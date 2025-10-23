Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
LJUBAV NE POZNAJE GODINE

Udala se sa 76 i otkrila zašto ne bi željela da je to bilo ranije

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Udala se sa 76 i otkrila zašto ne bi željela da je to bilo ranije
Foto: Pinterest/Canva

Janet Fontane je uz pomoć prijateljice i savjetnice za veze otvorila profil na stranici za upoznavanje. Podijelila je svoje hobije, putovanja, skijanje, volontiranje i krenula u potragu za partnerom

Nakon desetljeća traženja pravog partnera i iskustava s mnogim vezama, Janet se prvi put udala sa 76 godina, dokazuje da nikada nije kasno za ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Split: Vjenčanje Hajdukovog nogometaša Anthonyja Kalika i Ivone Glavaš 03:46
Split: Vjenčanje Hajdukovog nogometaša Anthonyja Kalika i Ivone Glavaš | Video: 24sata/pixsell

Nakon dugogodišnje karijere u međunarodnom marketingu, 2016. godine Janet je otišla u mirovinu. S više vremena za sebe, odlučila je posvetiti pažnju ostvarivanju dugogodišnjeg sna, pronaći srodnu dušu. Upisala je tečaj osobnog razvoja koji joj je pomogao bolje upoznati sebe i definirati što želi u životu i ljubavi.

PREPOZNAJETE LI NEKOGA? Očiti i malo manje očiti znakovi da žena ne poštuje svog muža
Očiti i malo manje očiti znakovi da žena ne poštuje svog muža

Uz pomoć prijateljice i savjetnice za veze, otvorila je profil na stranici za upoznavanje. Podijelila je svoje hobije, putovanja, skijanje, volontiranje i zajednicu u Rotary klubu i krenula u potragu za partnerom.

Foto: Pinterest/Canva

Njena potraga uskoro je dovela do susreta s Cliffom. Iako su živjeli u različitim državama, prvo su razgovarali telefonom i postepeno gradili vezu. Kad je Cliff posjetio Seattle, dogovorili su romantični susret u vinogradu koji je potrajao više sati. Janet je tada osjetila da je možda pronašla osobu s kojom želi dijeliti preostala desetljeća života.

SEKS KOLUMNA Jesam li lud? Nakon 10 godina braka želim eksperimentirati s drugima i isprobati nešto drugo
Jesam li lud? Nakon 10 godina braka želim eksperimentirati s drugima i isprobati nešto drugo

Danas, kao udana žena, Janet govori o tome koliko je važno vjerovati u ljubav, bez obzira na godine.

- Nikada nije kasno za ljubav, za brak, za ostvarenje snova. Svaki trenutak vrijedan je čekanja - kaže Janet.

Vjenčanje u poznim godinama za nju je i podsjetnik na prolaznost.

- Nekoliko dragih ljudi izgubili smo uoči našeg dana i nedostajali su nam. U žalosti smo ipak slavili ljubav i život, što je osjećaj koji možda ne bih imala da sam se udala ranije.' Dodaje i da njihova priča drugima ulijeva nadu da za ljubav nikad nije kasno. Sada, kao supruga, zahvalna je na Cliffu koji je nasmijava i stavlja je ispred sebe. 'Znam da će mi čuvati leđa do kraja mojih godina, bez obzira na sve što nas čeka - zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: LJETNI CILJEVI U ZIMI ODLAZE POD DEKU

@finimini.podravka I iskreno, dobro mi je ovako 🍂🍁📚🍜 Kome još jesen promijeni planove? 😅 @Alen Žigić #finimininoodles #finimini #jesen #realitycheck ♬ original sound - Fini-Mini

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Uleti' koji će upaliti: Evo kako zavesti svaki horoskopski znak
ŠALABAHTER ZA ZAVOĐENJE

'Uleti' koji će upaliti: Evo kako zavesti svaki horoskopski znak

Romantične izjave upalit će kod Rakova, Djevice cijene direktan pristup, Lavovi želi znati da ste opčinjeni s njima, dok će Vage zapamtiti laskave komplimente
Evo koliko horoskopski znakovi traju u ljubavi: Tko će s vama biti zauvijek, a tko je 'u prolazu'
KOD KOGA LJUBAV HLAPI?

Evo koliko horoskopski znakovi traju u ljubavi: Tko će s vama biti zauvijek, a tko je 'u prolazu'

Najodaniji su zemljani znakovi, a vatreni znaju kako probuditi strast u partneru. Vodeni će vam se predati, a zračni znakovi su po prirodi nestabilniji u odnosu na druge
Dnevni horoskop za četvrtak 23. listopada: Vodenjak će biti snalažljiv, Vaga se prilagođava
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 23. listopada: Vodenjak će biti snalažljiv, Vaga se prilagođava

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 23. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025