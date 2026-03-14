Projekt je pokrenut 14. ožujka 2018. na inicijativu novinarke Ivane Kalogjere, potaknute vlastitim iskustvom liječenja raka dojke koja je ponosna na uspjeh te građanske inicijative
Udruga 'Nismo same' omogućila 40.450 taksi vožnji na terapije
Udruga "Nismo same", osnovana na današnji dan prije osam godina, ženama oboljelima od raka osigurava besplatan taksi prijevoz na terapije, a kroz to je razdoblje omogućila 40.450 besplatnih taksi vožnji za 1.253 korisnice, u ukupnoj vrijednosti 417.077 eura.
Riječ je o projektu "Nisi sama – ideš s nama!", jedinstvenoj usluzi koja ženama oboljelima od raka koje se liječe u zagrebačkim bolnicama osigurava besplatan taksi prijevoz na kemoterapije, imunoterapije i terapije zračenjem.
Projekt je pokrenut 14. ožujka 2018. na inicijativu novinarke Ivane Kalogjere, potaknute vlastitim iskustvom liječenja raka dojke koja je ponosna na uspjeh te građanske inicijative, a posebno na činjenicu da su po tom uzoru slične projekte pokrenule i pojedine lokalne zajednice.
- Nastavit ćemo se zalagati da uslugu pokrenu svi, a dugoročno da ona postane dio sustava zdravstvenog osiguranja, kao što je to slučaj u brojnim razvijenim zemljama - rekla je Kalogjera, koja je i predsjednica udruge "Nismo same".
Posebno je zahvalila taksistima 1717 koji od samog početka sudjeluju kao partneri projekta, ali i svima koji ih godinama podržavaju donacijama. "Bez njihove pomoći, ovaj projekt ne bi bio moguć".
Prisjetila se i da je prvi novac prispio prijavom na natječaje Zaklade Solidarna i Zaklade Adris, a prva korisnica usluge bila je Ankica Lepej. Udruga je tijekom osam godina organizirala 21 humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava, a dodatnu podršku osigurali su i Grad Zagreb, putem javnog natječaja, kao i gradovi iz zagrebačkog prstena – Zaprešić i Velika Gorica, koji su 2025. participirali u troškovima prijevoza za svoje sugrađanke.
Kalogjera je napomenula da su, osim žena koje žive u Zagrebu i okolici, uslugu prijevoza kroz godine koristile i brojne žene s prebivalištem u Rijeci, Varaždinu, Sisku, Petrinji, Đakovu, Crikvenici, Zadru, Splitu, Gospiću, Daruvaru, Osijeku, Karlovcu, Slavonskoj Požegi, Virovitici, Vukovaru...
Tu su i drugi projekti usmjereni pružanju podrške ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, među kojima su "Nisi sama – educiraj se uz zdravu kavu s nama", "Ja sam snaga", "U listopadu nosimo roza" te novi projekt „Niste sami, u spomen mami“.
Sve žene kojima je potreban besplatan prijevoz na terapije mogu se javiti udruzi "Nismo same", a cilj projekta „Nisi sama – ideš s nama!“ je i ukazati na činjenicu da uz medicinsko liječenje postoji niz dodatnih potreba onkoloških pacijenata.
