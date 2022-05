Ugljični monoksid zovu i 'tihi ubojica': Nabavite detektor plina kako bi spriječili trovanje

Ugljični monoksid s pravom često nazivaju 'tihi ubojica' jer je to otrovan plin bez boje, okusa i mirisa. On uzrokuje više smrtnih slučajeva godišnje od svih ostalih poznatih otrova zajedno, a nastaje kad kruta goriva ili plin izgaraju uz manjak kisika. Jednako djeluje na sve žive organizme koji dišu. Udisanjem se vezuje za crvena krvna zrnca i tako blokira pristup kisiku.

Gušenje nastupa naglo, nenadano i bez ikakva upozorenja. Ljudi od njega često stradavaju u snu. Početni simptomi trovanja (glavobolja, lagana mučnina, manjak energije) su vrlo slični simptomima gripe te ih često ljudi zanemare, a za sat vremena može biti prekasno. Samo 60 minuta izloženosti minimalnoj količini ugljičnog monoksida od 0,005 posto u zraku može biti smrtonosno. U kupaonicama se ljudi najčešće truju ugljičnim monoksidom kao produktom neispravna izgaranja zemnog plina.

Poseban oprez potreban je pri korištenju bojlera ili plinskoga grijača za vjetrovita vremena jer u takvim vremenskim uvjetima dimnjaci mogu biti nefunkcionalni, a plinovi nastali izgaranjem ostaju u prostoriji ili se vraćaju u nju. Zbog nedovoljne cirkulacije zraka, u nekim slučajevima otrovanja mogu nastati kad je uključena kuhinjska napa, a vrata i prozori od PVC-a su zatvoreni.

Česta su otrovanja i prilikom kuhanja, kad plin dugo gori u maloj kuhinji ili je plinski plamen pokriven loncem prevelika promjera. Dobra preventiva od trovanja plinom je detektor ugljičnog monoksida, koji se sve više počeo koristiti.

On pomoću senzora otkriva i najmanju prisutnost ovog plina te vas pištanjem i svijetljenjem alarmira. Postavlja se samostalno s vlastitom baterijom.

Objesite ga na zidni čavlić blizu potencijalnog izvora ugljičnog monoksida i aktivirajte. Nakon aktivacije uređaj će čuvati vas i vašu obitelj 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, idućih šest godina. Detektori stoje od 200 do 500 kuna. Kineski uređaji su malo jeftiniji. Možete ih nabaviti u svim bolje opremljenim trgovačkim centrima.

Uređaj je pametno dizajniran na način da, osim što odmah upozorava na ekstremno visoku koncentraciju, prati vremensku izloženost niskoj koncentraciji i alarmira ako su prijeđene vrijednosti prema standardu EU, koji je najstroži u svijetu. Detektor je ispitan i atestiran u Hrvatskoj.

Pregledajte plinske instalacije

Iznimno je bitna kontrola plinskih instalacija štednjaka, peći i bojlera. Dovoljno je i jedanput godišnje, čak može i jedanput u dvije godine, očistiti bojler i to čišćenje povjeriti isključivo ovlaštenom serviseru.

Postavite i uključite detektor

Prema uputama koje ste dobili uz detektor, postavite ga u sobu u kojoj najviše boravite. On će zvučnim i svjetlosnim upozorenjem dati naznaku i za najmanju prisutnost ugljičnog monoksida.

Dimnjačar treba biti čest gost

Dimnjake i plinske uređaje treba redovito pregledavati ovlašteni dimnjačar, a prostoriju treba provjetravati. Ljudi to zanemaruju, a posljedice mogu biti strašne.

Savjeti za sigurno rukovanje uređajima na plin:

• Obavezno pozovite servisera ako primijetite tragove čađi, onečišćenja ili promjenu boje na plinskom uređaju ili blizu njega

• Pozovite servisera ako dođe do samogašenja aparata, ako se pojave neuobičajeni mirisi ili neuobičajeni zvukovi kod paljenja ili tijekom rada plinskih uređaja.

• Provjetravajte sve prostorije tijekom korištenja plinskih trošila koja iz prostora uzimaju zrak.

• Punite kadu za kupanje vodom dok su vrata kupaonice otvorena, zatim prozračite kupaonicu i nakon toga se kupajte.

• Ne zaključavajte kupaonicu prilikom kupanja ili tuširanja.

• Obratite pozornost na gorući plamen plinskog štednjaka, koji mora biti plave boje. Ako je drukčije boje, ugasite štednjak i zovite servisera.

• Ako ste sami ugradili bojler, obavezno pozovite distributera plina da ispita ispravnost radova.

• Jednom godišnje pozovite ovlaštenog dimnjačara da prekontrolira i očisti dimnjak.

• Servisiranje sustava za grijanje i ventilacijskog sustava prepustite ovlaštenom serviseru, uz potvrdu o izvršenim radovima.

• Nakon izmjene drvene stolarije plastičnom pozovite distributera plina da provjeri nove uvjete.

• Nikad ne ostavljajte upaljen auto (ni ostale motore) u zatvorenoj garaži.

• Ugradite detektor/alarm ugljičnog monoksida.

U slučaju sumnje na curenje plina poduzmite ove mjere:

Reagirajte na prve simptome

Već i male količine CO na dulji rok mogu izazvati paralizu i oštećenja mozga, pa je vrlo važno prepoznati simptome i reagirati na vrijeme. To su osjećaj težine u glavi i šum u ušima, osjećaj malaksalosti te snažno lupanje srca, vrtoglavica, glavobolja, mučnina i(li) povraćanje. Ostali znakovi trovanja su: glavobolja, vrtoglavica, zujanje u ušima, poremećaji vida, mentalna konfuzija, proljev i svjetlocrvena boja kože. Vrlo brzo dolazi do gubitka svijesti i smrti, ističu u NZJZ.

Isključite uređaje i izađite na zrak

U slučaju da primijetite spomenute simptome, pogasite sve uređaje u kući, otvorite prozore i odmah izađite na svježi zrak i duboko dišite. Ako u kući ima još ljudi, izvedite ih na zrak. Odmah se javite liječniku i prijavite sumnju u trovanje ugljičnim monoksidom.

Oprezno u spašavanju ljudi

Kad ulazite u zatrovanu prostoriju, zadržite dah da ne biste i sami stradali. Otvorite prozor i iznesite otrovanog što prije van. Ako je otrovana osoba bez svijesti provjerite disanje i krvotok i po potrebi započnite mjere oživljavanja. Onesviještenog koji diše okrenite na bok i odmah pozovite Hitnu pomoć.

Provjera instalacija i otklanjanje kvara

Odmah pozovite i stručnjaka koji će provjeriti zašto je došlo do otpuštanja ugljičnog monoksida i ukloniti kvar. Prostor u kojemu su plinski bojler ili peć treba provjetravati i nekoliko puta tijekom dana, a plinske peći, bojlere i dimnjake redovito čistiti i servisirati, upozoravaju stručnjaci. U oba slučaja obavezno to učinite uoči početka nove sezone grijanja.

