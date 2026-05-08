Umjetna inteligencija pronalazi rak gušterače do čak tri godine prije ostalih metoda

Novo istraživanje pokazuje da bi umjetna inteligencija mogla dramatično promijeniti način na koji se otkriva jedan od najsmrtonosnijih oblika raka – rak gušterače. Znanstvenici su razvili model umjetne inteligencije koji analizira rutinske medicinske podatke i može prepoznati osobe s povećanim rizikom od razvoja bolesti čak tri godine prije nego što se postavi dijagnoza uobičajenim metodama.

Rak gušterače već se desetljećima smatra jednim od najtežih za rano otkrivanje. Razlog je jednostavan: simptomi su nejasni i često se pripisuju drugim, bezazlenijim stanjima. Bolest se razvija tiho, bez jasnih znakova upozorenja, a standardni programi probira za opću populaciju ne postoje.

Kada se dijagnoza napokon postavi, bolest je u velikom broju slučajeva već uznapredovala do te mjere da kirurško liječenje više nije moguće. Upravo zato stopa preživljavanja ostaje vrlo niska.

AI vidi ono što liječnici ne mogu

Novi model temelji se na analizi elektroničkih zdravstvenih kartona iz SAD-a i Danske. Umjesto traženja jednog jasnog simptoma, algoritam prepoznaje složene obrasce i kombinacije naizgled nepovezanih medicinskih događaja kroz vrijeme.

To uključuje:

promjene u tjelesnoj težini

pojavu dijabetesa u kasnijoj životnoj dobi

bolove u trbuhu i umor

promjene u terapiji i medicinskim nalazima

Pojedinačno, ovi znakovi nisu dovoljni za sumnju na rak gušterače. No zajedno, u pravom vremenskom slijedu, mogu ukazivati na povećani rizik – nešto što umjetna inteligencija može prepoznati, a ljudski liječnik često ne.

Ključna vrijednost ovog istraživanja nije samo u tehnološkom napretku, već u potencijalnoj promjeni cijelog zdravstvenog sustava.

Ako se bolest otkrije ranije:

povećavaju se šanse za operaciju

liječenje postaje učinkovitije

smanjuju se troškovi zdravstvene skrbi

raste ukupna stopa preživljavanja

Čak i pomak dijagnoze za nekoliko mjeseci može imati velik utjecaj. Pomak od nekoliko godina mogao bi potpuno promijeniti prognozu bolesti.

Nova era ranog otkrivanja

Gušterača je smještena duboko u tijelu, što dodatno otežava otkrivanje tumora tijekom rutinskih pregleda. Upravo zato ova bolest dugo predstavlja 'slijepu točku' medicine.

Umjetna inteligencija sada nudi rješenje: analizu ogromnih količina podataka i prepoznavanje suptilnih obrazaca koji prethode razvoju bolesti.

Iako su potrebna dodatna istraživanja prije šire primjene, stručnjaci smatraju da bi ovakvi modeli mogli postati ključni alat u preventivnoj medicini – i spasiti tisuće života godišnje.