'nikad nisam'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovo bi muškarci najradije pitali partnericu, no neće iz straha

Bilo da ste s doma u izolaciji sa dugogodišnjim partnerom ili ovih dana preko Face Time-a izmjenjujete seksi poruke s nekim novim, nikad nije na odmet malo začiniti stvari, a u tome bi vam mogla pomoći ova 'Jesi li ikad' seks pitanja.

Svima je vjerojatno poznata američka 'društvena igra' s 'Never have I ever' (Nikad nisam) izjavama u kojoj se priznaju neki 'sramotni' događaji i iskustva, a vi možete uvesti ista pravila kakva su u njoj - da za svaku stvar koju JESTE radili, popijete neku žesticu ili pak skinete komad odjeće, izbor je vaš.

Foto: dreamstime

- Nikad se nisam ozlijedio/ozlijedila za vrijeme seksa

- Nikad se nisam seksala za vrijeme menstruacije/nikad se nisam seksao s nekim tko ima menstruaciju

.- Nikad nisam nikoga zatekao/zatekla u seksu

- Nikad mene nitko nije zatekao u seksu

- Nikad nisam imao/imala grupni seks

- Nikad nisam maštao/maštala o grupnom seksu

- Nikad se nisam seksao/seksala u javnosti

- Nikad se nisam snimao/snimala 'u akciji'

Foto: Dreamstime

- Nikad nisam koristio/koristila seksualnu igračku

- Nikad se nisam seksao/ seksala na radnom mjestu

- Nikad nisam zaspao/zaspala za vrijeme seksa

- Nikad nisam gledao/ gledala nekog drugog za vrijeme seksa

- Nikad nisam masturbirao/masturbirala dok gledam nekog kako se seksa

- Nikad nisam imao/imala seks s nekim za jednu noć.

- Nikad me nisu uhvatili kako gledam porniće

- Nikad nisam igrao/igrala neke uloge u seksu

- Nikad se nisam seksao/seksala s nekim s posla

- Nikada nisam bio/bila u striptiz klubu

- Nikad nisam izvodio/izvodila striptiz za nekoga

- Nikad nisam bio/bila u psećoj pozi

- Nikad nisam bio/bila s nekim kog sam tek upoznao/upoznala

- Nikad nisam bio/bila s nekim tko mi nije privlačan

Foto: Andrey Guryanov

- Nikad nisam bio/bila s nekim tko nije bio solo

- Nikad nisam bio/bila s poznatom osobom

- Nikad nisam na tražio/tražila razne seks poze online

- Nikad nisam mislio/mislila o nekom drugom za vrijeme seksa

- Nikad nisam masturbirao/masturbirala dok gledam nečiju sliku

- Nikad se nisam seksao/seksala bez kondoma

- Nikada nisam za vrijeme seksa nosio/nosila kostim

- Nikad nisam išao/išla na neko putovanje samo radi seksa

- Nikad nisam imao/imala ozljedu od masturbiranja

Foto: Dreamstime

- Nikad se nisam seksao/seksala u kadi.

- Nikad nisam nekog brijao/brijala

- Nikad se nisam seksao/seksala sa nekim puno starijim

- Nikad nisam koristio hranu u spavaćoj sobi.

Još primjera potražite portalu metro.com.

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: