Udruga NISMO SAME poziva na Dan narcisa u Zagrebu: Podržite žene u borbi protiv raka dojke

Iz Udruge NISMO SAME poručuju kako ovim događanjem žele dodatno ukazati na važnost podrške ženama tijekom liječenja, ali i potaknuti građane da se uključe i daju svoj doprinos

Iz Udruge žena oboljelih i liječenih od raka NISMO SAME pozivaju građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu javnozdravstvenu kampanju Dan narcisa 2026., koju organiziraju u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Obilježavanje Dana narcisa i 8. rođendana projekta 'Nisi sama - ideš s nama!' održat će se u subotu, 21. ožujka, od 10 do 14 sati na Trgu Petra Preradovića, kod ograde Crkve.

Kao simbol proljeća i novog života, narcise već 30 godina predstavljaju i simbol borbe protiv raka dojke te podrške svim oboljelima i njihovim obiteljima. Upravo zato ova akcija ima za cilj podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki, kako bi se bolest otkrila na vrijeme i smanjila smrtnost.

Budući da je rak dojke i dalje jedan od vodećih uzroka obolijevanja i smrtnosti među ženama, organizatori kontinuirano ističu kako je rano otkrivanje ključno i doslovno spašava živote.

Iz Udruge NISMO SAME poručuju kako ovim događanjem žele dodatno ukazati na važnost podrške ženama tijekom liječenja, ali i potaknuti građane da se uključe i daju svoj doprinos. Sav prihod prikupljen na njihovom štandu namijenjen je pokrivanju troškova usluge taksi prijevoza žena na kemoterapiju 'Nisi sama – ideš s nama!', koju Udruga provodi već osam godina.

Riječ je o projektu koji ima konkretan i mjerljiv učinak – od prve vožnje 14. ožujka 2018. godine do danas, uslugu je koristilo 1525 žena oboljelih od raka, a osigurano je više od 40.500 besplatnih taksi vožnji. Sve to omogućeno je zahvaljujući donatorima, među kojima najveći udio čine upravo građani.

Iz Udruge zahvaljuju svima koji su ih dosad podržali te još jednom pozivaju javnost da se odazove i podrži ovu važnu inicijativu, kako bi zajedno nastavili pomagati ženama kojima je pomoć najpotrebnija.

