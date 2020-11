Posljednjeg dana svog \u017eivota,\u00a0Ruth je hrabro napisala pismo mla\u0111oj verziji sebe\u00a0sa svim \u017eivotnim lekcijama koje je nau\u010dila od borbe s rakom.

<p>Ruth Hunt bila je kapetan u australskoj vojsci te je šokantnu dijagnozu dobila s tek 34 godine - imala je treći stadij malignog raka dojke. Nažalost, nakon tri godine teške borbe, preminula je početkom ovog mjeseca, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13106678/woman-breast-cancer-heartbreaking-letter-younger-self/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba s leukemijom</strong></p><p>Iako joj je 2016. dijagnosticirana bolest koja joj je promijenila život, Ruth je prije dvije godine osvojila pet zlatnih medalja za Australiju na Ratnim igrama zrakoplovstva Sjedinjenih Država.</p><p>Također je predstavljala svoju zemlju na Sydneyu Invictus igrama 2018. gdje je upoznala princa Harryja.</p><p>Posljednjeg dana svog života, Ruth je hrabro napisala pismo mlađoj verziji sebe sa svim životnim lekcijama koje je naučila od borbe s rakom.</p><h2>Njene životne lekcije u pismu</h2><p>Ruthina prva životna lekcija je da se ne bojite tražiti pomoć kad vam zatreba.</p><p>Iako će možda biti teško prihvatiti da ne možete sve sami, Ruth je inzistirala da će 'to olakšati život' kad prihvatite pomoć svojih najmilijih.</p><p>Drugo, Ruth je naglasila važnost obitelji i kako određeni prijatelji mogu postati najveća pomoć u vremenima lošeg zdravlja.</p><p>Napisala je: 'Rak će vas naučiti da je obitelj sve. Oni će biti oni koji će sjediti pored vas na kemo odjelu, letjeti preko države samo da bi bili s vama, šaljući vam pakete za njegu i cvijeće. To neće biti kolege s posla.</p><p>- Prijatelji koji zovu, čak i nakon što saznaju loše vijesti; bit će prijatelja koji će vas podržati i voljeti te prihvatiti, čak i ako ste vrlo različita osoba od one koju su upoznali - istaknula je.</p><p><strong>6 glavnih pravila</strong></p><p>Treće, Ruth kaže da joj je rak dao do znanja da se ne treba zamarati s malim stvarima u životu.</p><p>Na primjer, kaže da se nitko neće sjetiti kad ste uzeli slobodan dan zbog prehlade, dobili razočaravajuću ocjenu u školi ili odjenuli istu odjeću kao netko drugi.</p><p>Pokojna kapetanica rekla je je da joj je žao što je ikad radila na Badnjak i propustila to vrijeme sa svojim voljenima.</p><p>U svom je pismu Ruth maženje psa opisala kao jednu od 'velikih životnih radosti' i rekla kako je imati 'lijepo toplo tijelo' koje leži pored vas nakon kemoterapije 'upravo ono što vam treba'.</p><p>'Rak će vas naučiti da mnogi ljudi već dugo iskorištavaju vašu velikodušnost i dobrotu. Što ranije naučite reći ne, to bolje.'<br/> Napokon, Ruth je pozvala ljude da putuju što je više moguće - i izađu izvan zone svoje udobnosti.</p><p>Napisala je: 'Učini to. Imaš toliko mjesta za istraživanje. Idi u Afriku dok možeš i da, Europa je nevjerojatna, ali puno je različitih mjesta za istraživanje izvan Europe'.</p>