Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
DOBAR TEK!

Ukusni tjedni jelovnik s ribom i povrćem: Zdravo, lagano i do 1600 kalorija dnevno

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 3 min
Ukusni tjedni jelovnik s ribom i povrćem: Zdravo, lagano i do 1600 kalorija dnevno
Foto: DREAMSTIME

Ako želite smršavjeti ili održati zdravu ravnotežu u prehrani, jelovnik baziran na ribi i povrću odličan je izbor. Ovaj jelovnik posebno je praktičan jer je jednostavan za pripremu, a svaki dan nudi raznolikost okusa

Riba je bogata omega-3 masnim kiselinama i kvalitetnim bjelančevinama, dok povrće donosi vlakna, vitamine i minerale potrebne za energiju i dobar imunitet. Kada se ova kombinacija spoji u plan od oko 1500-1600 kalorija na dan, dobivate laganu, nutritivno bogatu prehranu koja neće opteretiti probavu, a pružit će vam dovoljno energije za cijeli dan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Lignje 30 eura, a kupci najviše kupuju srdele. Mnogi kupuju na komad: 'Riba je postala luksuz' 01:17
Lignje 30 eura, a kupci najviše kupuju srdele. Mnogi kupuju na komad: 'Riba je postala luksuz' | Video: 24sata/Video

Prednost ovakvog jelovnika je što ne uključuje meso ni slatke doručke, već se fokusira na slane i zasitne obroke, idealne za one koji žele zdrave navike bez osjećaja uskraćenosti.

Tjedni jelovnik (7 dana)

Dan 1

  • Doručak (350 kcal): Omlet od 2 jaja + špinat + cherry rajčice + feta sir, 1 kriška integralnog kruha

  • Ručak (500 kcal): File lososa pečen u pećnici + kuhana brokula i cvjetača + 1 žlica maslinovog ulja, kvinoja (60 g)

  • Međuobrok (150 kcal): Grčki jogurt (150 g) + malo sjemenki bundeve

  • Večera (550 kcal): Salata s tunom (konzerva), rikolom, paprikom, krastavcem, maslinama i maslinovim uljem + 1 kukuruzna tortilja

Pasta salad with tuna
Foto: Mariha-kitchen

Dan 2

  • Doručak (320 kcal): Kajgana (2 jaja) + tikvice i paprika na maslinovom ulju, 1 integralna lepinja

  • Ručak (500 kcal): Brancin s roštilja + pečeno povrće (tikvica, paprika, patlidžan) + bulgur (60 g)

  • Međuobrok (180 kcal): Hummus (50 g) + štapići mrkve i krastavca

  • Večera (580 kcal): Salata od leće + pečeni losos u kockicama + rikola, crveni luk, cherry rajčice, maslinovo ulje

Dan 3

  • Doručak (340 kcal): Frittata s povrćem (jaja, paprika, luk, špinat) + 1 kriška integralnog kruha

  • Ručak (520 kcal): Sardine s roštilja + blitva s krumpirom (bez previše ulja) + zelena salata

  • Međuobrok (160 kcal): Svježi sir (100 g) + nekoliko oraha

  • Večera (560 kcal): Salata od slanutka s tunom, peršinom, rajčicom, krastavcem i limunovim sokom 

 Dan 4

  • Doručak (330 kcal): Omlet s gljivama i tikvicama, 1 kriška integralnog kruha

  • Ručak (510 kcal): File oslića na pari + pire od cvjetače s maslinovim uljem + salata od kupusa

  • Međuobrok (160 kcal): Avokado (½) + integralni krekeri

  • Večera (580 kcal): Rižoto s povrćem i kozicama (60 g integralne riže, tikvice, mrkva, grašak)

RECEPT DANA Jednostavna salata od slanutka
Jednostavna salata od slanutka

Dan 5

  • Doručak (350 kcal): Kajgana od 2 jaja + blitva + 1 kriška integralnog kruha

  • Ručak (520 kcal): Tuna steak + pečeni batat (150 g) + brokula kuhana na pari

  • Međuobrok (150 kcal): Kefir (200 ml) + lanene sjemenke

  • Večera (560 kcal): Salata od quinoe, pečene tikvice, krastavca, rikole i lososa iz pećnice

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Dan 6

  • Doručak (330 kcal): Omlet s paprikom i špinatom, 1 kriška integralnog kruha

  • Ručak (510 kcal): Orada s roštilja + kuhana blitva i krumpir + maslinovo ulje

  • Međuobrok (180 kcal): Grčki jogurt (150 g) + bademi (10 g)

  • Večera (560 kcal): Salata od slanutka, pečene tikvice, paprike i feta sira + tunjevina

RECEPT DANA Vraćaju u djetinjstvo: Mahune s vrhnjem po bakinom receptu
Vraćaju u djetinjstvo: Mahune s vrhnjem po bakinom receptu

Dan 7

  • Doručak (340 kcal): Frittata s gljivama, tikvicama i špinatom + 1 kriška integralnog kruha

  • Ručak (520 kcal): File bakalara na lešo + povrće kuhano na pari (mrkva, brokula, cvjetača) + 1 žlica maslinovog ulja

  • Međuobrok (160 kcal): Kuhano jaje + malo svježeg sira

  • Večera (560 kcal): Salata s hobotnicom, rikolom, cherry rajčicama, maslinama i limunom

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ovaj jelovnik nije restriktivan, već potiče zdrave navike koje se lako mogu održavati na duže staze. Ako volite ribu i povrće, a želite jednostavan plan koji pratite iz dana u dan, ovo je idealan način da spojite užitak i zdravlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Bujna i iskusna: S 18 su mi govorili da sam debela, a s 58 godina sam 'bomba'
ZARAĐUJE VIŠE NEGO IKAD

FOTO Bujna i iskusna: S 18 su mi govorili da sam debela, a s 58 godina sam 'bomba'

Elaina St. James je 58-godišnja Amerikanka koja je postala uspješni model. Nakon što je 2021. otvorila OnlyFans, brzo je stekla popularnost i sada zarađuje više nego ikad
Dnevni horoskop za utorak 2. rujna: Ovan neka se čuva loših ljudi, Lavu treba društvo...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za utorak 2. rujna: Ovan neka se čuva loših ljudi, Lavu treba društvo...

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 2. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo su mračne strane znakova Zodijaka: Jeste li lažljivac, diktator ili neizlječivi pesimist?
GRUBE ISTINE

Ovo su mračne strane znakova Zodijaka: Jeste li lažljivac, diktator ili neizlječivi pesimist?

Svaki znak Zodijaka ima svoju tamnu stranu koju ne može zatomiti, a zbog koje često pucaju prijateljstva, ljubavne veze pa čak i brakovi... Saznajte tko je škrt, ljubomoran, lažljiv, neizlječivi pesimist ili krajnje posesivan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025