Udruga 'Nismo same' omogućila 40.450 taksi vožnji na terapije

Udruga "Nismo same", osnovana na današnji dan prije osam godina, ženama oboljelima od raka osigurava besplatan taksi prijevoz na terapije, a kroz to je razdoblje omogućila 40.450 besplatnih taksi vožnji za 1.253 korisnice, u ukupnoj vrijednosti 417.077 eura.

Riječ je o projektu "Nisi sama – ideš s nama!", jedinstvenoj usluzi koja ženama oboljelima od raka koje se liječe u zagrebačkim bolnicama osigurava besplatan taksi prijevoz na kemoterapije, imunoterapije i terapije zračenjem.

Projekt je pokrenut 14. ožujka 2018. na inicijativu novinarke Ivane Kalogjere, potaknute vlastitim iskustvom liječenja raka dojke koja je ponosna na uspjeh te građanske inicijative, a posebno na činjenicu da su po tom uzoru slične projekte pokrenule i pojedine lokalne zajednice.

- Nastavit ćemo se zalagati da uslugu pokrenu svi, a dugoročno da ona postane dio sustava zdravstvenog osiguranja, kao što je to slučaj u brojnim razvijenim zemljama - rekla je Kalogjera, koja je i predsjednica udruge "Nismo same".

Posebno je zahvalila taksistima 1717 koji od samog početka sudjeluju kao partneri projekta, ali i svima koji ih godinama podržavaju donacijama. "Bez njihove pomoći, ovaj projekt ne bi bio moguć".

Prisjetila se i da je prvi novac prispio prijavom na natječaje Zaklade Solidarna i Zaklade Adris, a prva korisnica usluge bila je Ankica Lepej. Udruga je tijekom osam godina organizirala 21 humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava, a dodatnu podršku osigurali su i Grad Zagreb, putem javnog natječaja, kao i gradovi iz zagrebačkog prstena – Zaprešić i Velika Gorica, koji su 2025. participirali u troškovima prijevoza za svoje sugrađanke.

Kalogjera je napomenula da su, osim žena koje žive u Zagrebu i okolici, uslugu prijevoza kroz godine koristile i brojne žene s prebivalištem u Rijeci, Varaždinu, Sisku, Petrinji, Đakovu, Crikvenici, Zadru, Splitu, Gospiću, Daruvaru, Osijeku, Karlovcu, Slavonskoj Požegi, Virovitici, Vukovaru...

Tu su i drugi projekti usmjereni pružanju podrške ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, među kojima su "Nisi sama – educiraj se uz zdravu kavu s nama", "Ja sam snaga", "U listopadu nosimo roza" te novi projekt „Niste sami, u spomen mami“.

Sve žene kojima je potreban besplatan prijevoz na terapije mogu se javiti udruzi "Nismo same", a cilj projekta „Nisi sama – ideš s nama!“ je i ukazati na činjenicu da uz medicinsko liječenje postoji niz dodatnih potreba onkoloških pacijenata.