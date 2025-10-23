Udala se sa 76 i otkrila zašto ne bi željela da je to bilo ranije

Nakon desetljeća traženja pravog partnera i iskustava s mnogim vezama, Janet se prvi put udala sa 76 godina, dokazuje da nikada nije kasno za ljubav.

Nakon dugogodišnje karijere u međunarodnom marketingu, 2016. godine Janet je otišla u mirovinu. S više vremena za sebe, odlučila je posvetiti pažnju ostvarivanju dugogodišnjeg sna, pronaći srodnu dušu. Upisala je tečaj osobnog razvoja koji joj je pomogao bolje upoznati sebe i definirati što želi u životu i ljubavi.

Uz pomoć prijateljice i savjetnice za veze, otvorila je profil na stranici za upoznavanje. Podijelila je svoje hobije, putovanja, skijanje, volontiranje i zajednicu u Rotary klubu i krenula u potragu za partnerom.

Njena potraga uskoro je dovela do susreta s Cliffom. Iako su živjeli u različitim državama, prvo su razgovarali telefonom i postepeno gradili vezu. Kad je Cliff posjetio Seattle, dogovorili su romantični susret u vinogradu koji je potrajao više sati. Janet je tada osjetila da je možda pronašla osobu s kojom želi dijeliti preostala desetljeća života.

Danas, kao udana žena, Janet govori o tome koliko je važno vjerovati u ljubav, bez obzira na godine.

- Nikada nije kasno za ljubav, za brak, za ostvarenje snova. Svaki trenutak vrijedan je čekanja - kaže Janet.

Vjenčanje u poznim godinama za nju je i podsjetnik na prolaznost.

- Nekoliko dragih ljudi izgubili smo uoči našeg dana i nedostajali su nam. U žalosti smo ipak slavili ljubav i život, što je osjećaj koji možda ne bih imala da sam se udala ranije.' Dodaje i da njihova priča drugima ulijeva nadu da za ljubav nikad nije kasno. Sada, kao supruga, zahvalna je na Cliffu koji je nasmijava i stavlja je ispred sebe. 'Znam da će mi čuvati leđa do kraja mojih godina, bez obzira na sve što nas čeka - zaključuje.

