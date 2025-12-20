Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JEDNAKO JE VAŽNO KAO I POKLON

Umijeće darivanja: Praktični savjeti s kojima će vaši božićni pokloni izgledati savršeno

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Umijeće darivanja: Praktični savjeti s kojima će vaši božićni pokloni izgledati savršeno
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zamatanje božićnih darova za mnoge je jednako važan dio blagdanskog rituala kao i samo darivanje. Ono može postati kreativan i zabavan proces kojim pokazujete dodatnu pažnju i trud

Promišljeno zamotan paket prvi je dojam koji dar ostavlja i može izazvati jednako veselja kao i njegov sadržaj. Uz nekoliko jednostavnih trikova, čak i oni najnespretniji mogu svoje poklone pretvoriti u mala remek-djela koja će se isticati ispod božićnog drvca.

POGLEDAJ VIDEO: Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju

Pokretanje videa...

Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju 11:10
Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell

Osnove za uredan i elegantan izgled

Prije nego što se prepustite kreativnom ukrašavanju, ključno je svladati osnove. Jedna od najčešćih pogrešaka je krivo odmjerena količina papira. Previše papira stvara neuredne i debele rubove, dok premalo dovodi do frustracije i krpanja. Postoji genijalan trik koji štedi i papir i živce: umjesto da kutiju položite paralelno s rubovima papira, postavite je dijagonalno. Povucite suprotne kutove papira prema sredini kutije i zalijepite ih. Zatim preklopite preostale trokutaste dijelove i vaš će dar biti savršeno pokriven uz minimalnu potrošnju papira. Za besprijekoran, gotovo profesionalan izgled, koristite obostrano ljepljivu traku. Sakrit ćete sve tragove lijepljenja, a poklon će izgledati kao da je stigao iz luksuzne trgovine. Ako imate velik broj darova, organizirajte se tako da radite u serijama – prvo sve zamotajte, a tek se onda posvetite ukrašavanju vrpcama i detaljima.

PROMO Bliži se vrijeme darivanja: Najbolji popusti za blagdanski shopping
Bliži se vrijeme darivanja: Najbolji popusti za blagdanski shopping

Personalizacija je ključ: od prirode do tehnologije

Jednom kada svladate tehniku, vrijeme je za zabavni dio. Zamatanje je prilika da pokažete svoju kreativnost i prilagodite svaki dar osobi kojoj je namijenjen. Smeđi kraft papir, poznat i kao papir za pakiranje, postao je apsolutni klasik s razlogom. Cjenovno je pristupačan, ekološki prihvatljiv i služi kao savršeno neutralno platno za bezbrojne ideje. Možete ga ukrasiti jednostavnom špagom i grančicom jele ili ružmarina za rustikalni, prirodni izgled. Dodajte štapić cimeta, nekoliko sušenih kriški naranče ili češere kako biste aktivirali i osjetilo mirisa.

Wrapped presents
Foto: Anneke Schram

Za one koji vole moderniji pristup, postoje brojni alati koji mogu pomoći. Primjerice, pomoću uređaja poput Cricuta možete izraditi personalizirane ukrase, od zamršenih papirnatih mašni do prilagođenih privjesnica s imenima ili čak ukrasnih elemenata koji se provlače kroz vrpcu. Možete izrezati inicijale osobe kojoj darujete ili motive poput pahulja i zvijezda od svjetlucavog kartona. Takvi detalji ne samo da uljepšavaju dar, već i sami postaju mali poklon koji se kasnije može iskoristiti kao ukras za bor.

HEROJI REBRA Jasenka i Spiderman razveselili mališane na dječjoj onkologiji: 'Spidey, hvala za sve poklone!'
Jasenka i Spiderman razveselili mališane na dječjoj onkologiji: 'Spidey, hvala za sve poklone!'

Rješenja za teške oblike i održivi pristup

Najveći izazov često predstavljaju darovi nepravilnog oblika poput plišanih igračaka, boca ili okruglih predmeta. Umjesto da odustanete i posegnete za ukrasnom vrećicom, isprobajte tehniku zamatanja u obliku bombona. Odmjerite dovoljno papira da obavijete predmet po dužini, zalijepite ga na sredini, a zatim krajeve čvrsto zavežite ukrasnom vrpcom. Za boce ili druge valjkaste predmete, možete od samog ukrasnog papira napraviti elegantnu vrećicu.

U posljednje vrijeme sve je popularnija i drevna japanska tehnika zamatanja tkaninom, poznata kao Furoshiki. Osim što je idealna za predmete bilo kojeg oblika, predstavlja predivan ekološki održiv pristup. Možete iskoristiti lijepe marame, komade tkanine koje imate kod kuće ili čak kuhinjske krpe s blagdanskim motivima. Primatelj dara tako dobiva dva poklona u jednom, a tkanina se može ponovno koristiti godinama. Održivost možete prakticirati i ponovnom upotrebom prošlogodišnjeg papira, korištenjem starih novina koje možete ukrasiti zlatnim sprejem ili dječjih crteža koji će darovima dati posebnu sentimentalnu vrijednost.

Bilo da se odlučite za minimalistički stil s prirodnim detaljima ili raskošne ukrase, zapamtite da je zamatanje darova produžetak vaše pažnje i ljubavi. To je prilika da usporite usred blagdanske vreve i stvorite nešto lijepo vlastitim rukama, čineći trenutak darivanja još posebnijim.

Tramvaj pun priča Slikovnica 'Zagrebačkim ulicama' predstavljena u vožnji u Božićnom tramvaju
Slikovnica 'Zagrebačkim ulicama' predstavljena u vožnji u Božićnom tramvaju

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
3 ključne stvari koje svaki znak Zodijaka treba za sreću u vezi: Ovan požudu, Rak zagrljaje...
ŠTO IH ISPUNJAVA?

3 ključne stvari koje svaki znak Zodijaka treba za sreću u vezi: Ovan požudu, Rak zagrljaje...

Donosimo koje su tri najvažnije stvari za sreću svakog znaka Zodijaka. Nije kod svih isto, nekima, prema njihovom karakteru, više odgovara sloboda, nekima nježnosti...
10 stvari o seksu na koje vas nitko neće upozoriti na vrijeme
PRVI SEKS, LOŠ SEKS, GOLOTINJA

10 stvari o seksu na koje vas nitko neće upozoriti na vrijeme

Više ljudi bi željelo imati seks s vama nego što mislite. Ako ste ikada u nedoumici, samo probajte zamisliti koliko drugih ljudi bi vi ovaj tren voljeli vidjeti gole, a potom se prebaciti i na nešto drugo
Ovo su najveseliji horoskopski znakovi: Oko njih baš uvijek vlada dobra atmosfera
KRALJEVI ZABAVE

Ovo su najveseliji horoskopski znakovi: Oko njih baš uvijek vlada dobra atmosfera

Neki horoskopski znakovi obožavaju zabavu, ples do jutra i smijeh bez granica – uvijek su spremni za dobar provod. Drugi pak radije promatraju sa strane, planiraju svaki korak i ne pokazuju lako svoje veselje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025